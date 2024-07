Cecilia sucht ihren Traummann, der zumindest ein bisschen was von Mick Jagger haben sollte: "Liebesg'schichten und Heiratssachen", am Montag um 20.15 Uhr auf ORF 2. ORF/Talk TV/Wout Kichler

Gartenzwerge, Häkeldeckerln, Roy Black: Der Hochsommer ist da, es ist Zeit für Liebesg'schichten & Heiratssachen. Ab Montag präsentieren sich Partnersuchende im ORF wieder von ihrer besten Seite. Im 28. Jahr der von Elizabeth T. Spira erfundenen Sendung ist das längst Fernsehen als rituelle Tätigkeit. Auf geht's.

Karl (68) aus Wien schultert das Gewehr und begibt sich ins Freie. Urlaub machen will er mit "der Neuen", ans Meer fahren oder in die Berge. Karl hat viele Enttäuschungen erlebt. Ganz sicher sei er betrogen worden, trotzdem habe er es immer wieder versucht, obwohl er es hätte besser wissen müssen: "Aufgewärmt schmeckt nur ein Gulasch gut." Aufgeben kommt nicht infrage: "Wenn die Richtige kommt, das spürt man." So kurz vor dem Ziel wäre das ja wirklich die falsche Entscheidung, wiewohl Karl nicht alles nimmt, was daherkommt: "Übermollig" sollte sie nicht sein. Interesse an Sex sollte die Zukünftige mitbringen, er habe "ja viel zum Nachholen".

Cecilia (61) hätte gerne einen Menschen, mit dem das Leben "noch mehr Spaß" macht. Die Wienerin beweist ihren Mut im Prater auf der Zwergerlbahn. Als weitgereiste Diplomkrankenschwester genießt sie das Auf und Ab im Vergnügungspark. Begleitet von She's a Rainbow der Stones flitzt sie durch die Landschaft, und spätestens jetzt weiß man, wie sehr man das alles vermisst hat. Cecilia berichtet vom "Supersex" mit Mick Jagger (im Traum). Es ist also nur stimmig, dass sie einen Partner sucht, der kreativ und "bitte gepflegt" ist (in echt).

John Lennons Imagine charakterisiert Benji (34) aus dem Burgenland beim Rebenschneiden im Weinberg. Benji ist die Figur der neuen Frau nicht wichtig, sie könne aber durchaus aufgeweckt sein, "am Tisch tanzen" sei ihm aber zu viel.

Gerda (79) aus dem Bezirk Steyr wiederum sagt von sich, sie sei "immer gut aufgelegt". Für den Richtigen wirft sie eine Münze in den Stadtbrunnen. Mit dem neuen Mann will sie ins Café oder auf einen Berg gehen und vor dem Fernseher kuscheln. Wir sehen sie beim Schnitzelessen und Lesen. Man kann sich ein Bild machen.

Am See ein Glas Rotwein trinken und dabei die Landschaft skizzieren: So wird Joachim (62) ins kontaktfreudige Licht gerückt. Das Frühstück ans Bett bringen würde der Kesselwärter in Rente aus dem Hausruckviertel seiner neuen Frau, die "liebevoll, humorvoll und lebenslustig" sein soll. Seine Chancen stehen gut.

Kerzen bemalt Brigitte (57) aus der Südoststeiermark, steigt ins Tretboot und dreht eine Runde auf dem See. Dem Neuen würde sie Rindsrouladen mit Kürbis machen, Schweinsbraten, Rindsgulasch kochen, Wild lieber nicht. Wir bleiben dran. (Doris Priesching, 8.7.2024)

