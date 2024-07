Ausgebellt: Amazon schickt seinen 2350-Dollar-Roboter-Wachhund in den Ruhestand. Amazon

Der US-Technologiekonzern Amazon stellt seinen Sicherheitsroboter Astro for Business ein. Das Unternehmen begründet den Schritt mit einer Verlagerung des Schwerpunkts auf Haushaltsroboter. "Um unseren Fortschritt und unsere laufende Forschung zu beschleunigen und Astro zum besten Haushaltsroboter zu machen, haben wir uns entschieden, den Support für Astro for Business einzustellen", schrieb ein Amazon-Sprecher per E-Mail am Mittwoch.

Ab Ende September Elektroschrott

Laut einer internen Mitteilung an die Kundinnen und Kunden, die Reuters vorliegt, wird der Roboter Astro for Business ab dem 25. September nicht mehr funktionieren. Ab sofort werden die Astro-Secure-Abonnementgebühren nicht mehr in Rechnung gestellt und nicht genutzte, im Voraus bezahlte Gebühren erstattet. Besonders tragisch: Der Business-Roboter lässt sich nicht in in die 2021 erschienene Haushalts-Version umfunktionieren. Der Roboter wird von Amazon kostenlos recycelt. Als Entschädigung stellt Amazon den Betroffenen eine Gutschrift in Höhe von 300 US-Dollar für eine alternative Arbeitsplatzlösung zur Verfügung.

Der E-Commerce-Riese brachte den hundeähnlichen Roboter ursprünglich 2021 nur für Privathaushalte auf den Markt. Astro wurde entwickelt, um Aufgaben wie Hausüberwachung, Routinen- und Erinnerungseinstellungen sowie Musik- und Fernsehwiedergabe zu übernehmen. Im November 2023 wurde er für ausgewählte Unternehmen eingeführt. Für den Preis von rund 2.350 Dollar war er ausschließlich in den USA erhältlich und sollte Kunden dabei helfen, ihre Geschäftsräume rund um die Uhr zu überwachen. (APA, Reuters, red, 4.7.2024)