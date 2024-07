Erster Einblick in neue Funktionen: Google arbeitet an "Recall"-ähnlichem Feature, "Studio" soll generative Funktionen zusammenfassen, neue Fototricks sind ebenfalls geplant

War das Jahr 2023 vor allem von ChatGPT und ähnlichen Chatbots dominiert, scheint 2024 nun die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in unterschiedliche Geräte zum bestimmenden Thema zu werden. Neben zweifelhaften KI-Gadgets erweist sich dabei einmal mehr das Smartphone als die wichtigste Plattform, so hat etwa vor einigen Wochen Apple eine Fülle an KI-Features für seine nächsten Betriebssystem- und iPhone-Generationen angekündigt.

So sollen die drei Modelle des Pixel 9 aussehen. Rozetked

Bei Google kann man für sich beanspruchen, in dieser Hinsicht schon etwas weiter zu sein. Bereits das vergangenen Herbst vorgestellte Pixel 8 wurde als das KI-Smartphone schlechthin beworben und mit vielen entsprechenden Features ausgestattet. Insofern darf es nicht überraschen, dass man diese Stärke mit dem bereits in wenigen Wochen folgenden Pixel 9 weiter ausspielen will.

"Google AI"

Das Pixel 9 soll eine Fülle an neuen KI-Funktionen erhalten, das berichtet Android Authority mit Berufung auf interne Quellen bei dem Softwarehersteller. Wie ein Screenshot zeigt, will das Unternehmen künftig all diese Funktionen unter dem Begriff "Google AI" zusammenfassen. Auf dem Bild zu erkennen sind neben bereits bekannten Features wie dem Chatbot Gemini und "Circle to Search" auch mehrere neue Features.

Dazu zählt etwa eine Funktion namens "Screenshots", die entfernt an Microsofts umstrittenes "Recall"-Feature erinnert, das laufende Bildschirmfotos machen soll, um dann später nach beliebigen Vorgängen suchen zu können. Die Google-Implementation hat aber einen entscheidenden Unterschied: Sie bezieht nur von den Nutzern selbst gemachte Bildschirmfotos ein, sie bestimmen also selbst, was im Wissensschatz der lokal laufenden KI landet.

Zudem ist die Screenshots-Funktion optional, die User bestimmen also selbst, ob sie das Feature laufen lassen wollen – oder eben nicht. Ist es aktiviert, sollen aber die Inhalte der Bildschirmfotos sowie damit verbundene Metadaten ausgewertet werden, um später Fragen dazu stellen zu können oder den Inhalt zusammenzufassen.

So soll das kleinste der neuen Pixel-9-Modelle aussehen, im Video in einer sehr pinken Variante zu sehen.



"Studio"

Nicht minder interessant klingt ein Feature namens "Studio", das offenbar zur Erzeugung von Inhalten gedacht ist. Es ist also davon auszugehen, dass Google seine vielen Tools aus diesem Bereich direkt beim Pixel 9 integriert. Mit ImageFX, VideoFX oder auch MusicFX hätte man ja bereits allerlei passende Programme für Bilder, Videos und Musik.

Ebenfalls erwähnt ist eine Funktion namens "Add Me", die wohl eine Art nächste Generation von "Best Take" aus dem Vorjahr sein dürfte. Vom Namen her wäre es also logisch, dass über die KI nachträglich Personen in Gruppenfotos eingefügt werden können.

"Gemini"

Passend dazu dürfte es auch ein größeres Update für "Gemini" geben, zum Teil war dies schon vor einigen Wochen im Rahmen der Google I/O zu sehen. So soll Gemini künftig Infos über Videoinhalte oder PDFs liefern können, auch sonst wird die Integration mit auf dem Bildschirm zu sehenden Inhalten verstärkt. Das auf dem Gerät selbst laufende Gemini Nano soll dabei von sich aus hilfreiche Vorschläge für passende Aktionen liefern. Überhaupt soll Gemin Nano durch eine neue, multimodale Version, die sowohl Texte als auch Sprache oder Bilder und Videos versteht, deutlich mächtiger werden.

Ausblick

Das Pixel 9 soll bereits am 13. August im Rahmen eines größeren Launch-Events präsentiert werden. Dabei könnte es dieses Mal sogar drei unterschiedliche Modelle geben, zumindest gab es im Vorfeld auch Informationen zu einer kleineren Pro-Ausführung. Darüber hinaus wird die Vorstellung eines Nachfolgers der Pixel Folds sowie der Pixel Watch 3 erwartet – Letztere erstmals auch in einer größeren Version. (Andreas Proschofsky, 3.7.2024)