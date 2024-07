Der Diesel. Die Milch. Das Blut. Alles fließt zusammen, wenn die Bauern in Nordalbanien von ihrem Leben erzählen. Der Diesel ist teuer, teurer als in Nachbarstaaten wie Montenegro oder Serbien. Je teurer aber der Diesel, desto teurer wird auch die Milchproduktion. Im europäischen Vergleich ist deshalb der Preis für einen Liter Milch, produziert von albanischen Bauern, extrem hoch.

Landwirt Gezim Doda hat Angst, dass auch er zusperren muss. Adelheid Wölfl

Die Bauern bleiben zuweilen auf ihrer teuren Milch sitzen, weil die Molkereien lieber billigere Milch aus der EU oder aus Serbien importieren. Im April schüttete ein Bauer zehntausend Liter in der Nähe von Fier, im Herzen des Landes, auf die Straße. In weißen Bächen verfloss sie zwischen den protestierenden Landwirten. Der Bauer meinte zu seinem Protest: "Jeder soll sehen, wie unfair die Preise sind! Die Milch ist das Blut des Bauern!" Tatsächlich gehen viele Bauern in Albanien bankrott.

Gezim Doda aus dem Kreis Lezha im Norden Albaniens, ein Mann mit Schwielen an den Händen, in Jeans und hellblauem T-Shirt, hat Angst, dass auch er zusperren muss. Kürzlich hat er um Diesel-Subventionen angesucht. Bis zum Frühjahr zahlten die Molkereien 80 Lek pro Liter, jetzt sind es nur mehr 75 Lek, umgerechnet etwa 75 Cent. Sowohl in Serbien als auch in der EU werden Milchbauern viel stärker subventioniert als in Albanien.

Geringe Nachfrage

Bisher erhielt jeder Bauer jährlich für maximal 50 Kühe 85 Euro pro Vieh. Seit diesem Jahr erhalten Bauern auch für zusätzliche Kühe Geld, aber nur 43 Euro. Die Bauern wollen deshalb, dass künftig pro Liter Milch subventioniert wird, wie in der EU. Besonders im Frühjahr, wenn die Kühe mehr Milch geben, finden sie oft keine Käufer. "Wie soll ich denn dann meiner Kuh erklären, dass sie weniger Milch produzieren soll?", fragt Herr Doda und blickt in die großen, mit hübschen Wimpern umrahmten Augen einer der Kühe, die hinter dem Metallgestänge vor sich hin käuen. Doda mag seine Kühe. "Die ernähren uns, wir verstehen uns mit denen besser als mit den Leuten", erklärt er. "Obwohl du nicht mit ihnen reden kannst, trösten sie dich!", ist er überzeugt.

Sein Stall liegt oberhalb des Flusses Mat, über den eine windschiefe Betonbrücke führt, die man nicht so wirklich befahren möchte. Der Blick geht über die Flusslandschaft mit ausgiebigen Kiesufern. Der 48-jährige Vater von drei Kindern hat in Großbritannien Geld gespart, sodass er in Albanien etwa 100 Kühe kaufen konnte. "Wenn ich nur zwanzig hätte, wäre ich längst bankrott", erklärt er die Marktverhältnisse.

Oberhalb des Flusses Mat in der Nähe der Brücke liegt der Stall von Gezim Doda. Adelheid Wölfl

In den vergangenen Jahren emigrierten immer mehr Leute aus Nordalbanien, weil sie nicht mehr von ihren kleinen Landwirtschaften leben können. Die Dörfer sind halbleer, oft sind nur die Alten zurückgeblieben. Vor einem Jahr hat die EU zudem die IPARD-Agrarmittel für Albanien aufgrund von Korruptionsfällen ausgesetzt.

Tradition des Widerstands

Die albanischen Bauern haben wie auch überall sonst in Europa an gesellschaftlichem und politischem Einfluss verloren. Laut dem Institut für Statistik schrumpfte der Landwirtschaftssektor, obwohl er hier noch immer ein Drittel aller Arbeitskräfte beschäftigt, im vergangenen Jahr sogar um mehr als drei Prozent. Es ist ein rasanter Niedergang. Bauer Doda will trotzdem weiterkämpfen, bevor er seine Kühe verkaufen muss. Er ist dafür auch bereit, auf die Straße zu gehen.

Die albanischen Bauern wurden schon Anfang des 20. Jahrhunderts für ihre Widerstandskraft berühmt. Bei dem mittelalbanischen Bauernaufstand – nach seinem Anführer Haxhi Qamili benannt – ging es in den Jahren 1914 und 1915 nicht nur um Preise, sondern vor allem um politischen Widerstand gegen den von europäischen Großmächten eingesetzten Fürsten Wilhelm zu Wied, der es in der Folge mit der Angst zu tun bekam. Wied verließ 1915 das Land, weil er mit seinen niederländischen Gendarmen nur mehr ein paar Kilometer rund um die Hafenstadt Durres kontrollieren konnte. Die Bauern hatten die Kontrolle übernommen.

