Für den angekratzten Staatshaushalt wäre es besser gewesen, die Regierung einigt sich gar nicht. Die kalte Progression ist bekanntlich abgeschafft, die Mehreinnahmen des Finanzministers aus den schleichenden Steuererhöhungen werden seit 2023 rückverteilt. Wobei das bei Zweidritteln des Betrages automatisch geschieht und es beim letzten Drittel eine politische Einigung braucht, ansonsten verbleibt das Geld beim Staat. Angesichts einer Neuverschuldung von über drei Prozent und eines drohenden EU-Verfahrens eine Gelegenheit also, das Budget ein stückweit zu sanieren.

Aber die Rückverteilung ist nunmal gesetzlich vorgeschrieben (wobei bei Untätigkeit nichts passiert wäre) und ein Wahljahr ist obendrein auch. Also hat sich die türkis-grüne Regierung natürlich geeinigt, was mit dem letzten Drittel geschehen soll. Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Grünenchef Werner Kogler (Grüne) werden die Details dazu am Donnerstag vorstellen.

Künftig im Steuerrecht verankert wird ein 60-Euro-Bonus für Beschäftigte mit niedrigem Einkommen Getty Images

Aus Verhandlerkreisen war allerdings bereits zu erfahren, wer vom Geld profitieren soll. Insgesamt werden über die Rückerstattung der kalten Progression rund 1,9 Milliarden Euro im kommenden Jahr vom Staat rückverteilt. Laut Progressionsbericht des Forschungsinstituts IHS stehen damit für das letzte Drittel, um das es hier geht, 651 Millionen Euro zur Verfügung.

Der Abgeltungsmechanismus sieht vor, dass die Inflationsrate zwischen Juni und Juli als Basis für die Berechnung herangezogen wird. Diese beträgt 4,9 Prozent. Um den Wert, der Zweidrittel davon entspricht, werden die Tarifstufen im kommenden Jahr automatisch angehoben, was also eine Erhöhung von etwa 3,3 Prozent entspricht.

60-Euro-Dauerbonus

Ein Teil der Einigung sieht wie berichtet vor, dass mit dem letzten Drittel aus der kalten Progression die Anhebung der Tarifstufen etwas höher ausfallen wird, nämlich 3,8 Prozent. Kostenpunkt: 170 Millionen Euro. Davon profitieren alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, reich wie arm. Nur für den Einkommensanteil über eine Million gibt es keine Anhebung. Ebenfalls fix ist die gesonderte Erhöhung diverser steuerlicher Absetzbeträge. Kostenpunkt: 115 Millionen.

Die aktuellen Grenzwerte für die Höhe der Einkommenssteuer. Die Grenzwerte (links) sind es, die ab 2025 wieder angehoben werden

Und: Die Einkommensgrenze, ab der Kleinunternehmer keine Umsatzsteuer zahlen müssen, steigt von aktuell 42.000 auf 55.000 Euro an.

Herzstück des Pakets ist aber eine Neuregelung eines steuerlichen Zuschusses für Familien mit geringem Erwerbseinkommen: Diesen Zuschuss wird es ab 2025 für Familien geben, bei denen das Einkommen im Jahr unter 24.5000 Euro liegt, was einem Brutto-Verdienst von etwa 1750 Euro im Monat entspricht. Im Wesentlichen werden es Alleinverdiener und Alleinerzieherinnen sein, die profitieren. Der Zuschuss beträgt 60 Euro pro Kind und Monat, die Auszahlung erfolgt antragslos.

Ganz neu ist das alles nicht: Bereits im Frühjahr 2023 wurde ein 60-Euro-Scheck gegen Kinderarmut wegen der gestiegenen Inflation eingeführt. Allerdings galt diese Maßnahme nur befristet bis Ende 2024. Nun wird der Zuschuss ins Steuerrecht dauerhaft übernommen. Kostenpunkt: 180 Millionen im Jahr.

Die Neuregelung zeigt die unterschiedlichen Zugänge der Koalitionspartner in der Sache. Die ÖVP gibt Familien als Wählergruppe gern etwas dazu. Sie zielt dabei auf die Mittelschicht ab, es geht ihr nicht um Umverteilung. Die Grünen dagegen drängten bei den Verhandlungen darauf, mit diesem Familienzuschuss auch soziale Absicherung zu betreiben. Rausgekommen ist ein Mix: Das Geld gibt es künftig für Menschen am unteren Einkommensrand. Nicht mehr profitieren werden allerdings ab 2025 von Langzeitarbeitslosigkeit betroffene Menschen und jene, die Mindestsicherung beziehen - diese Gruppen erhielten bisher die 60-Euro.

50-Cent pro Kilometer

Die Neuregelung sieht aber dem Vernehmen nach vor, dass 30-Tage-Beschäftigung im Jahr ausreichen, um die 60-Euro zu erhalten, womit der Bezieherinnenkreis auch eine sehr hohe Zahl an Arbeitslosen miterfassen wird. Bei den Mindestsicherungsbeziehern wird auf grüner Seite argumentiert, dass die soziale Absicherung valorisiert sei, also mit der Inflation mitsteigt (was in der Tat der Fall ist). Viele Langzeitarbeitslose stocken ihr Einkommen auf die Mindesthöhe der Mindestsicherung auf, auch ihr Bezug ist damit valorisiert.

Eine weitere Neuerung bringt die Rückverteilung der Mittel noch: Das Kilometergeld, das seit 14 Jahren nicht angehoben wurde, wird erhöht und zwar von 42 auf 50 Cent. Gefordert hatten das lautstark ÖGB und Arbeiterkammer.

Davon profitieren einerseits Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer, die sich Fahrten mit dem privaten Pkw vom Arbeitgeber steuerfrei abgelten lassen. Andererseits aber Selbständige, die den privaten Pkw dienstlich mitnutzen und gefahrene Kilometer von der Steuer absetzen. Eine kleine ökologische Komponente wird hier auch eingezogen: Künftig kann auch jemand Kilometergeld unter bestimmten Voraussetzungen beziehen, der öffentliche Verkehrsmittel oder das Rad nutzt. Das soll einen Anreiz schaffen, nicht bloß das Auto zu nehmen. Dabei gibt es ein degressives Modell, je weiter die Fahrten mit dem Zug gehen, umso weniger lässt sich steuerlich geltend machen. Bisher ließen sich hier nur tatsächlich getätigte Ausgaben für den öffentlichen Verkehr steuerlich geltend machen. (András Szigetvari, 4.7.2024)