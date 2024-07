Wer war wieder einmal zu schnell, hat seinen Hintermann von der Plattform gerissen und damit das komplette Trio zum Fall in den Abgrund verdammt? Der Autor dieser Zeilen bekennt sich nicht zwingend schuldig. Manchmal schon. Es ist kompliziert. Aber auch fast schon egal, wenn man gerade 200 Meter in die Tiefe stürzt und die bisherigen Errungenschaften seines Abenteuers an sich vorbeirauschen sieht. Mal wieder. Willkommen bei Chained Together (Windows, Steam, 5,– Euro), wo Physik und Mitspieler stets Freund und Feind in einem sind.

Die Hintergrundgeschichte des Games ist schnell erzählt, denn im Grunde bräuchte es auch gar keine. Der oder die Spieler – man kann maximal als Quartett antreten – sind aus ungeklärten Gründen in der Hölle und wollen aus selbiger ausbrechen. Der Höllenlord sieht das als Chance für seine persönliche Belustigung und hat zu diesem Zwecke einen Parcours gebaut. Einen sehr langen Parcours, der nach oben führt und an dessen Ende die Freiheit winkt.

Chained Together | Gameplay Trailer

BOB Games

Eine Verkettung unglücklicher Umstände

Die Krux: Nimmt man zu mehrt teil, ist man mit den anderen Spielern per offener oder geschlossener Kettenformation verbunden. Die physikalisch mehr oder weniger akkuraten Folgen dieser unheiligen Verbindung helfen zwar bisweilen beim Lösen von Aufgaben, verlangen aber auch ein erhöhtes Maß an Koordination und Kommunikation. Denn die Lauf-, Sprung-, Kletter- und Schalterrätsel werden mit der Zeit nicht einfacher, und der Fehltritt eines Teammitglieds kann – siehe Einleitung – die gesamte Mannschaft zum Absturz verdammen.

Die Konsequenz eines solchen unterscheidet sich je nach Spielmodus. In der einfachsten Einstellung passiert nicht viel. Auf Wunsch kann man sich einfach zum bisher höchsten erreichten Punkt teleportieren. Im normalen Schwierigkeitsgrad muss man sich von der Landestelle aus wieder auf den Weg machen – immerhin gibt es keinen Fallschaden. Im Lavamodus hingegen wird man von einer stetig steigenden Flut des namensgebenden Schmelzgesteins gejagt. Wer abstürzt oder eingeholt wird, muss ganz von vorn anfangen.

Sieht man öfter, als einem lieb ist: den Freiflug in den Abgrund. Screenshot/Chained Together

"DU bist zu früh gesprungen!"

Von den brennenden Untiefen der Hölle arbeitet man sich hinauf in städtische Gefilde und schließlich in himmlische Sphären, sofern man so viel Geduld mitbringt. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass man es nach dem zwanzigsten Anlauf auf dieselbe Hürde und einigen Runden Blame-Game ("Du hast an der Kette gezogen!" – "Nein, DU bist zu früh gesprungen!") dann doch wieder sein lässt für diesen Tag. Es empfiehlt sich, kritische Sprünge durch gemeinsames Einzählen vorzubereiten. Aber auch das kann schiefgehen.

Das spricht gleichzeitig für und gegen dieses Spiel, denn offenbar trifft es genau den masochistischen Trieb, der jedem von uns ein wenig innezuwohnen scheint. Warum man immer wieder versucht, angekettet an einen oder mehrere andere Wahnsinnige, diese Tortur auf sich zu nehmen? Schwer zu sagen. Es liegt womöglich an den Momenten, an denen man trotz Ausrutschern auf dem Kurs bleibt, weil zumindest ein Mitspieler geistesgegenwärtig die "Ziehen"-Taste hämmert und seine abgestürzten Mitstreiter wieder auf sicheren Untergrund hievt. Auch spektakuläre Rettungen zeigen, dass das Game durchaus seine Qualitäten hat, was Teambuilding betrifft.

Im Lavamodus versucht man, einer ständig steigenden Flut an flüssigem Gestein zu entklettern. Screenshot/Chained Together

Indiehit mit viel Jank

Kurz nach Launch des Spieles versammelten sich nahezu 100.000 Spieler gleichzeitig zu den nervenaufreibenden Klettereinlagen. Auch jetzt (Stand: 3. Juli) sind es zu Spitzenzeiten noch 60.000, was immerhin für die Top 30 auf Steam reicht. An den grafischen Qualitäten des Indiegames liegt das eher nicht, denn Chained Together sieht an vielen Stellen einfach einmal so aus, als wäre es vor 15 Jahren entwickelt worden.

Dazu passen auch die Animationen, die sich am besten als "janky" umschreiben lassen. Denn die der Hölle überdrüssigen Männer (weibliche Avatare haben es bislang nicht ins Spiel geschafft) sehen beispielsweise beim Klettern so aus, als hätten sie mächtig Druck auf der Blase. Auch akustisch ist der Titel nicht spektakulär, immerhin sind die seltenen Dialogeinlagen zwischen dem Teufel und seinem Gehilfen aber sehr gut eingesprochen.

In solchen Fällen braucht es Mitspieler, die einen wieder auf sicheres Terrain ziehen. Screenshot/Chained Together

Des Teufels Gaudium

Die Steuerung funktioniert, wie sie soll. Abgesehen von Laufen, Springen und dem gelegentlichen Ziehen an der Kette oder dem Betätigen von Schaltern gibt es hier aber ohnehin nichts zu tun. An Vorsprüngen halten sich die Spielfiguren automatisch fest. Bonus für die Oldschoolfraktion: Hier kann nicht nur online, sondern auch im Splitscreen gespielt werden.

Was bleibt übrig? Für 5,– Euro kann man die Ansprüche bekanntermaßen nicht hoch stecken. Wenngleich Chained Together audiovisuell kein State-of-the-Art-Erlebnis ist, unterhält das im Kern einfach gestrickte Game ausgezeichnet, während es potenziell Freundschaften zerstört. Fans des gepflegten Masochismus, die härtere Gegner suchen, als sie Elden Ring bieten kann, finden sie hier in den eigenen Reihen. Schlechtes Timing tötet Erfolge hier wie dort. Aber zumindest der Höllenfürst hat sein erhofftes Gaudium. (gpi, 7.7.2024)