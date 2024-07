Als Notebook-Ersatz werden viele ein Tablet nicht sehen, aber für viele Aufgaben reicht die Kombination aus Bildschirm und Tastatur in jedem Fall. aam, STANDARD

Können Sie sich noch an den TabletMac erinnern? Im Jahr 2009 war die Tech-Community in hellem Aufruhr, als sich Apple die Rechte an diesem Namen sicherte. Ein Jahr später präsentierte Steve Jobs dann das iPad, und viele fragten: "Wer braucht das?"

Heute wissen wir, dass sich Tablets großer Beliebtheit erfreuen, sei es als Kindle-Ersatz oder als Netflix-Maschine, und so mancher soll mit angedockter Tastatur sogar schon einmal auf so einem Ding gearbeitet haben. In Österreich passiert das übrigens laut einer aktuellen Umfrage vor allem auf Apples iPads oder den Galaxy-Geräten von Samsung. Chinesische Hersteller tun sich schwer, neben den zwei Platzhirschen zu bestehen, ähnlich dem heimischen Smartphonemarkt.

Warum diese lange Einleitung? Weil Xiaomi mit dem Pad 6S Pro vor kurzem eine wirklich gute Alternative auf den Markt gebracht hat, die sowohl mit einer besonders ausdauernden Akkuleistung als auch einer starken Performance und einer beeindruckenden Ausstattung überzeugt. Lohnt sich also ein Wechsel von bisher benutzter Hardware?

Die Sache mit dem Preis

In Zeiten wie diesen fangen wir am besten mit der Einordnung des Preises an. Dieser liegt mit rund 700 Euro nicht im Schnäppchenbereich, aber ein aktuelles iPad Air mit 13 Zoll kommt bereits auf 950 Euro, von einem iPad Pro gar nicht zu reden, das man sich ja laut STANDARD-Test auf über 3139 Euro hochrüsten kann. Auch ein Galaxy Tab S9 Ultra kommt in der Standardausführung auf etwa 950 Euro, und tatsächlich muss sich das Xiaomi Pad 6S Pro vor den wenigsten dieser Geräte, deren Preis zumindest um rund 250 Euro über jenem des chinesischen Herstellers liegt, verstecken.

Ein Blick auf die Leistungskomponenten verrät, dass man wie bei Samsung auf einen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 setzt, das heißt übersetzt so viel wie dass man die typischen Anwendungen eines Tablets wunderbar flüssig nutzen kann. Egal ob Gaming, große PDF-Dateien öffnen oder die Nutzung typischer Android-Apps, alles funktioniert ohne nennenswerte Verzögerung. Unterstützend eingreifen können hier beim Basisgerät 8 Gigabyte RAM, wer ein paar Euro mehr investiert, weil er besonders intensiv mit dem Gerät arbeiten will, bekommt auf Wunsch auch 12 Gigabyte verbaut.

Was die Haptik betrifft, liegt das 6,26 Millimeter dünne Gerät gut in der Hand, auch wenn die 590 Gramm, wenn man die Arme nicht abstützt, schnell sehr schwer werden.

Das Kameramodul ist für ein Tablet ausgesprochen hochwertig ausgefallen. aam, STANDARD

Schau nicht so bunt

Wenn wir 2024 von Displays sprechen, fast egal in welchem Bereich, gehen wir von OLED aus. Xiaomi ist das aber egal und setzt beim Pad 6S Pro auf ein IPS-LCD. Die Leuchtkraft und Lesbarkeit sind dennoch wunderbar für ein Tablet dieser Größe, die 3K-Auflösung sowie die 144 Hz Bildwiederholrate tun ihr Übriges, damit man gern auf das Display blickt oder auch scrollt. Bei den Kontrasten beziehungsweise Schwarzwerten muss man jedoch Abstriche im Vergleich zum Mitbewerb machen.

Was die Akkulaufzeit betrifft, spielt das Tablet ganz vorn mit. Mit über 14 Stunden Laufzeit unter Dauernutzung und einer starken Stand-by-Zeit ist das Gerät auch für längere Sitzungen bereit. Dank des mitgelieferten 120-Watt-Netzteils und einer Schnellladefunktion ist der 10.000 mAh Akku zudem in weniger als einer Stunde vollständig geladen. Diese Werte bringen nur wenige Tablets auf den Tisch.

Ebenfalls nicht selbstverständlich ist ein einigermaßen modernes Kamerasetup, auch wenn man das bei Tablets wohl eher selten nutzt. Mit einer Dual-Kamera mit 50-Megapixel-Sensor und Tiefenkamera bietet man zwar keinen optischen Bildstabilisator, über die geschossenen Fotos, zumindest bei Tageslicht, kann man wenig meckern. Videos lassen sich sogar in 4K-Auflösung aufnehmen, Videotelefonie klappt dank 32-Megapixel-Selfie-Kamera in Full-HD-Auflösung.

