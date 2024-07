EM-Achtelfinale Die zerstörte Hoffnung der Österreich-Fans

Der Erfolgslauf von Österreichs Fußballnationalteam bei der EM in Deutschland ist im Achtelfinale jäh zu Ende gegangen. Die favorisierte ÖFB-Auswahl musste sich der Türkei am Dienstagabend in Leipzig mit 1:2 geschlagen geben. Österreichische Fans fieberten mit dem ÖFB-Team in Leipzig und in der Heimat bei zahlreichen Public Viewings