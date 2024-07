Für den Emissionsverbrauch im Urlaub ist entscheidend, welches Transportmittel genutzt wird. IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Pro: Schnelles Geld für den Klimaschutz

Die Lücke in der Klimafinanzierung wird immer größer. Derzeit werden nur knapp über 15 Prozent der Gelder zur Verfügung gestellt, die nötig sind, um die Klimaneutralität zu erreichen, rechnet die Boston Consulting Group vor. Mittel für die Anpassung und den Aufbau von Resilienz sind dort noch nicht mitgerechnet.

Wie kann diese Lücke geschlossen werden? Der Großteil des Geldes muss von der Staatengemeinschaft kommen – dazu könnte sie beispielsweise neue Steuern auf besonders CO2-intensive Sektoren wie die Schifffahrt einführen. Auf dem Weg zu einem besseren Wirtschaftssystem haben aber auch die vielen Projekte ihre Berechtigung, die in den vergangenen Jahren von Zahlungen über den freiwilligen Kompensationsmarkt profitierten.

Sicher, das System hat seine Fehler und Auswüchse. Doch wenn Betriebe zusätzlich zu ihrer Dekarbonisierung einen Anreiz bekommen, Geld in Klimaprojekte zu stecken – warum nicht? Die Zahlungen dürfen nicht dazu führen, dass Unternehmen im Endeffekt weniger machen, um die eigenen Emissionen zu reduzieren. Viele Anbieter haben den Kauf von Zertifikaten mittlerweile an verpflichtende Klimaschutzmaßnahmen geknüpft – dazu zählen etwa die Kompetenzstelle für Klimaneutralität an der Universität für Bodenkultur Wien oder das Beratungsunternehmen Climate Partners. Mit freiwilligen CO2-Zertifikaten haben Unternehmen ein Konstrukt gebaut, mit dem schnell viel Geld in Klimaschutz und Lebensqualität an den Projektorten fließen kann. Gut so. (Alicia Prager, 5.7.2024)

Kontra: Falsche Versprechen

Seit ein paar Monaten bieten die Austrian Airlines (AUA) für Europa-Strecken ein grünes, klimafreundliches und dementsprechend freilich teureres Ticket an. Die AUA verspricht damit eine 100-prozentige CO2-Kompensation, indem sie zum Teil nachhaltigeren Flugbenzin tankt und – wenig überraschend zum weitaus größeren Teil – Klimaschutzprojekte finanziert.

Das Problem: Kompensationszahlungen halten oft nicht, was sie versprechen. Die Idee, Treibhausgase auszustoßen und an einem anderen Ort etwa Bäume zu pflanzen, die die Emissionen ausgleichen, klingt zwar verlockend, funktioniert aber nicht so einfach. Um die Emissionen tatsächlich binden zu können, müssten die gepflanzten Wälder je nach Baumart mehrere Dutzend Jahre wurzeln und wachsen.

Anstatt die Verantwortung auf die Passagiere abzuwälzen, braucht es vielmehr echten Klimaschutz. In Frankreich etwa sind Flüge verboten, deren Strecke in weniger als zweieinhalb Stunden mit dem Zug bewältigbar ist. Solche Maßnahmen sind weit sinnvoller, zumal laut Verkehrsclub Österreich ohnehin jede vierte EU-Hauptstadt von Wien aus in unter acht Stunden mit dem Zug erreichbar ist. Bahnreisen sparen tatsächlich Emissionen – und Kompensationen sind gar nicht erst notwendig. (Julia Beirer, 5.7.2024)