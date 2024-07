Bis Freitag werden die Abgeordneten noch viel Zeit im Plenarsaal des Nationalrats verbringen. APA/TOBIAS STEINMAURER

Draußen pocht der Verein gegen Tierfabriken lautstark und mit Transparenten wie "ÖVP verweigert Schweinen Stroh" und "Nein zum Vollspaltenboden" auf ein Verbot von Vollspaltenböden. Drinnen drängen zahlreiche Schulgruppen durch die Gänge des Hohen Hauses, auch Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) mischt sich noch vor Beginn der Plenarwoche unter sie und sucht das Gespräch. Im Plenarsaal ratschen die Abgeordneten, mitunter auch fraktionsübergreifend, ehe wenige Minuten nach 9 Uhr Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) zur Glocke greift und die 270. Sitzung des Nationalrats eröffnet.

Die letzte "Schulwoche" für die Abgeordneten ist angebrochen. Die letzte Sitzungswoche vor der Sommerpause ist zugleich das vorletzte reguläre Plenum vor der Nationalratswahl am 29. September. Und gleich zum Einstand geht es im gut klimatisieren Plenarsaal heiß her. Grund dafür ist das von den Grünen wahlkampftauglich gewählte Thema der aktuellen Stunde mit dem Titel: "Hitze, Unwetter und Klimakrise gefährden unsere Gesundheit – aktiver Klimaschutz schützt die Bevölkerung".

Maurer ortet "Lügenpropaganda" der FPÖ

"Die Klimakrise ist längst da, die Auswirkungen werden für uns immer stärker spürbar", sagt Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer als Erstrednerin im Hinblick darauf, dass das Vorjahr 2023 das heißeste Jahr der Messgeschichte war und zuletzt hierzulande bis zu 500 Hitzetote jährlich verzeichnet wurden. Die Klimakrise sei eine "Gefahr für Leib und Leben", warnt Maurer, die auch eine Spitze in Richtung immer wieder zwischenrufender FPÖ parat hat: Diese würde "mit ihrer Lügenpropaganda den Klimaschutz leugnen".

Und freilich ließ die Klubobfrau in ihrer zehnminütigen Rede nicht jene Maßnahmen unerwähnt, die in den vergangenen fünf Jahren mit grüner Regierungsbeteiligung umgesetzt wurden. Sie zählt etwa den Klimabonus und das Klimaticket auf. "Wir reden nicht nur von Klimaschutz, sondern setzen ihn auch um." Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) lobt daraufhin auch die ressortzuständige Ministerin Leonore Gewessler, die "fünf Jahre hart gearbeitet" habe. Wegen ihrer Zustimmung zur EU-Renaturierungsverordnung steht dieser in dieser Plenarwoche noch ein Misstrauensantrag ins Haus.

FPÖ spricht von "Klimahysterie als Geschäftszweig"

Zwischenruferin und FPÖ-Vizeklubchefin Dagmar Belakowitsch lässt die Kritik freilich nicht auf sich sitzen und bezeichnet Maurers Rede als "Kabarettvorstellung". In den Warnungen vor dem Klimawandel ortet Belakowitsch "grüne Ideologie", schließlich sei es im Sommer immer schon heiß gewesen. Besonders stört sie sich daran, dass Maurer sich im Zusammenhang mit der Klimakrise auf die Wissenschaft und ihre Expertinnen und Experten berief. "Spätestens seit Corona wissen alle, was das bedeutet: Wenn man den Leuten etwas aufs Auge drücken und etwas durchdrücken will, redet man sich auf die Wissenschaft aus." Und: "Die ganze Klimahysterie" sei mittlerweile zu einem "Geschäftszweig geworden", meint die blaue Abgeordnete.

Konzilianter zeigen sich wenig überraschend die Rednerinnen und Redner der anderen Parteien. Der ÖVP-Abgeordnete Johannes Schmuckenschlager stimmt seinem grünen Koalitionspartner zumindest insofern zu, als dass der Klimawandel eine große Belastung in vielen Bereichen sei. Mit Weltuntergangsszenarien, wie sie Nichtregierungsorganisationen und andere politische Parteien – mitgemeint wohl auch die Grünen – zeichnen würden, könne er allerdings nichts anfangen. SPÖ-Vizeklubchefin Julia Herr betont, dass es "öffentliche Aufgabe" sei, eine "Gesellschaft zu schaffen, wo wir mit dieser Hitze zurechtkommen". Die Menschen dürften in dieser Frage "nicht sich selbst überlassen" werden. Neos-Abgeordneter Michael Bernhard stößt sich wiederum daran, dass in der Klimafrage "alle Alarm schlagen" würden, niemand aber "Lösungen bieten" würde.

Schwarz-grüner Paarlauf

Im weiteren Verlauf des Tages stehen noch eine ganze Reihe von Gesetzesbeschlüssen auf der Tagesordnung. Darunter ein neues Hilfspaket für die Gemeinden, mehr Mittel für die Feuerwehr, eine Cooling-off-Phase für künftige Höchstrichterinnen und Höchstrichter, das Aus für die Covid-Finanzierungsagentur (Cofag) sowie ein Digitalisierungspaket für die Schulen.

Die Klubobleute von ÖVP und Grünen geizen jedoch schon vor getaner Arbeit Mittwochfrüh im Rahmen eines gemeinsamen Auftritts vor der Presse nicht mit Selbstlob. "Diese Bundesregierung hat in diesen fast fünf Jahren so viele weitreichende Maßnahmen gesetzt wie fast keine davor", sagte August Wöginger. Mit den anstehenden Gesetzesbeschlüssen kröne man "ein weiteres intensives parlamentarisches Halbjahr", meinte hingegen Sigrid Maurer. (Sandra Schieder, 3.7.2024)