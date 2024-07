Auf dem historischen Segelboot Statsraad Lehmkuhl werden wissenschaftliche Experimente durchgeführt. Im August 2021 stach sie für eine Weltumsegelung in See

Die Statsraad Lehmkuhl lief nach ihrer Weltumsegelung im Frühling 2023 wieder in ihren norwegischen Heimathafen ein. REUTERS/ESA ALEXANDER

Segeln mag zwar nicht unbedingt eine massentaugliche Art der Fortbewegung sein, dafür ist es genauso traditionsreich wie nachhaltig. Das zeigt die Expedition One Ocean. Sie ist auf dem Segelboot Statsraad Lehmkuhl unterwegs und untersucht den CO2-Austausch zwischen Meer und Atmosphäre, die Ozeanversauerung und die Artenvielfalt unter der Wasseroberfläche.

Die Statsraad Lehmkuhl hat viel gesehen. In den letzten Jahren des Deutschen Kaiserreichs wird das Schiff erbaut und auf den sperrigen Namen "Großherzog Friedrich August" getauft. Doch in den Wirren der Weltkriege geht das Segelschiff erst ans britische Empire, dann nach Norwegen und wird anschließend von Nazideutschland erbeutet. 1945 geht das Schiff zurück nach Norwegen, doch seine größte Reise steht dem Schiff noch bevor.

Es wird auf Hybridantrieb umgebaut und sticht im August 2021 an der norwegischen Nordseeküste in See. Ziel ist eine Weltumseglung, durch insgesamt 37 Häfen und 24 Länder. Mit an Bord sind Lehrende, Lernende und Neugierige aus der ganzen Welt – und massenweise wissenschaftliches Equipment. Im Frühling 2023 läuft die Statsraad Lehmkuhl wieder in ihren norwegischen Heimathafen ein – mit der nachhaltigen Weltumseglung um ein wichtiges Kapitel in ihrer Geschichte reicher. (Ricarda Opis, 4.7.2024)