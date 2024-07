Außerdem Reportagen über den Brexit und den Jammer danach, das New York der Ratten und die Rückkehr des heimischen Bergbaus

19.40 REPORTAGE

Re: Brexit und der Jammer danach – Briten bereuen den Ausstieg In der westenglischen Kleinstadt Boston stimmten 75 Prozent der Einwohner für den Austritt aus der EU. Sieben Jahre danach breitet sich das Bedauern über den Ausstieg aus. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKU & DISKUSSION

Das erstaunliche Leben der Ratten – Unterwegs in Rat City Die Wissenschaftsdoku begibt sich auf eine an Überraschungen reiche Entdeckungsreise durch das New York der Ratten. Danach diskutiert Gert Scobel ab 21.00 mit seinen Gästen über Die Angst-Falle und darüber, wie wir unsere Resilienz stärken können. Bis 22.00, 3sat

20.15 DOKUMENTATION

Abenteuer Neuseeland Die Doku taucht in die vielfältige Landschaft Neuseelands ein und verknüpft die Geschichte des Inselreichs aus deutscher und französischer Sicht mit der Gegenwart. Bis 21.45, Arte

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Goldgräberstimmung In der Reportage über die Rückkehr des heimischen Bergbaus immer wieder zu hören: "Österreich ist reich an armen Lagerstätten." Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Eco Themen sind Airbnb im Visier, René Benkos schwer durchschaubares Firmengeflecht und warum so viele keine Ahnung von Geldgeschäften haben. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Der ehemalige ORF-Moderator Günter Tolar, Musicalstar Maya Hakvoort, Historiker Johann-Philipp Spiegelfeld und Insektenforscherin Dominique Zimmermann sind zu Gast bei Barbara Stöckl. Bis 0.05, ORF 2

Kämpft um das Recht auf Trauer: Daniela Vega in "Eine fantastische Frau", BR, 23.15 Uhr. BR/Fabula/Komplizen Film

23.15 DRAMA

Eine fantastische Frau (Una mujer fántastica, CHI/E/D 2017, Sebastián Lelio) Nach dem Tod des Lebensgefährten sieht sich die Transgender-Frau Marina (Daniela Vega) verstärkt mit der Voreingenommenheit ihrer Umwelt konfrontiert. Es beginnt ein Kampf um das Recht auf Trauer. Sebastián Lelios feinfühliges Drama wurde 2018 mit dem Oscar für den besten fremdsprachigen Film ausgezeichnet. Bis 0.55, BR