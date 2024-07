Umfrage des Digitalverbands Bitkom verrät interessante Zahlen zur Cloud-Nutzung in Deutschland

Deutsche Unternehmen nutzen viele unterschiedliche Anwendungen aus der Cloud. EPA/RITCHIE B. TONGO

Gut vier von fünf Unternehmen in Deutschland nutzen Cloud-Computing. Etwa 61 Prozent davon wollen damit ihre internen Prozesse digitalisieren, wie am Mittwoch aus einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom unter 603 Firmen hervorgeht. Dabei wollen die Unternehmen die Cloud künftig intensiver nutzen als heute. Die Firmen betreiben fast 40 Prozent der IT-Anwendungen aus der Cloud, in fünf Jahren soll dieser Anteil auf 54 Prozent steigen, wie die Analyse "Cloud Report 2024" zeigt. Cloud-Anwendungen ermöglichten auch kleinen Betrieben eine vollständige Digitalisierung ihrer Prozesse und Geschäftsmodelle, sagte Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst. "Die Cloud wird die Unternehmens-IT künftig dominieren."

Weitere Ziele bei der Cloud-Nutzung sind demnach, die Kosten zu senken, die IT-Sicherheit zu erhöhen, die CO2-Emissionen zu reduzieren, Plattformen zur Kooperation mit Dritten aufzubauen und innovative Produkte und Dienste zu entwickeln. Rund 38 Prozent der Unternehmen mit mindestens 20 Beschäftigten erhoffen sich davon auch einen Zugang zu innovativen Technologien wie Internet of Things (IoT) und Künstlicher Intelligenz (KI).

Deutschland vorn

Aktuell nutzen die Unternehmen in Deutschland viele unterschiedliche Anwendungen aus der Cloud – vor allem E-Mails, Anwendungen für Personalverwaltung, Buchhaltung sowie Finanzplanung, Speicherplatz für Dateien sowie Office-Software. Die Zahl der Firmen, die KI aus der Cloud beziehen wollen, soll sich von aktuell 17 Prozent in fünf Jahren auf 34 Prozent verdoppeln. "IT-Sicherheit und Künstliche Intelligenz werden dem Cloud-Computing einen kräftigen Schub verleihen, und gleichzeitig fördert die Cloud den Einsatz von KI und stärkt die Sicherheit", sagte Wintergerst.

Bei den Unternehmen, die auf den Standort der Cloud-Rechenzentren achten, rangiert Deutschland ganz oben: 99 Prozent würden heimische Rechenzentren bevorzugen, für ein Prozent kommen sie zumindest infrage. Standorte in der übrigen EU würden 60 Prozent bevorzugen, für 37 Prozent kommen sie infrage. Elf Prozent würden die USA favorisieren, für 34 Prozent wären sie eine Option. Schlusslichter sind China, das nur ein Prozent bevorzugen und drei Prozent akzeptieren würden, sowie Russland, das für praktisch kein Unternehmen infrage kommt.

Größte Hemmnisse beim Umsetzen von Cloud-Projekten und des Umzugs in die Cloud sind laut Umfrage fehlendes qualifiziertes Personal, die Sorge vor unberechtigtem Zugriff auf sensible Daten, mangelnde Zeit sowie ein zu hoher Investitionsbedarf. (Reuters, 3.7.2024)