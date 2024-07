Fragmentiert, unterinvestiert und unkoordiniert – bis die nationalen Bahnnetze in der EU zu einem Bahn-Binnenmarkt zusammenwachsen, wird noch viel Wasser die Donau hinunterfließen. Neben der technischen Harmonisierung braucht es vor allem Koordination nach Vorbild des Single European Sky in der Luftfahrt, sagt der scheidende Direktor der EU-Eisenbahnagentur ERA, Josef Doppelbauer. Europa brauche massive Investitionen, sonst bleibe das Bahnnetz ein ineffizientes Flickwerk mit milliardenschweren Prestigeprojekten.

Das Wirrwarr an Vorschriften und Regeln bei Europas Eisenbahnen auf EU-Pfad zu bringen dauert bereits mehr als zwei Jahrzehnte. IMAGO/Ardan Fuessmann

STANDARD: Was in Ihren zehn Jahren an der Spitze der europäischen Eisenbahnagentur ERA betrachten Sie als Ihren größten Erfolg?

Doppelbauer: Wir haben eine massive Transformation der vor zwanzig Jahren gegründeten Agentur durchgeführt. Seit 2019 sind wir EU-weit zuständig für die Genehmigung von Schienenfahrzeugen. Dabei haben wir bereits einen sehr hohen Marktanteil.

STANDARD: Nach fünf Jahren haben aber die nationalen Behörden immer noch einen beträchtlichen Einfluss auf die Genehmigungen. Woran liegt das?

Doppelbauer: Das liegt an den nationalen Vorschriften, die es trotzdem noch gibt. Dieser Prozess ist ja relativ kompliziert. Wir setzen uns mit jedem Mitgliedsland in Verhandlungen und gehen den Katalog durch, welche Regeln überflüssig sind und gestrichen werden müssen. Seit 2016 sind wir relativ rasch von 14.000 Bestimmungen auf unter 1000 gekommen, jetzt kämpfen wir damit, dass immer wieder neue Regeln erstellt werden.

STANDARD: Was ist überflüssig? Bitte um ein Beispiel.

Doppelbauer: Das extremste Beispiel, mit dem wir kämpfen, sind die zwei Lokführer in Italien. Überall in Europa fährt man mit einem Lokführer, nur in Italien müssen zwei an Bord sein. Ein anderes Hindernis ist die Sprache. Die Triebfahrzeugführer müssen die Landessprache auf dem Niveau von B1 sprechen.

Der scheidende Chef der Europäischen Eisenbahnagentur, Josef Doppelbauer, sieht Fortschritte bei der Harmonisierung der Bahnsysteme. Aber es ist noch viel zu tun. ERA HO / ERA

STANDARD: Das heißt, eine Streckenkenntnis genügt nicht, und Englisch auch nicht. Lokführer müssen die jeweilige Sprache des Landes beherrschen, durch das sie fahren. Wozu?

Doppelbauer: Als Argument wird immer der Notfall ins Treffen geführt. Im Notfall soll sich der Lokführer mit Rettungsdiensten und Behörden verständigen können. Wobei das meist ohnehin zweitrangig ist, weil der Lokführer selbst häufig unter den Opfern ist.

STANDARD: Ein weiteres Hindernis für einen sicheren und durchgängigen grenzüberschreitenden Zugverkehr in Europa sind fehlende Zugsicherungssysteme. Da haben viele EU-Staaten enormen Nachholbedarf, viele Hauptstrecken sind nicht mit den europäischen Zugsicherungssystemen GSM-R und ETCS ausgestattet. Woran hakt es?

Doppelbauer: Teils sind die alten nationalen Systeme nicht voll ins europäische Zugsicherungssystem ETCS integrierbar, beispielsweise in Frankreich. Deutschland gehört bei ETCS zu den Schlusslichtern, es sind nur ungefähr 1,6 Prozent der Bahninfrastruktur mit ETCS ausgerüstet. Es gibt Länder wie die Schweiz, wo man bereits jetzt durchgängig mit ETCS fahren kann, und auch Luxemburg, Belgien und Österreich sind da vorne mit dabei.

