Während sich in diesen Tagen hunderttausende Urlauber auf den Weg an die Strände im Süden Europas machen, kommt es zu einer wachsenden Gegenbewegung: Angesichts des Klimawandels verbringen immer mehr Menschen ihre Ferien auf der Suche nach Abkühlung in Nordeuropa. Eine davon ist Cati Padílla: Die Spanierin lebt ausgerechnet im Touristen-Mekka Teneriffa, urlaubt aber mit ihren Freundinnen in Norwegen. "Um der Hitze zu entkommen", sagt die Mittfünfzigerin, die auf der beliebten Serpentinenstraße Trollstigen in Richtung der norwegischen Fjorde unterwegs ist. "Norwegen stand schon lange auf unserer Liste, wegen seiner grünen Landschaften, der Berge, des Eises", schwärmt Padílla. Neben Norwegen spielen weitere nordische Länder wie Schweden und Finnland seit einiger Zeit die Karte der "Coolcation", des kühlen Urlaubs.

Auf den norwegischen Lofoten gibt es ganzjährig Gelegenheit zum Abkühlen. Getty Images

Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Übernachtungen von Besuchern aus dem Ausland in Norwegen um 22 Prozent, Schweden verzeichnete einen Anstieg um elf Prozent. Laut einer Umfrage des Tourismusverbands Visit Sweden planen etwa ein Drittel der Befragten eine Änderung ihrer Reisegewohnheiten wegen der seit Jahren zunehmenden Hitze in Südeuropa. Viele davon wollen auf kühlere Jahreszeiten ausweichen, doch nicht wenige richten ihren Blick auch auf neue Reiseziele.

"Bei Coolcation geht es nicht nur um das Wetter", sagt Susanne Andersson von Visit Sweden. "Es geht darum, an Orte zu reisen, die nicht nur kühler, sondern auch weniger überlaufen sind." Statt an überlaufenen Mittelmeerstränden zu braten oder sich in der Schlange vor der Akropolis Luft zuzufächeln, baden nicht wenige Urlauber lieber in einem Fjord oder atmen bei einer Wanderung frische Bergluft.

Eine Fahrt über die Serpentinenstraße Trollstigen in die norwegischen Berge verspricht Abkühlung.



Die britische Touristin Pam ist am majestätischen Geiranger-Fjord von Bord eines Kreuzfahrtschiffes gegangen. Selbst hier ist es um diese Jahreszeit nicht so kalt, dass die Frau aus dem mittelenglischen Lichfield ihren mitgenommenen Wollpulli anziehen kann, stattdessen sind Sandalen und T-Shirt angesagt. "Es ist wundervoll", schwärmt Pam. "Es ist auf jeden Fall nicht so heiß, dass man kaum noch laufen kann." Sie habe keine Lust mehr, ihre Urlaube im Wechsel zwischen Sonnenliege, Buffet und Pool zu verbringen, berichtet die Engländerin. "Lieber besichtige ich etwas, lerne etwas über die Geschichte und sehe einfach schöne Orte."

Süden? Nein!

Den französischen Pensionisten Gérard Grollier zieht nichts mehr in den Süden: "Spanien – nein. Griechenland – nein", sagt der 74-Jährige. Gemeinsam mit seiner Tochter Virginie ist er nach Norwegen gekommen, "weil das Klima viel angenehmer ist und es Reiseziele gibt, an die ich im Sommer einfach nicht mehr fahren würde, weil es viel zu heiß ist".

Der kleine Ort Hyllesylt ist schnell voll mit Touristen, wenn ein Kreuzfahrtschiff anlegt.



Auch in der finnischen Region Lappland nahe dem Polarkreis ist die Zahl der Touristen gestiegen. 29 Prozent mehr Übernachtungen als im Vorjahr verzeichnete die Regionalhauptstadt Rovaniemi im vergangenen Jahr. "Der Trend der Coolcation ist hier klar zu spüren", sagt die Tourismusbeauftragte Sanna Karkkainen. "Das ging schon vor ein paar Jahren los, aber mit den heißen Sommern in Süd- und Mitteleuropa hat es sich noch verstärkt."

