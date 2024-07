Der Sommer-Unpacked-Event soll am 10. Juli eine Fülle neuer Geräte bringen. Neben faltbaren Smartphones dürften dabei neue Earbuds im Airpods-Design herausstechen

Es ist wieder einmal so weit: In wenigen Tagen wird Samsung im Rahmen eines seiner regelmäßigen Unpacked-Events neue Hardware vorstellen. Sowohl Zeit als auch Ort sind dabei wohl gewählt: Wenige Wochen vor den Olympischen Spielen lädt jenes Unternehmen, das einer der Hauptsponsoren des sportlichen Großereignisses ist, nach Paris. Und natürlich lässt man sich angesichts dieser Perspektive nicht lumpen, also soll es dieses Jahr besonders viel neue Hardware zu sehen geben.

Faltbare Hardware

Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen im Sommer wie gewohnt die Foldables von Samsung. Mit dem Galaxy Z Fold 6 und dem Z Flip 6 soll es entsprechend auch neue Generationen für die zugehörigen Produktlinien geben. Leaks im Vorfeld verraten dazu eines: Neu wird man das Rad dabei nicht erfinden, die Verbesserungen liegen einmal mehr im Detail.

Das Galaxy Z Fold 6 erinnert stark an seine Vorgänger. Samsung

So soll das Z Fold 6 praktisch gleich groß und dick wie der Vorgänger werden. Spekulationen, dass Samsung das Seitenverhältnis des Geräts verändern könnte, dürften sich zwar nicht bewahrheiten, und doch gibt es zumindest bei einem der Hauptkritikpunkte Verbesserungen: Das äußere Display soll durch Optimierungen am Aufbau des Geräts ein paar Millimeter breiter sein. Vielen ist der im zusammengeklappten Zustand dargebotene Bildschirm bislang einfach zu schmal, um damit produktiv arbeiten zu können.

Kantiger und doch ähnlich

Was bei durchgesickerten Bildern ebenfalls auffällt: Das Design des neuen Folds wird etwas kantiger als bei den Vorgängern. Mit seinen härteren Ecken und flachen Seiten erinnert es stark an das Galaxy S24 Ultra. Wer hofft, dass endlich der S-Pen einen fixen Platz im Gehäuse erhalten hat, wird hingegen einmal mehr enttäuscht. Dafür soll allerdings beim inneren Display die Falte in der Mitte weniger stark bemerkbar sein.

Ansonsten steht bei der Hardware das gewohnte Update auf eine neue Chipgeneration an – im konkreten Fall der Snapdragon 8 Gen 3. Der Kameraaufbau dürfte hingegen im Vergleich zum Vorgänger unverändert bleiben.

Flip

Vor allem als Lifestyle-Smartphone hat das Galaxy Z Flip seine Nische gefunden. An der Formel "Klapphandy für die Neuzeit" dürfte auch die neue Hardwaregeneration nichts ändern: Das Galaxy Z Flip 6 soll wieder einen 6,7 Zoll großen Bildschirm mit FHD+-Auflösung und 120 Hertz haben. Ein nettes Upgrade dürfte es aber beim Akku geben, der von 3700 auf 4000 mAh anwachsen soll.

Auch hier kommt nun ein Snapdragon 8 Gen 3 zum Einsatz, dem zwölf statt acht GB RAM wie beim Vorgänger zur Seite stehen. Erfreulich ist das nicht zuletzt mit Blick auf speicherhungrigen KI-Aufgaben, die direkt am Gerät ausgeführt werden und die zuletzt immer wichtiger werden.

Vergleiche

Die geleakten Bilder sehen hier fast eins zu eins wie der Vorgänger aus, einzig bei der Farbgestaltung des Rings rund um die Kameras hat sich etwas geändert. Diese passen sich nun an die seitliche Farbe des Geräts an. Beim Flip könnte es dafür ein Kamera-Upgrade auf einen besseren Hauptsensor mit 50 Megapixel geben.