STANDARD: Aber das bezieht sich auf die Hauptkorridore, auf dem Rest des Netzes sieht es in Österreich eher düster aus, und erst recht bei den Fahrzeugen, die ihrerseits mit ETCS ausgerüstet sein müssen, um diese Systeme nutzen zu können.

Doppelbauer: Die Österreicher haben den Kipppunkt bereits überschritten, bei allen Neubaustrecken wird mit ETCS aufgerüstet, jetzt gerade auf der Schnellbahnstrecke durch Wien.

STANDARD: Weil man bei der Aufrüstung der Triebfahrzeuge mit ETCS nachhinkt, werden in Österreich sogar auf Neubaustrecken beide Systeme betrieben. Das erhöht den technischen Aufwand und ist unnötig teuer ...

Doppelbauer: Die Problematik ist natürlich, dass die Bahnen investieren, und solche Systeme haben eine lange Lebensdauer, und kaum jemand will in Neues investieren, solange die Systeme nicht abgeschrieben sind. Aber es gibt keine Alternative auf europäischer Ebene als die Vereinheitlichung der Systeme.

STANDARD: Ist es nicht so, dass die Bahnausrüstungsindustrie den Fortschritt maßgeblich mitbestimmt, weil sie ihre Investitionen in Innovation auskostet, ehe sie neue Systeme verkauft? ETCS Level 2 kam relativ spät und zu sehr hohen Kosten auf den Markt. Das hemmt doch Investitionen in die Bahnnetze ...

Doppelbauer: In diesem Fall ist das nicht der wichtigste Treiber. Der wirkliche Grund war meines Erachtens, dass ETCS in den frühen 1990er-Jahren nicht im Hinblick auf eine europäische interoperable Lösung entwickelt wurde, sondern als eine Art Toolbox. Es war jedem überlassen, wie und was daraus er anwendet. Erst 2004 wurde es zum interoperablen De-facto-Standard erhoben. Für Österreich ist das besonders wichtig, weil Österreich den meisten internationalen Verkehr mit den meisten Nachbarländern hat. Wien-Hauptbahnhof ist der am meisten international vernetzte Bahnhof. Extreme Beispiele sind der Thalys-Zug von Brüssel nach Paris, Amsterdam und Köln – dieser hat sechs unterschiedliche Zugsicherungssysteme. Der Eurostar von London hat sogar neun Systeme an Bord. Das kostet nicht nur viel, es ist auch extrem störungsanfällig.

STANDARD: Das sind enorme Hürden. Wie realistisch ist da die von der EU-Kommission angestrebte Verdoppelung des Bahnverkehrs im Sinne der EU-Klimaziele? Allein die ETCS-Implementierung dauert bis 2038 oder gar 2050. Der für die Klimawende so maßgebliche Schienengüterverkehr stagniert ...

Doppelbauer: Er stagniert nicht nur, es gibt tatsächlich einen Rückgang. Zwei Faktoren sind dabei maßgeblich: Die Energiepreiserhöhungen haben den Bahnverkehr massiv negativ beeinflusst, und das Zweite ist die fehlende Zuverlässigkeit des Schienenverkehrs. An den Grenzübergängen im Binnenmarkt gibt es Wartezeiten von mehreren Stunden. Wenn man Pech hat und an einem Freitagnachmittag an die Grenze von Rumänien nach Ungarn kommt, gibt es keinen Lokführer, und man steht bis Montag. Das sind unvorhergesehene Wartezeiten. Selbst auf der berühmten Strecke von München nach Verona gibt es am Brenner die berüchtigte Wiederholung der Bremsprobe ...

STANDARD: Die gibt es immer noch?

