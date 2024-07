Cornelia Offergeld (re.) übernimmt die KÖR-Geschäftsführung von Martina Taig (li.). APA/BARBARA GINDL

Wien - Cornelia Offergeld übernimmt ab 15. September für fünf Jahre die Leitung von KÖR Wien (Kunst im öffentlichen Raum), wo sie die vergangenen drei Jahre als kuratorische Leiterin tätig war. Offergeld "verknüpft in ihrer kuratorischen Praxis das Wissen um Kunst- und Kulturhistorie mit einem scharfen Blick für die gesellschaftspolitisch wichtigen Fragestellungen in einer wachsenden Stadt", betonte Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) in einer Aussendung.

13 vollständige Bewerbungen gingen für die Position ein (davon neun von Frauen). Offergelds Konzept sei getragen "von den Werten der neuen Nachbarschaft, dem Gedächtnis der Stadt, insbesondere angesichts des stark ansteigenden Antisemitismus", urteilte die Jury. Die in Wien lebende Kuratorin und Kunstwissenschafterin gilt als ausgewiesene Expertin für Kunst im öffentlichen Raum sowie Erinnerungskultur. (APA, 3.7.2024)