Beide Geräte werden von Haus aus mit OneUI 6.1 auf Basis von Android 14 ausgeliefert. Für Android 15 wird man sich noch ein paar Monate gedulden müssen, aber das ist ja selbst bei Google noch nicht fertig. Der Preis dürfte wie für Foldable typisch wieder im beliebten Bereich zwischen teuer und sehr teuer liegen.

Ein Ring, sie zu messen

Potenziell die spannendste unter den erwarteten Neuvorstellungen ist der Galaxy Ring, also Samsungs erster smarter Ring, mit dem man Firmen wie Oura Konkurrenz machen soll. Einen ersten Teaser dazu hatte man schon vor einigen Monaten veröffentlicht, nun soll die offizielle Enthüllung folgen.

Der Galaxy Ring wurde schon vor ein paar Monaten erstmals gezeigt. AFP/PAU BARRENA

Der Fokus wird wenig überraschend ganz bei den Themen Fitness und Gesundheit liegen. Der Ring soll dabei fast alles bieten, was sonst über eine Smartwatch gemessen wird. Von der Erfassung des Pulses über Schritte, Atmung und Schlafverhalten. Auch über das eigene Stressniveau soll der Ring in Kombination mit Samsung Health Informationen liefern.

Den Galaxy Ring wird es in einigen unterschiedlichen Größen geben, das dann in den Farben Schwarz, Silber und Gold. Spannend ist noch die Frage, wo der Preis angesiedelt sein wird, zuletzt waren hier 300 bis 350 US-Dollar zu hören. Ebenfalls offen bleibt, ob – und in welchem Umfang – der Ring mit anderen Smartphones jenseits von Samsung zusammenarbeiten wird.

Watch 7 und ein Ultramodell

Apropos Wearables: Mit der Galaxy Watch 7 folgt auch eine neue Smartwatch-Generation von Samsung. Deren Highlight soll die Nutzung eines brandneuen Chips sein, des in 3 Nanometer gefertigten Exynos W1000, der deutlich effizienter und flotter als sein Vorgänger sein soll. In Kombination mit aktuellen Softwareverbesserungen bei Wear OS sollten die neuen Uhren damit deutlich länger durchhalten als ihre Vorgänger.

Die neue Galaxy Watch Ultra. Samsung

Apropos: Die Galaxy Watch 7 wird die erste Smartwatch mit Wear OS 5 auf Basis von Android 14 werden, Googles Pixel Watch 3 folgt erst einige Wochen später. Ebenfalls erfreulich: Der interne Speicherplatz wird angeblich auf 32 GB verdoppelt. Die Galaxy Watch 7 soll es in Varianten mit 40 und 44 Millimeter geben, wem das nicht reicht, für den hat Samsung aber noch eine andere Option parat.

In unübersehbarer Anlehnung an Apple gibt es künftig auch von der Galaxy Watch ein Ultramodell. Diese zeichnet sich durch ein Titangehäuse aus, ist dadurch mit 60 Gramm fast doppelt so schwer – und mit angeblich ab 699 Euro auch erheblich teurer. Vom Design her wirkt die Ultra-Ausführung deutlich kantiger, das Display bleibt aber trotzdem rund.

Ein Airpods-Klon

Bleiben noch die Earbuds von Samsung. Mit Galaxy Buds 3 und Buds 3 Pro arbeitet das Unternehmen gleich an zwei neuen Modellen, die vor allem durch eines auffallen: ihr Design. Und zwar eines, das sicherlich für Diskussionen sorgen wird. Statt wie bisher eine eigene Linie zu verfolgen, setzt Samsung nun auf ein Design, das geradezu frappant an Apples Airpods erinnert.

Samsung

Eine offene Frage bleibt, was Samsung in Hinblick auf die Software vorzeigen wird. Bei der Präsentation des S24 war ja die Integration von KI-Funktionen in Kooperation mit Google ein großes Thema. Insofern könnte es natürlich auch wieder Neues aus diesem Bereich zu sehen geben.

Mit dabei

Der aktuelle Unpacked-Event findet am Mittwoch, 10. Juli, um 15 Uhr statt. DER STANDARD ist vor Ort in Paris und wird zeitnah ausführliche Informationen und erste Eindrücke zu all den neuen Geräten liefern. (Andreas Proschofsky, 4.7.2024)