Damals wollten sie wieder unter die Osmanische Herrschaft zurück. Tatsächlich gab es im Osmanischen Reich im Vergleich zu Mitteleuropa wenig Bauernaufstände. Die amerikanische Soziologin Karen Barkey führt dies auf das Timarsystem zurück: Kultivierteres Land wurde in Bezirke eingeteilt, deren Besitzer Timarioten genannt wurden. Die Bauern mussten ihnen Abgaben leisten, aber sie waren nicht direkt abhängig von ihnen, und sie konnten durch Abgesandte ihrer Gemeinden – Bekils genannt – mit der Zentralregierung in Konstantinopel kommunizieren.

Persönliche Freiheit

Während sich die rechtlichen und ökonomischen Verhältnisse in den habsburgischen Bereichen in der frühen Neuzeit für die Bauern verschlechterten, konnten die Bauern im Osmanischen Reich zumindest ihre persönliche Freiheit bewahren. Allerdings waren die muslimischen Bauern steuerrechtlich bevorzugt.

Zum Çift-Hane, der damaligen Besteuerungseinheit, gehörten der besteuerbare Bauer (Hane) und seine Familie, das an ihn verpachtete Land (Çiftlik) und das Ochsenpaar (Çift). Das Land war in männlicher Linie erblich und durfte nicht geteilt werden. Die Bauern in Südosteuropa reagierten auf wirtschaftliche Not und Armut mit Migration oder Bandenbildungen. Diese kämpften etwa dagegen, dass sich die Statthalter, die Paşas, in die traditionelle Autonomie der Dörfer einmischten.

Besonders im Frühjahr, wenn die Kühe mehr Milch geben, finden die Bauern oft keine Käufer. Adelheid Wölfl

Im habsburgischen Südosteuropa unterlagen die Bauern der Schollenpflicht, sie hatten kaum Möglichkeit, sich in einem anderen Gebiet niederzulassen, und sie mussten ohne Widerspruchsrecht unentgeltlich für den Feudalherren arbeiten. Im 16. Jahrhundert kam es zu einem Preissturz für landwirtschaftliche Produkte und in Slowenien und Kroatien zu massiven Bauernaufständen. Man protestierte gegen die hohen Abgaben, Robotleistungen und Untertanenverhältnisse gegenüber den weltlichen und kirchlichen Grundherren.

Niedergeschlagene Aufstände

Im Windischen Bauernkrieg mit etwa 80.000 Aufständischen im Jahr 1515 in der Krain im heutigen Slowenien, in Kärnten und in der Steiermark wollten die Bauern dieses feudale System stürzen und einen Bauernstaat errichten. Der Adel musste sich wegen der Angriffe zeitweise in einige Städte, etwa nach Ljubljana, Marburg oder Celje zurückziehen. Doch dann wurden Söldner angeheuert, gemeinsam mit dem kaiserlichen Heer wurde der Aufstand niedergeschlagen. Die Anführer wurden hingerichtet, in Graz 161 Menschen, und die Bauern mussten danach noch mehr Abgaben leisten. Ähnliches spielte sich 1573 nochmals ab. Diesmal wollte man einen Bauernstaat mit der Hauptstadt Zagreb errichten. Doch wieder wurde die Rebellenarmee niedergeschlagen, die Anführer würden öffentlich getötet.

Kleinere Aufstände gab es auch im 18. Jahrhundert, doch erst im 19. und 20. Jahrhundert wurden die feudalen Agrarverfassungen beseitigt. Aus Untertanen sollten eigenverantwortliche Landarbeiter, der Agrarsektor in das System freier Konkurrenzwirtschaft eingegliedert werden. Die Schollenbindung und unentgeltliche Arbeitsleistung wurden aufgehoben, Bauern wurden zu Besitzern von Land. Auch die gutsherrliche Gerichtsbarkeit und Polizeigewalt galt nicht mehr.

Mit Maria Theresia begann die Reform der Agrarverfassung, doch die Napoleonischen Kriege blockierten die Modernisierungsmaßnahmen. Die Bauernbefreiung wurde daher zu einem wichtigen Programmpunkt der Revolution von 1848, wie die Historiker Oliver Jens Schmitt und Konrad Clewing in ihrem Geschichtswerk zu Südosteuropa schreiben. Im Osmanischen Reich verschlechterten sich zu dieser Zeit die Bedingungen für die Landwirte. Am Anfang protestieren die Bauern noch vor allem gegen die Steuern, doch dann verschmolzen die Bauernaufstände mit den nationalen Befreiungskriegen.

Nur bedingt konkurrenzfähig

Heute sind die Landwirte auf dem Westlichen Balkan, der nicht in den EU-Markt integriert ist, nur sehr bedingt konkurrenzfähig. Viele, die noch im Agrarsektor tätig sind, werden es in ein paar Jahren nicht mehr sein. Die Dörfer in Albanien werden noch leerer werden, viele Felder werden brach liegen. Manche nutzen die Flächen deshalb für ein landwirtschaftliches Produkt, das nicht offiziell vermarktet werden kann: Cannabis.

Erst vor einer Woche wurden zwei Männer in der Nähe von Vlora verhaftet, während sie in der Nacht ihre 320 Pflanzen, versteckt auf einem Olivenhain, pflegten. Die illegalen Hanfplantagen werden von manchen als eine moderne Art des Bauernaufstands gesehen, als ein Auflehnen gegen teuren Diesel und die EU-Agrarsubventionen, mit denen man nicht mithalten kann. (Adelheid Wölfl, 14.7.2024)