Österreichs Nationalteam wurde bei der Euro 2024 am Dienstagabend von der Türkei gestoppt und muss die Heimreise antreten. Mehr als 2,4 Millionen Zuseher und Zuseherinnen sahen im Schnitt die zweite Halbzeit auf Servus TV, der Marktanteil lag damit bei 73 Prozent in der Gesamtzielgruppe ab zwölf Jahren und 83 Prozent bei den Zwölf- bis 49-Jährigen. Die Übertragung am Dienstagabend sei damit laut Servus TV die "erfolgreichste TV-Sendung im österreichischen Fernsehen seit 18 Jahren". Zum Start um 21 Uhr waren laut Teletest im Schnitt 2,37 Millionen dabei. Bei Servus TV On erzielte das Match noch einmal 1,25 Millionen Video-Views.

Österreich-Fans Dienstagabend im Stadion in Leipzig. Foto: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Dank der Fußball-EM überholte Servus TV wie berichtet im Juni erstmals ORF 1. Servus TV punktete hier natürlich vor allem mit den Matches mit österreichischer Beteiligung. Das erste österreichische Gruppenspiel gegen Frankreich erzielte einen Marktanteil von 53,5 Prozent (E12+), im Schnitt verfolgten 1,7 Millionen das Match im linearen Fernsehen – bei Servus TV On waren es 600.000 Views.

Das zweite Gruppenspiel gegen Polen erreichte einen Marktanteil von 59,4 Prozent (E12+) und im Schnitt 1,4 Millionen Zuseher und 700.000 Views bei Servus TV On. Das dritte Gruppenspiel der Österreicher gegen die Niederlande erzielte einen Marktanteil von 67,5 Prozent (E12+) und 76,1 Prozent in der Zielgruppe zwischen 12 und 59 Jahren. Im Schnitt verfolgten das Match 1,7 Millionen Zuseherinnen und Zuseher. (red, 3.7.2024)