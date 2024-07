Am Dienstag waren 120 Feuerwehrmitglieder im Einsatz. APA/BFK WT/ST. MAYER

Waldkirchen a.d. Thaya/Dobersberg – Nach dem Hagelunwetter vergangenen Sonntag im Bezirk Waidhofen an der Thaya ist der Feuerwehreinsatz in Waldkirchen an der Thaya und Dobersberg am Dienstagabend beendet worden. Alle beschädigten Wohnhäuser wurden provisorisch mit Planen abgedeckt. 50 Feuerwehren aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya, jeweils zwei aus den Bezirken Gmünd und Zwettl sowie eine aus dem Bezirk Horn mit in Summe 520 Mitgliedern standen im Einsatz, wurde in einer Aussendung Bilanz gezogen.

210 beschädigte Dächer von Wohnhäusern, Gebäuden für Futtermittel, Ernteprodukte, Heizgutlager und Stallungen für Tiere wurden gesichert, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando mit. Dabei wurden 104.000 Quadratmeter Planenmaterial verwendet. Am Dienstag waren 120 Feuerwehrmitglieder in den Ortschaften Gilgenberg, Rappolz und Waldkirchen an der Thaya in der Gemeinde Waldkirchen an der Thaya sowie in Lexnitz in Dobersberg mit Sicherungsarbeiten beschäftigt. (APA, 3.7.2024)