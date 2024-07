Notlandung Verletzte nach Turbulenzen in Boeing-Maschine

Kaputte Gepäckfächer, zerstörte Deckenverkleidung und Sitze – das sind die Spuren eines Fluges von Spanien nach Uruguay. Mitten über dem Ozean geriet die Maschine vom Typ Boeing 787-9 in heftige Turbulenzen. 40 Menschen mussten nach einer Notladung in Brasilien in Krankenhäuser gebracht werden