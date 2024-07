Es wird geradelt. APA/EXPA/JOHANN GRODER

Bad Tatzmannsdorf - Davide De Pretto hat die erste Etappe der Tour of Austria für sich entschieden. Der Italiener vom Team Jayco setzte sich am Mittwoch nach 178 Kilometern und fast 2.000 Höhenmetern mit Start und Ziel in Bad Tatzmannsdorf im Sprint durch und feierte seinen ersten Sieg als Profi. Die Führung in der Gesamtwertung übernahm sein Deutscher Teamkollege und Sprint-Spezialist Maximilian Walscheid. Felix Großschartner kam ohne Zeitverlust mit dem Feld ins Ziel.

Kurz nach dem Start setzten sich sieben Fahrer ab, darunter der österreichische Olympia-Starter Tim Wafler. Mit einem Schnitt von rund 50 km/h ging es durch die Hügellandschaft des Südburgenlands, rund 50 Kilometer vor dem Ziel wurde die Ausreißergruppe eingeholt. Im Massensprint holte sich schließlich De Pretto den Etappensieg vor dem Portugiesen Rui Filipe Alves Oliveira (UAE) und dem Deutschen Niklas Behrens (Lidl-Trek). "Das kam völlig unerwartet und ich bin total glücklich über meinen ersten Profisieg. Wir wollten eigentlich für meinen Teamkollegen Max Walscheid fahren, aber im Finale hatte ich die beste Position", sagte der 22-jährige Italiener.

Großschartner von UAE Emirates rollte als Achter über die Ziellinie und ist mit drei Sekunden Rückstand als Siebenter auch bester Österreicher in der Gesamtwertung. "Es war ein guter Tag für mich und im harten Finale hatte ich sehr gute Beine", sagte der Oberösterreicher. Die zweite Etappe führt am Donnerstag von Maria Taferl über 184,5 km nach Steyr und damit in seine Heimat. "Ich freue mich total auf die morgige Oberösterreich-Etappe. Ich wohne ja in Linz und trainiere viel rund um Steyr, da kenne ich jeden Meter", sagte Großschartner.

Die zweite Etappe am Donnerstag führt von Maria Taferl über 184,5 km nach Steyr. (APA,3.7.2024)

Ergebnisse Österreich-Radrundfahrt Tour of Austria vom Mittwoch:

1. Etappe: Bad Tatzmannsdorf - Bad Tatzmannsdorf (178 km): 1. Davide de Pretto (ITA) Jayco 3:39:07 Stunden - 2. Rui Filipe Alves Oliveira (POR) UAE - 3. Niklas Behrens (GER) - Lidl-Trek. Weiter: 8. Felix Großschartner (AUT) UAE - 23. Sebastian Putz (AUT) Tirol - 27. Sebastian Schönberger (AUT) Felt-Felbermayr, alle gleiche Zeit.

Gesamtwertung: 1. Maximilian Walscheid (GER) Jayco 3:42:29 - 2. Filippo Ganna (ITA) Ineos - 3. Alves Oliveira, alle gleiche Zeit. Weiter. 7. Großschartner +3 Sek. - 17. Paul Buschek (AUT) Tirol +8 - 33. Michael Gogl (AUT) Alpecin +12.