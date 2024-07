In Rose Glass' wilder Thriller-Romanze trifft Stewart in den 1980ern auf eine sprichwörtlich starke Frau und eine große Leidenschaft

Katy O'Brian (rechts) bringt Kristen Stewart und das Publikum zum Schwitzen. AP/Anna Kooris

Es ist nicht neu, dass sich Kristen Stewart vom Teenie-Schwarm zum absoluten Cool Girl gewandelt hat. Man müsste die Twilight-Saga eigentlich gar nicht mehr erwähnen, wenn man über die US-Amerikanerin schreibt. Aber eines ist dann doch bemerkenswert: Die Castingagenten hatten bei der Verfilmung von Stephenie Meyers Vampirschnulzen ein hervorragendes Gespür. Sowohl Stewart als auch ihr Co-Star Robert Pattinson zählen zu den spannendsten Gesichtern, die die Branche gerade hat.

Ein Jungstar ist die Mittdreißigerin mit den schönen Augenringen allerdings nicht mehr. Schon Anfang der 2010er-Jahre hat sie sich ins Indie- und Eurokino zurückgezogen. In The Runaways wurde sie 2010 zu Joan Jett, Olivier Assayas besetzt sie gleich zweimal, bei Cronenberg spielte sie eine lüsterne Chirurgin, und für Pablo Larraín verkörperte sie in dem beengten Kammerspiel Spencer Lady Di. Dafür erhielt sie 2021 eine Oscar-Nominierung.

Stewart als Lady Di in "Spencer".

Im Privaten hat Stewart, die einst den Hass ihrer Fans auf sich zog, weil sie Pattinson betrog, sich mittlerweile auf Frauen festgelegt. Mit ihrer Drehbuchautorin Dylan Meyer ist sie bereits einige Jahre zusammen. Gemeinsam mit der Produzentin Maggie McLean haben die Verlobten nun die Filmproduktion Nevermind Pictures gegründet, die sich auf queere, weibliche Stimmen fokussieren will und erst kürzlich einen großen Deal mit dem Produktionshaus Fremantle eingegangen ist, das bereits Projekte von Indie-Größen wie Luca Guadagnino möglich machte.

Starkes Team

Stewarts neuer Film Love Lies Bleeding ist noch nicht selbstproduziert, doch die Actionromanze zwischen der Small-Town-Lesbe Lou (Stewart) und der durchreisenden Bodybuilderin Jackie (Newcomerin Katy O'Brian) sollte gut in das Schema passen, das Nevermind anvisiert. Regie führte die Britin Rose Glass, die 2019 mit dem Indie-Horror Saint Maud einen Überraschungshit landete. Das Buch schrieb Glass bereits mit Stewart im Kopf.

Dreamteam: Kristen Stewart, Regisseurin Rose Glass und Katy O'Brian. Chris Pizzello/Invision/AP

Love Lies Bleeding ist ein Neo-Noir, aus dessen Schweißporen das Kino der frühen 90er quillt. Sailor und Luna, Thelma und Louise, Showgirls. Den Kult-Soundtrack hämmern Bronski Beat durch die Boxen, die Muskeln zucken, die Fäuste sitzen locker, und mittendrin spielt sich eine leidenschaftliche Amour fou zwischen Jackie und Lou ab. Das ist pure Pulp Fiction, wiederverwertetes Genrekino aus früheren Zeiten, auf das derzeit viele setzen, das aber nur selten funktioniert.

New Girl in Town

Jackie ist das neue Mädchen in Lous Heimatort. Sie treffen in der Muckibude aufeinander, in der Lou arbeitet. Die abgebrannte Bodybuilderin ist nur auf der Durchreise zu einem Wettbewerb in Las Vegas. Für einen Schlafplatz ist Jackie schon mal sexuell zu Diensten, selbst wenn die Männer in der Kleinstadt alles andere als anziehend sind. Bei Lou findet Jackie nicht nur einen Schlafplatz, sondern auch eine aufopferungsvolle Geliebte: Für Jackie trennt sie brav die Eier, stiehlt die Anabolika aus der Muckibude und entledigt sich ihrer nervigen Ex.

Dummerweise hat sich Jackie mit den falschen Männern eingelassen, etwa mit Lous Vater (Ed Harris), einem aus den Filmen Davis Lynchs entlehnten Kleinstadtganoven, hinter dem das FBI her ist. Während also Jackies Muskeln in demselben Tempo wachsen wie die Leidenschaft zwischen ihr und Lou, gibt es Tote, Eifersucht und ein ausgewachsenes Familiendrama. Und dann ist da ja noch Jackies großer Traum: die Bodybuilding-Show in Las Vegas.

Filmladen Filmverleih

Love Lies Bleeding entspringt dem stilbewussten Studio A24, und der Film hält, was er verspricht. Die stürmische lesbische Romanze ist bei aller Referenzlast originell und mitreißend und ein perfekter Freiluftkinofilm für einen verschwitzten Sommerabend. Vor allem aber katapultiert sie Stewart und ihren Co-Star Katy O'Brian in den Olymp queerfeministischer Göttinnen, in dem es sich auch schon Thelma & Louise gemütlich gemacht haben. Dass der Ridley-Scott-Klassiker aus der Feder Callie Khouris, der Anfang der 90er einen Kulturkampf lostrat*, derzeit einen restaurierten Rerelease erlebt, trifft sich gut. Mancherorts kann man beide Filme im Doppelpack sehen: Thelma und Louise, Jackie und Lou. (Valerie Dirk, 18.07.2024)