Doppelbauer: Ja, die gibt es immer noch. In Summe kostet das 50 Minuten Zeitverlust, während man mit dem Brennerbasistunnel 55 Minuten Zeit spart. Mit "Soft Measures", also Maßnahmen auf regulatorischer Ebene, kann man fast dieselben Einsparungen in der Gesamtzeit erreichen. Natürlich kommt es durch den Tunnel zu Energieeinsparungen, weil man nicht über den Berg fahren muss. Und es gibt noch einen weiteren Aspekt, der leider wenig beachtet wurde: die internationale Koordinierung. Es gibt einen Vorschlag der Kommission für dieses Kapazitätsmanagement, das europäisch koordiniert werden soll. Nun haben sich die Mitgliedsstaaten im Europäischen Rat aber ganz stark gegen die Etablierung eines europaweiten Kapazitätsmanagements ausgesprochen.

STANDARD: Auch Österreich ist da bei den Bremsern. Wozu soll das gut sein, was ist die Motivation dafür? Dann geht der Bahngüterverkehr ja noch weiter zurück ...

Doppelbauer: Hintergrund ist das erklärte Ziel der nationalen Regierungen, den Personenverkehr vor Kapazitätsengpässen im Schienennetz zu schützen. Aber wenn man den Verkehr tatsächlich von der Straße auf die Schiene verlagern will, dann muss man den Güterverkehr auf Langstrecken fördern, da ist der Effekt am größten. Das geht über Grenzen, und das geht ohne internationale Koordinierung nicht.

STANDARD: Wer soll die Koordinierung machen?

Doppelbauer: Nach dem Vorschlag der EU-Kommission schließen sich Netzbetreiber wie die ÖBB-Infrastruktur zum Netzwerk Enim zusammen, und ein sogenannter Network-Coordinator macht das Kapazitätsmanagement. Das alles in Analogie zur Luftfahrt.

STANDARD: Den Single European Sky in der Luftfahrt gibt es aber noch immer nicht. Fürchten die EU-Länder einen Bedeutungsverlust?

Doppelbauer: Ja, den Single European Sky haben wir vermutlich aus denselben Gründen noch nicht. Sie fürchten dabei nicht einen Bedeutungsverlust, sondern den Verlust von Souveränität. Dabei geht es nicht um eine europäische Lösung obendrauf, das brauchen wir nicht. Jeder würde von der Zusammenarbeit profitieren, ein System für alle ist billiger, einfacher und zuverlässiger. Davon profitieren alle, insbesondere die kleineren Länder.

STANDARD: Wie darf ich mir so eine Eurocontrol für die Schiene vorstellen? Wer vergibt die Slots, also die Trassen für die Züge?

Doppelbauer: Ja, wie die Eurocontrol, die den Luftraum im Blickfeld hat und Slots koordiniert und vergibt. Ganz wichtig ist das Koordinieren im Fall von Komplikationen, etwa wenn es einen Unfall oder einen Tunneleinsturz gibt, da müssen Ausweichrouten bereitgestellt werden. Darüber hinaus braucht es eine Koordinierung der Trassen auf einzelnen Strecken. Denn es ergibt keinen Sinn, wenn Deutschland auf der Brennerstrecke zwei Trassen pro Tag zur Verfügung stellt, Österreich drei und Italien eine. Das wäre ineffizient und unproduktiv, das muss koordiniert werden. Denn Bahninfrastruktur ist enorm teuer in der Errichtung und im Betrieb, und wir brauchen eine bestmögliche, effiziente Nutzung. (Luise Ungerboeck, 6.7.2024)

Josef Doppelbauer ist seit Jänner 2015 Exekutivdirektor der Europäischen Eisenbahnagentur (ERA) mit Sitz in Valenciennes in Frankreich. Zuvor war der promovierte Physiker in Führungspositionen bei dem inzwischen mit Alstom fusionierten Bahnausrüster Bombardier Transportation. Seit Anfang der 1990er-Jahre war er an der Entwicklung des Europäischen Eisenbahnverkehrsmanagementsystems (ERTMS) beteiligt.