Überraschend ist das verbaute Wi-Fi 7, was eine deutlich stärkere Bandbreite ermöglicht als der aktuelle Standard Wi-Fi 6. Derzeit gibt es wenige Möglichkeiten, von dieser aktuellen Technik zu profitieren, aber für die Zukunft ein schöner Bonus. Außerdem zu vermerken ist Bluetooth 5.3 sowie die USB-C-Schnittstelle, über die man auch lädt.

Ein Eingabestift wird unterstützt und lag zum Test auch bei. Damit lassen sich sehr gut Skizzen erstellen oder freihändig schreiben. Beigelegt ist der Stift leider nicht, dafür lässt er sich magnetisch an der Seite des Tablets fixieren.

Wenn es mit der Journalistenkarriere nicht klappt, kann der Autor dieser Zeilen ja auch noch Maler werden. aam, STANDARD

Sehen sie Axel Foley? Genau, ich auch nicht. aam, STANDARD

Täglicher Gebrauch

Mit dem Tablet wurden unter anderem einige Streaminganbieter ausprobiert und diverse Spiele gespielt. Das Display kann dabei aus den bereits genannten Gründen fast immer überzeugen, einzig Sonnenlicht erweist sich als Endgegner, was aber bei praktisch allen Tablets ein Problem ist. Die sechs verbauten Stereo-Lautsprecher helfen beim Genuss diverser Medien und erwiesen sich im Test als mehr als ausreichend.

Im Gegensatz zur Konkurrenz, etwa von Samsung, bietet das Tablet leider keine IP-68-Zertifizierung, das heißt Wasser sollte in dessen Gegenwart tunlichst vermieden werden. Außer man hat Durst und keine wackelige Hand.

Dank einer smarten Multi-Fenster-Anzeige kann man sich den 12,4 Zoll großen Bildschirm nach eigenem Gutdünken einteilen, sollte man einmal mehr als eine Anzeige gleichzeitig haben wollen. Auch Videotelefonie klappte problemlos, inklusive brauchbarer Bild- und Tonqualität. Dem Testgerät war zudem die passende Touchpad-Tastatur beigelegt, die das Tippen von kurzen Mails sehr einfach gemacht hat. Dafür wächst allerdings auch das Gewicht des Gesamtpakets massiv an.

Wer viel in der Cloud arbeitet, sollte zudem mit dem Standardgerät mit 256 Gigabyte gut auskommen. Nachträglich erweitern kann man den Speicher allerdings nicht. Genauso fehlt eine eSIM-Funktion, was wahrscheinlich nicht viele Menschen schwer treffen wird, dennoch muss es erwähnt werden.

Die meisten Games, egal ob von Gamesanbietern wie Netflix oder auch aus dem Play Store, schafft das Tablet ohne Probleme. Auch aufwendigere Spiele als "Into the Breach", versprochen. aam, STANDARD

Fazit

Um die Überschrift dieses Artikels noch einmal aufzugreifen: Tatsächlich gibt es, liest man sich brav durch diverse Forumpostings, gegenüber chinesischen Herstellern in den letzten Jahren nicht nur Zuspruch. Dennoch wächst das Angebot aus dieser Region an Hardware auch hierzulande. Vor allem in Sachen Preis schaffen es Xiaomi und Co nämlich immer wieder, für den Markt attraktiv zu bleiben. Wenn dann auch noch die Hardware stimmt, ergibt sich für die Kundschaft ein gutes Gesamtbild.

Wer also rund 700 Euro für ein Tablet ausgeben will, unabhängig von dessen Herkunft, der findet mit dem Pad 6S Pro ein rundes Gesamtpaket. Sowohl die Software als auch die Hardware erwiesen sich im Test als äußerst zuverlässig. Wer Android gewohnt ist, wird mit dem darübergestülpten Betriebssystem HyperOS gut zurechtkommen, und Google-Apps finden sich ebenfalls auf dem Gerät.

Einzig bei der Mitnahme ins Schwimmbad oder zum hauseigenen Pool sollte man das Gerät nicht unvorsichtig herumliegen lassen. Und wer nur etwa halb so viel Geld für ein Tablet ausgeben will, der ist wohl besser beim Xiaomi Pad 6 oder vor allem beim Samsung Galaxy Tab S9 FE aufgehoben. (Alexander Amon, 6.7.2024)

Das Testgerät wurde dem STANDARD für mehrere Wochen von Xiaomi zur Verfügung gestellt.