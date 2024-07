In Europa gibt fliegen viele Direktflüge auf Strecken, die eigentlich auch mit dem Zug bewältigbar wären. AP/Thomas Peipert

Frage: Wie klimaschädlich ist Reisen?

Antwort: Das kommt vor allem darauf an, wie wir zum Urlaubsort gelangen. Der Großteil der Treibhausgasemissionen fällt bei der An- und Abreise an. Ob das Hotel mit Ökostrom betrieben wird, dort veganes Essen serviert wird oder Reisende eine wiederverwendbare Trinkflasche verwenden, fällt nicht so sehr ins Gewicht wie die Wahl des Transportmittels.

Ein Kurzstreckenflug verursacht mit rund 250 Gramm CO2-Äquivalenten pro Kilometer besonders viel CO2, das Auto mit Verbrennungsmotor liegt mit rund 150 Gramm im Mittelfeld. Am klimafreundlichsten reist es sich mit Fernbus und Zug – wobei bei Letzterem ausschlaggebend ist, ob er elektrisch fährt und woher der Strom kommt. Im Wasserkraftland Österreich fährt die Bahn mit rund zwölf Gramm CO2-Ausstoß, in Deutschland, wo immer noch viel Kohle verbrannt wird, sind es drei- bis viermal mehr.

Frage: Kann Fliegen nachhaltiger werden?

Antwort: Grundsätzlich ja – und muss es auch. Die EU sieht vor, dass der Flugverkehr bis 2050 nachhaltig und klimaneutral wird. Auch die Icao, eine UN-Sonderorganisation für den Luftverkehr, will mit ihrem Programm Corsia sicherstellen, dass die Flugindustrie ab 2020 "klimaneutral" wächst.

Klimaneutral steht hier absichtlich unter Anführungszeichen, denn an dem Plan gibt es Kritik: Mit Corsia sollen alle Emissionen, die über das Niveau von 2020 hinausgehen, bloß kompensiert werden. Die CO2-Zertifikate, die man auch als Privatperson kaufen kann, sind aber höchst umstritten.

Geforscht und experimentiert wird derzeit mit Akkuflugzeugen, die emissionsfrei mit Strom betrieben werden. Doch um die tonnenschwere Maschine in der Luft zu halten und zu bewegen, braucht es enorm viel Energie, die Akkus derzeit nicht liefern können. In absehbarer Zeit kommen Batterieflugzeuge deshalb höchstens für Kurzstrecken infrage.

Frage: Wie funktioniert das mit den nachhaltigen Treibstoffen?

Antwort: Für Mittel- und Langstrecken soll die Lösung in Sustainable Aviation Fuels (SAF) liegen – das ist nachhaltiger Flugzeugsprit, den auch heutige Flugzeuge tanken könnten. Derzeit wird SAF vor allem aus Altspeiseölen gewonnen, einige Airlines mischen ihrem fossilen Kerosin bereits diesen Ökotreibstoff bei. Doch es gibt bei weitem nicht so viel altes Fett, um alle Flugzeuge der Welt zu betanken.

Hier kommen E-Fuels in Spiel. Diese synthetischen Treibstoffe gewinnt man aus erneuerbarem Strom und sie sind bei der Verbrennung klimaneutral. Wegen Umwandlungsverlusten geht auf dem Weg vom Wind- oder Solarpark bis zur Flugzeugturbine ein Großteil der Energie verloren. Rund die halbe Fläche Österreichs an Solarmodulen würde man benötigen, um den derzeitigen Kerosinbedarf mit E-Kerosin decken zu können.

Diese Flächen wären zwar verfügbar, etwa in Wüsten. Aber der Wille und vor allem das Geld fehlen: Denn diese nachhaltigen Treibstoffe sind derzeit um ein Vielfaches teurer als Kerosin aus Öl. Das würde sich auch in den Ticketpreisen niederschlagen.

Frage: Sollten wir komplett auf Flugreisen verzichten?

Antwort: Moderne Flugzeuge fliegen heute bereits klimafreundlicher als noch vor Jahrzehnten. Einerseits passen heute mehr Menschen in einen Flieger als früher. Zum anderen sind die Flugzeuge selbst effizienter geworden und verbrennen weniger Treibstoff.

Diese Effizienzgewinne wurden aber bisher stets durch das Wachstum der Branche zunichtegemacht. Weltweit macht der Flugverkehr nur fünf Prozent der globalen CO2-Emissionen aus – das liegt aber vor allem daran, dass nur ein kleiner Teil der Weltbevölkerung überhaupt fliegt. Der Flugzeugbauer Boeing geht davon aus, dass sich die im Flugzeug zurückgelegten Personenkilometer bis 2040 mehr als verdoppeln werden. Da nachhaltige Treibstoffe erst am Anfang stehen, würden bis dahin auch die Emissionen stark steigen.

Jeder vermiedene Flug kann also grundsätzlich dazu beitragen, die zusätzlichen Emissionen und die Erderwärmung im Zaum zu halten. Nur mit persönlichem Verzicht wird sich die Klimakrise aber nicht lösen lassen.

Frage: Warum ist es so schwierig, nicht zu fliegen?

Antwort: Gerade in Europa fliegen täglich viele Flugzeuge zwischen Städten hin und her, die eigentlich auch mit dem Zug bewältigbar wären. Doch am Boden zu bleiben ist nicht immer einfach. Über Flugsuchmaschinen kann man mit wenigen Klicks Flüge bis in den letzten Winkel der Welt buchen, während man sich für grenzübergreifende Bahnreisen meist erst durch einen undurchsichtigen Tarifdschungel kämpfen muss. Plattformen für weite Bus- und Bahnreisen sind gerade erst im Entstehen.

Für viele Strecken existiert oft gar keine oder keine sinnvolle Bahnverbindung. Und dann ist die Reise im Zug oft auch noch teurer als per Flugzeug. Fluglinien müssen in der EU keine Steuer auf Kerosin zahlen, was ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschafft. Das Schienennetz wurde oft lediglich für den nationalen Verkehr konzipiert, die Luftfahrt hingegen ist eine hochstandardisierte Branche.

Flugzeuge brauchen, bis auf Flughäfen, kaum Infrastruktur, während für die Bahn tausende Kilometer an Schienen verlegt und gewartet werden müssen. Und weil Fliegen viel kürzer dauert als Fahren, sind auch die Kosten für Fahrzeug und Personal niedriger, wenn man sie auf Kilometer herunterrechnet. Die Kosten, die Fliegen für das Klima verursacht, sind im Ticket allerdings nicht eingepreist. (Philip Pramer, 5.7.2024)