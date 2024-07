Das im Museumsquartier untergebrachte Tanzquartier Wien sucht weiterhin eine neue Leitung. APA/WOLFGANG HUBER-LANG

Wien - Die Suche nach einer künstlerischen Intendanz für das Tanzquartier Wien (TQW) ab Juli 2025 geht in die Verlängerung: Nach eingehender Prüfung der eingelangten Konzepte und anschließenden Hearings zogen die erstgereihte Kandidatin sowie der zweitgereihte Kandidat ihre Bewerbungen nach abgeschlossenen Verhandlungen aus persönlichen Gründen zurück. Die Jury empfahl die Verlängerung der Bewerbungsfrist bis 31. August.

Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) bezeichnete am Mittwoch in einer Aussendung die Rückzieher "im letzten Moment der Bekanntgabe" als bedauerlich. "Für das Tanzquartier Wien suche ich die bestmögliche Leitung, daher folge ich dem Votum der Jury, die Ausschreibung über den Sommer zu verlängern." Gesucht werden teamorientierte Persönlichkeiten mit umfangreicher Kenntnis der nationalen wie internationalen Tanz- und Performanceszene und deren Diskurs über gegenwärtige choreografische Formate. Die neue künstlerische Leitung soll über ein hervorragendes Netzwerk in die Szene sowie über künstlerische und organisatorische Leitungskompetenzen verfüge.

Die derzeitige TQW-Chefin Bettina Kogler wechselt ab August als künstlerische Leiterin an die BIT Teatergarasjen im norwegischen Bergen. Ihre Funktion im Tanzquartier wird sie dennoch bis zum Ende ihres Vertrages im Juni 2025 weiterführen. (APA, 3.7.2024)