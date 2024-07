Bei "Cozy Grove: Camp Spirit" sind Optik, Sound und Gameplay auf Gemütlichkeit ausgelegt. Spry Fox

Ein Busunglück. Einsam in einem dunklen Wald. Ein verlassenes Pfadfinderlager. Und natürlich: Geister. Was auf den ersten Blick nach dem klassischen Setting eines Horrorromans, -films oder -spiels klingt, ist die Ausgangsbasis für Cozy Grove: Camp Spirit, den Nachfolger des unter Fans entspannender Spiele gefeierten Cozy Grove.

Wie schon beim Vorgänger handelt es sich auch beim aktuellen Titel um ein sogenanntes Cozy Game: Anstatt durch wildes Ballern auf Aliens und andere Fieslinge den Adrenalinspiegel ansteigen zu lassen, werden diese Spiele gespielt, um sich nach einem langen Tag zu entspannen, indem man einfache Aufgaben in einer ruhigen Welt erlebt.

Exklusiv bei Netflix

Anders als der Vorgänger aus dem Jahr 2021 ist Cozy Grove: Camp Spirit allerdings nicht für PC und Konsolen, sondern ausschließlich für mobile Geräte (iOS und Android) verfügbar. Mehr noch, das Spiel ist exklusiv im Netflix-Abo enthalten. Das ist wie immer ein zweischneidiges Schwert: Einerseits werden somit jene Menschen aus dem Spiel ausgeschlossen, die dem Streamingkonzern keinen monatlichen Obolus leisten wollen.

Cozy Grove: Camp Spirit | Official Game Trailer | Netflix

Netflix

Andererseits können sich Abonnenten das Spiel einfach auf ihr Handy herunterladen, ohne es separat kaufen zu müssen – und vor allem: ohne lästige Werbung und ohne zwielichtige Micropayments. Mit diesem Zugang liefert Netflix – neben anderen Abos wie Apple Arcade und Microsofts Gamepass Ultimate – eine der derzeit angenehmsten Möglichkeiten, auf Smartphones und Tablet-PCS zu spielen. DER STANDARD hat Cozy Grove: Camp Spirit an-, aber längst nicht durchgespielt: Schon beim Vorgänger belief sich allein die Hauptstory auf 67 Stunden, der Nachfolger soll laut Entwickler Spry Fox noch umfangreicher sein.

Helfen macht glücklich

Im Kern besteht Cozy Grove: Camp Spirit aus Hilfsleistungen, und zwar gegenüber den eingangs erwähnten Geistern. Hat man für diese nämlich die ersten Aufgaben erfüllt, so verwandeln sie sich in jene knuffigen Bärchen, die sie schon zu Lebzeiten waren. Und als solche haben sie Bedürfnisse: Der eine Bär möchte regelmäßig mit Essen versorgt werden, der andere ist ein nonbinärer Streamer, der ständig von seinem Publikum und seiner Hardwareausstattung redet.

Als Dankeschön für die Hilfeleistungen erhält der Spieler magisches Feuerholz, mit welchem "Flammi" gefüttert wird: Flammi ist ein sprechendes Lagerfeuer, welches frappierende Ähnlichkeit mit dem knuffigen Feuerdämon aus Studio Ghiblis Das wandelnde Schloss aufweist. Ist Flammis Hunger nach Geisterholz gestillt, so leuchtet es heller und schaltet somit weitere Bereiche der Karte frei.

Regelmäßig nette Gesten – das ist doch irgendwie entspannender, als auf blöde Monster zu ballern. Spry Fox

Außerdem ist Crafting ein essenzielles Element des Spiels: Flammi kann genutzt werden, um Essen zu kochen. Zudem verfügt der streamende, nonbinäre Bär über eine Maschine, mit der aus Rohstoffen weitere Gegenstände hergestellt werden können. Diese haben entweder spezifische Funktionen, oder sie dienen einfach dazu, das Camp zu verschönern.

Es ist außerdem möglich, Gegenstände mit einer Schaufel auszugraben. Ein Hochdruckreiniger, der wie ein Fisch aussieht, dient zum Reinigen von Gegenständen – dank schnellen Erfolgserlebnisses ein äußerst befriedigendes Gefühl. Und sollte eine Aufgabe einmal zu schwierig sein, gibt es einen "Hinweisverteiler": Werden in diesen virtuelle Münzen eingeworfen, so weist ein Pfeil den Weg zu jenem Gegenstand, den man gerade sucht. Die Münzen zu finden ist nicht sonderlich schwer: Sie finden sich auf der Karte verteilt unter diversen Grasbüscheln und an anderen Orten, die es in einem Wald halt gibt.

Knuffig und entspannend

Warum so einfach? Damit möglichst kein Stress aufkommt. Und dies spiegelt sich nicht nur im Gamepay, sondern auch in der Gestaltung wider. So erinnert nicht nur Flammi, sondern auch der Rest des Spiels optisch stark an das berühmte japanische Animationsstudio. Der Soundtrack aus oft entspannendem Gitarrengeklimper lässt Lagerfeuerstimmung aufkommen. "Sprach"-Ausgabe im engeren Sinn gibt es nicht, die Bären äußern sich eher durch tiefe Brumm- und Grummellaute.

Und in dieser Kombination ist Cozy Grove: Camp Spirit auch, was es ist: keine Challenge für Hardcoregamer, sondern ein Spiel, mit dem man nach einem anstrengenden Tag abschalten kann, indem einfache Aufgaben in entspannter Atmosphäre erledigt werden. Anders als bei PC-, Playstation- und Xbox-Versionen geht das bei dem Mobile Game auch in der U-Bahn oder im Park – sofern die dortigen Gelsen die Ruhe nicht stören. Aber das ist eine andere Geschichte. (Stefan Mey, 6.7.2024)