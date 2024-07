Marko ArnautovićDienstagabend in Leipzig nach der Niederlage im EM-Achtelfinale gegen die Türkei. IMAGO/Michael Taeger

Werden wir nach dieser EM Córdoba vergessen haben? Diese Frage stellten wir uns vergangene Woche, und irgendwie waren wir uns einig, dass das so sein würde. Endlich diese leidige Legende loswerden, weil es etwas Größeres, Besseres, einfach Unglaubliches gibt! Viertel-, Halbfinale, Finale, Europameister – wir erlaubten uns, zu träumen. Und dann sind wir munter geworden.

Welche Auswirkungen die Niederlage von Leipzig auf unser kollektives Bewusstsein hat, lässt sich theoretisch nicht absehen. Praktisch hatten wir unabsichtlich eine Idee. Wir schufen ein neues Berufsfeld: Wir brauchen "Coachpotatoes"! Wir haben es natürlich nicht so gemeint, aber wir brauchen kundige Menschen, die uns Couchpotatoes während dieser Zeit betreuen und dafür sorgen, dass die Niederlage nicht zum Trauma wird.

Richtige Chips, falsche Vereine

Der kreative Buchstabendreher fand sich übrigens in einem Gespräch mit Kelly-Chef Markus Marek, der eine Zahl nannte, die man sich sprichwörtlich auf der Zunge zergehen lassen kann: Jeder Mensch in Österreich isst knapp fünf Kilo an Knabbergebäck im Schnitt im Jahr. Gemessen am Eigengewicht eines Chipspackerls kommt da eine Menge zusammen. Die Zahl gehört eigentlich nicht in die Vermurkst-Kolumne, weil sie stimmt, zumindest sagt Kelly-Chef Marek das. Sie ist nur sehr erstaunlich, weshalb ich sie hier nochmal anführe.

Weniger erstaunlich, dafür umso passender für diese Rubrik war die Zahl, mit der wir uns als Vereinsmeier ausweisen wollten und dabei hoch und dennoch viel zu tief ansetzten. Es ist nämlich noch viel ärger, als wir behaupteten: Es sind rund 126.000 Vereine im gemeinnützigen Sektor – und nicht, wie ein aufmerksamer User im Forum dankenswerterweise hingewiesen hat, nur 12.600. Danke für den Hinweis. Überhaupt muss es einmal gesagt werden: Danke allen aufmerksamen Leserinnen und Lesern für Ihre Fehlermeldungen, hören Sie nicht auf!

Und immer wieder "Karner-Effekt"

Zu schmal bestimmten wir hingegen die Zahl jener Parteien, die in Frankreich zur Stichwahl antreten durften: "Zugelassen sind im zweiten Durchgang alle Parteien, die 12,5 Prozent erhalten haben." Das würde von einem bedenklichen demokratischen Rechtssystem zeugen und wäre tatsächlich zum Fürchten.

Die kalte Progression ist nicht nur ein mystisches Wesen, wie im Artikel beschrieben – ihre Dimension zu begreifen ist auch nicht immer ganz einfach. In einer ursprünglichen Version des Artikels stand, dass dem Staat zwischen 2023 und 2027 10,7 Milliarden Euro an Einnahmen durch die Abschaffung der kalten Progression entgehen. Tatsächlich entspricht der Betrag nur den Mindereinnahmen im Jahr 2027 durch Abschaffung der schleichenden Steuererhöhungen, wie der Budgetdienst errechnet hat.

Gerhard Karner ist längst zum Running Gag in dieser Kolumne geworden, also nicht er, sondern sein Name. Wir machten den österreichischen Innenminister schon des Öfteren zum Gerald, weshalb wir dem Phänomen den Namen "Karner-Effekt" gaben. Selbiger traf dieses Mal die Rezension des freien Autors Richard Schuberth, dem wir den Namen Gerald Schubert gaben. Wobei: Genau genommen handelt es sich dabei nicht um den "Karner-Effekt" im engeren Sinne, weil den Gerald Schubert gibt es ja, Sie lesen von ihm regelmäßig aus dem Bereich Außenpolitik. Es war eine Verwechslung.

Wir müssen mehr miteinander reden. Gleich zweimal druckten wir in der Zeitung das vom Obersten Gerichtshof bestätigte Urteil über Sophie Karmasin und unerlaubte Preisabsprachen ab, was eindeutig auf unterlassene Absprachen innerhalb der Redaktionen hinweist.

Über ein OGH-Urteil berichteten wir einmal ... Screenshot DER STANDARD

... und in derselben Ausgabe gleich noch einmal. Screenshot DER STANDARD

Was war noch? Den Satz "Bei einer Zugkollision mit einem Bus 110 Kilometer östlich von Bratislava wurden fünf Menschen ums Leben getötet, fünf weitere wurden verletzt" lasen Sie nur einmal, und das war schon zu viel. Ein Waffenverbot konnte die Stadt Wien nach Messerstechereien auf der Favoritner Straße und Plätzen nicht rund um den Südbahnhof verhängen, weil es selbigen seit 15 Jahren nicht mehr gibt. Wir meinten den Hauptbahnhof.

"Kamen ums Leben" oder "wurden getötet", beides geht nicht. Screenshot DER STANDARD

Und noch einmal Fußball: Servus TV freut sich über Rekordquoten, allerdings nicht wegen der Übertragung von Matches bei der WM, wie wir irrtümlich schrieben, sondern bei der EM. Wir schieben es auf das Trauma. Vielleicht kann der Coachpotato helfen. (Doris Priesching, 8.7.2024)