Mein Vater stirbt wahrscheinlich an Krebs innerhalb der nächsten Wochen. Meine beiden Großeltern hatten Wohnungen beziehungsweise Häuser in denen sie lebten. Die Wohnungen existieren noch, die Häuser wurden abgerissen und neu gebaut. Ich würde gerne mal wieder einen Blick in die Wohnungen werfen. Von einer Seite ist das über 35 Jahre her, von der anderen rund 15 Jahre. Ich überlege schon lange mal an der Tür zu klopfen, um zu fragen wie es nun aussieht, um einen Blick darauf zu werfen. Wie wäre Eure Reaktion darauf? Ich bin da eher feig und unschlüssig. Aber mich würde es sehr interessieren. Die eine Wohnung war Eigentum und die andere von Wiener Wohnen. Danke

