Ich glaube, wir alle kennen von Gasthöfen, öffentlichen Verkehrsmitteln, bei Wartezeiten in Geschäften usw. diskriminierende, verletzende, überhebliche, derbe, oft auch strafrechtlich belangbare Sprüche. Wir alle werden Zeugen dieser Sprüche und Diskussionen, ob wir es wollen oder nicht. Was mich interessiert: Wie gehen Sie mit solchen "Weisheiten" um? Können Sie das Gehörte sofort "ad acta" legen oder (das ist bei mir der Fall) beschäftigt Sie es noch längere Zeit? Soll man gar den Mut, die Zivilcourage haben, sich in diese Debatten einzumischen – hat das vielleicht schon jemand aus dem Forum probiert und was war das Ergebnis?