Der Trend hat allerdings auch seine Schattenseiten. "Unsere Hauptsorge ist, dass zu viele Leute zur gleichen Zeit kommen", sagt Jan Ove Tryggestad aus dem kleinen Ort Hyllesylt, wo gerade ein imposantes Kreuzfahrtschiff mit 6000 Passagieren und 2000 Besatzungsmitgliedern angelegt hat. "Das ist ein kleines Dorf hier. Im Winter gibt es rund 300 Bewohner. Natürlich ist das so etwas wie ein Kulturschock, wenn plötzlich quasi die Bewohner einer ganzen Kleinstadt an Land gehen", schildert Tryggestad. "Aber wir passen uns an."

Drei Ideen für eine entspannte "Coolcation" in Europa

Outdoor auf den Lofoten: Die Lofoten sind ein norwegisches Inselparadies mit dramatischen Landschaften und unberührten Stränden. Aktivitäten wie Wandern, Kajakfahren, Angeln und Vogelbeobachtung lohnen sich hier. Mit einem Boot lassen sich Buchten und Fjorde erkunden, die nur vom Wasser aus zugänglich sind. In Kombination mit einem Zelt ist das besonders lohnend, die Tage lässt man mit einem Lagerfeuer am Strand auf einer abgelegenen Insel ausklingen, während die Mitternachtssonne über dem Horizont schwebt. Dabei lassen sich Otter, Füchse und Elche an Land beobachten bis hin zu Walen, Delfinen und Papageientaucherkolonien im Meer. Unbedingt Fernglas mitnehmen!

Durchschnittstemperaturen im Juli und August: 18–25 °C

Segeln im Süden Dänemarks: Der Archipel im Süden von Fünen ist ein herrliches Segelrevier mit sanften Wellen und mäßigen Winden und gehört zu den schönsten Segelrevieren Dänemarks. Ein Segelurlaub ist hier auch für Anfänger machbar. Naturliebhaber finden auf der Insel Drejø ruhige Wanderwege und können häufig Damwild beobachten. Überall auf den Inseln findet man charmante, reetgedeckte Häuschen, die einen schönen Ort zum Ankern und Schwimmen bieten. Ein Segelurlaub auf Südfünen ist ein nachhaltiges Erlebnis, bei dem man einfach in das maritime Erbe der Region eintauchen kann.

Durchschnittstemperaturen im Juli und August: 20–26 °C

Mit einem Campervan nach Schottland: In Schottland ist das freie Stehen mit einem Van oder das Wildcampen mit einem Zelt ausdrücklich erlaubt. Eine Coolcation lässt sich also auch als Campingurlaub realisieren. Mit mehr als 10.000 Meilen atemberaubender Küstenlinie bieten Schottland und seine Inseln viel Natur, das Land ist aber auch reich an Geschichte und weltweit bekannten Whiskys. Die abgelegenen Hebriden bieten viele einsame Seen und geschützte Buchten. Auf den westlichen Inseln warten lange Sonnentage und meist recht gemäßigte Temperaturen. Tierbeobachter können auch hier auf Papageientaucher oder Raubvögel treffen, sogar eine Orca-Population gleitet durch die Gewässer der westlichen Hebriden.

Durchschnittstemperaturen im Juli und August: 14–23 °C

Noch ist kein Rückgang des Tourismus im hitzegeplagten Süden Europas zu bemerken, eher im Gegenteil. Dass umgekehrt bei weitem nicht alle "Coolcation"-Destinationen vom Massentourismus verschont bleiben, zeigen populäre Ziele in Norwegen wie etwa der Preikestolen-Fels, der auf Instagram schon hunderttausendfach zu finden und in der Realität hoffnungslos überlaufen ist. Angesichts der rekordverdächtigen Temperaturen, die im vergangenen Jahr und auch jetzt schon wieder verzeichnet wurden, suchen immer mehr Touristen nach kühleren Urlaubszielen – zuerst im Netz. Die Daten von Google Trends zeigen einen Anstieg des Suchbegriffs "kühlerer Urlaub" um 300 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. (APA, saum, 7.7.2024)