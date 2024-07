Die Band Deine Freunde macht Rapmusik für kleine Kinder, im Geheimen auch für ihre Eltern. Unsere Redakteurin entlarvt sich als Fan und nimmt tapfer in Kauf, dass ihre Söhne nun "lecker", "Quatsch" und "Eierloch" sagen

Florian Sump (43), Lukas Nimscheck (35) und Markus Pauli (46) sind gemeinsam seit zwölf Jahren die Band Deine Freunde. Michi Schunck

Ein paar Eltern aus unserem Kindergarten stehen auf dem Spielplatz zusammen und rätseln darüber, wie ihre Kinder nur auf den Ausdruck "Eierloch" kommen. Seit einigen Wochen rennen sie wie wild geworden herum und schreien: "Fang mich doch, du Eierloch!" Ich stelle mich unschuldig dazu und nicke: "Jaaa, meine sagen das auch dauernd."

Natürlich weiß ich ganz genau, woher die Kinder diesen Ausdruck haben. Die Übeltäter waren mit Sicherheit meine beiden Söhne (sechs und drei Jahre). Sie hören den gleichnamigen Song der Band Deine Freunde seit Jahren rauf und runter. Der Kleine hat dank des großen Bruders die Alle meine Entchen-Phase einfach übersprungen und ist direkt zu Rap übergegangen. Keine Angst, Kinderrap. Völlig unschuldig.

Die Band macht schließlich Musik für Kindergarten- und Volksschulkinder, die aber auch Erwachsene gern mit anhören. Eine Seltenheit, denn Kinderlieder können ganz schön nerven. Die Rapper haben uns von Gitarre spielenden "Summ, summ, summ"-Musikpädagogen erlöst.

Dabei hat die Band durchaus pädagogischen Background. Florian Sump, der frühere Schlagzeuger der Popgruppe Echt, ist in einem Hamburger Kindergarten als Erzieher tätig. Er wollte 2010 für die Einrichtung ein Lied aufnehmen und fragte Markus Pauli um Hilfe. Den kennen die Millennial-Eltern noch als DJ von Fettes Brot. Gemeinsam mit dem späteren Tigerenten Club-Moderator Lukas Nimscheck spielten sie das Lied Schokolade ein. Die Geburtsstunde der Band.

Zuerst wollten sie sich ja scherzeshalber Rolf Zuckopfnicks nennen und mussten den bekannten Kinderliedautor Rolf Zuckowski natürlich zuerst um Erlaubnis fragen. Aus dem Namen wurde zwar nichts, aber Zuckowski mochte die Band und gründete für sie ein eigenes Label.

Familientherapie

Ich persönlich finde ja, die Liedtexte von Deine Freunde sind viel sinnvoller als das, was die meisten unter "pädagogisch wertvoller Musik" verstehen. Wenn Simone Sommerland Kinderliedklassiker, wie Bi-Ba-Butzemann oder Aram sam sam singt, dann halten das wahrscheinlich viele für pädagogisch wertvoll. Jedenfalls werden ihre Youtube-Videos millionenfach geklickt. Mein Bier, äh, Kakao ist es nicht. Vielleicht ist es ihre Stimme, die mich stört. Vielleicht sind es die eher inhaltslosen Texte, mit denen ich nichts anfangen kann. Von "Aram sam sam, aram sam sam, gulli, gulli, gulli, gulli, gulli, ram sam sam" auf einer Autofahrt bekomme ich Migräne.

Simone Sommerland (48) ist übrigens die erfolgreichste Musikerin Deutschlands – erfolgreicher als Helene Fischer. (Nur, falls Sie das noch nicht wussten, mich hat es verblüfft.)

Bei der Band Deine Freunde ist das anders. In den Texten geht es vor allem um die Alltagsrealitäten von Familien. Und dabei wird gleichermaßen die Perspektive der Eltern und der Kinder eingenommen. Der Song Wann sind wir da? handelt etwa von einer langen Autofahrt, die sowohl die Kinder als auch die Eltern nervt. Die Zeilen dazu klingen dann so: "Wir steh'n hier schon seit Stunden viel zu große Runden. Und ham noch immer keine Tanke mit 'nem Klo gefunden. Wir krümeln, wir kleckern, wir streiten, wir meckern. Wir geh'n euch auf den Zeiger. Ihr geht uns auf den Wecker."

Beide Seiten, die der Eltern und die der Kinder, werden in den Texten ernst genommen und besungen. Was dann entsteht, ist eine Art Verständnis füreinander. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wurde dieses Phänomen als "therapeutische Klangkunst" bezeichnet. Das trifft es gut, finde ich.

Die Sache mit dem "lecker"

Es gibt aber auch Lieder, da geht es um nicht viel. Sie sind einfach lustig. Bei Quatsch mit Soße etwa werden einfach nur Dinge verkehrt herum aufgezählt: "Elefanten sind dünn, Kinder sind alt, Eis ist heiß, Feuer ist kalt." Das alles natürlich in Rapgesang, weshalb es zumindest einen super Rhythmus hat und die Kinder zum Kichern bringt. Elefanten als dünn zu bezeichnen, das finden kleine Kinder nun einmal lustig.

Lieder, die kleine Kinder zum Kichern bringen, machen auch die Eltern glücklich. Das schaffen Deine Freunde seit zwölf Jahren mit Erfolg. Und so kommt es, dass bei den Konzerten nicht nur die Kinder laut mitsingen, sondern auch die Erwachsenen. Letztes Jahr hat die Band auf dem Donausinselfest gespielt. Ich war mit dem größeren Sohn dort. Und ich war nicht die einzige Erwachsene, der es getaugt hat.

Was mich persönlich stört, ist der Fakt, dass meine Kinder wie Norddeutsche klingen. Meine steirische Verwandtschaft findet das gar nicht gut. Dass die Kinder nicht "bellen" können, wie es sich für Steirer gehört, haben sie verkraftet. Wenn meine Söhne aber "Quatsch" oder "lecker" sagen, dann bekommen sämtliche Tanten und Opas einen Herzinfarkt. Ich entgegne ihnen dann, dass die Kinder heute alle so reden. Peppa Wutz sagt schließlich auch "Matschepampe". Und an der kommen Eltern fix nicht vorbei. (Nadja Kupsa, 5.7.2024)