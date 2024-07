Letztens in meinem Postfach: "Hallo! Erst´mal herzlichen Dank für euren Einsatz beim gestrigen Event!" Abgesehen vom fehlplatzierten Akut (so nennt man das Nicht-ganz-Apostroph, das normalerweise über Buchstaben schwebt) ein normaler Satz. Ein normaler Satz, wären da nicht die drei verschiedenen Schriftarten, -farben und -größen. Meine Augen können nicht wegsehen, mein Körper befindet sich von Fight-, Flight- und Freeze-Modus in Letzterem.

Gertis Mail, rekonstruiert und anonymisiert. Privat

Die Verfasserin der Mail – ich nenne sie hier einmal Gerti – kann ich nicht verantwortlich machen. Mit ihren 60 Jahren beneide ich sie sogar dafür, alle Texteffekte, die rund 20 Ebenen tief in Word versteckt sind, gefunden und bis an ihre Grenzen gebraucht zu haben. Klar bleibt die Mail ein Extremfall – aber in Sachen Typografie haben auch die Jüngeren unter uns einiges dazuzulernen.

Basics

Da wären zunächst die offensichtlichen Dinge: eine bis maximal zwei Schriftarten pro Dokument, in einheitlicher Größe. Gleichmäßiger Zeilenabstand, im Zweifel bei den Voreinstellungen belassen. Im Idealfall eine fixe Formatvorlage für Überschrift und Text. Sich einfach dem Bann der "Schriftart"- und "Einfügen"-Icons so weit wie möglich entziehen – je bunter, desto seltener klicken.

Gerti hat anscheinend "je bunter, desto öfter klicken" verstanden und nicht nur fleißig Word-Arts eingefügt, sondern auch Bilder mitten in den Text. Eines muss man ihr lassen: Sie hat die Geduld aufgebracht, direkt über "Hallo" ein äußerst freundliches Gesicht zu positionieren, und beides dann perfekt am restlichen Text auszurichten.

Was schon für normale Word-Dokumente gilt, gilt mindestens fünffach für Mails: Die sollen den Empfängerinnen und Empfängern beim Entziffern so wenig Zeit wie möglich kosten. Dabei hilft auch die richtige Schriftart.

XP-Feeling

Es heißt überall, man solle Serifen-Schriften auf Ausgedrucktem und serifenlose Schriften auf Bildschirmen einsetzen. Serifen sind die dünnen Linien an den Enden der Buchstaben. Der Gedanke dahinter: Die zusätzlichen Linien fördern den Lesefluss, indem man am Ende einer Zeile den Anfang der nächsten schneller wiederfindet. Bei serifenlosen Schriftarten hat man diese Unterstützung nicht, dafür sind sie gerade auf niedrig auflösenden Bildschirmen besser lesbar. Da Displays immer besser auflösen, kann man die Schriftart freizügiger auswählen. Allerdings nicht so freizügig, um überall schlechte Schriftarten einzusetzen – wie Times New Roman.

Times New Roman war lange Zeit die Serifenschriftart, vor allem weil bis Windows XP Voreinstellung. Dabei war die Times nie dafür gedacht, in einem einspaltigen Format mit einer Schriftgröße von mehr als 12 Punkt verwendet zu werden. Sie hat ihren Ursprung im Zeitungsdruck, wo man möglichst viel Text auf möglichst wenig Platz unterbringen muss – und genau das macht sie perfekt. Solange sie mehrspaltig verwendet wird. Ab 50 Zeichen pro Spalte wünscht man sich Augentropfen herbei.

Mehr Trockenheit für Seminararbeiten

Da hilft es auch nicht, dass jeder in der Times verfasste Text automatisch 50 Prozent langweiliger beziehungsweise trockener wirkt. Aber vielleicht ist gerade das die Absicht, etwa im akademischen Bereich. Gerade in sozialwissenschaftlichen Studien wird man angewiesen, alles in Times New Roman oder Arial zu schreiben. Das sei so in der wissenschaftlichen Community üblich. Abgesehen davon, dass es "die" wissenschaftliche Community nicht gibt: Ich kenne genug Journals, die keine der beiden Schriftarten verwenden. Es erschließt sich mir nicht, wieso man Seminararbeiten durch sinnlose Formvorgaben noch trockener macht, als sie ohnehin schon sind.

Nüchtern und objektiv, klar – ist aber nicht dasselbe wie trocken. Mit Arial als Alternative ist es ebenfalls so eine Sache: Sie wirkt hyperkorrekt, starr und funktional – ideal für Anwaltsbriefe. Ihr Dasein ist der damals niedrigen Bildschirmauflösung geschuldet. Arial sollte eine computerfreundlichere Version der weitverbreiteten Helvetica werden, wirkt aber weniger elegant. Immerhin nimmt Arial mehr Platz ein als die Times, was bei so manchen Seminararbeiten helfen dürfte, die Seiten zu füllen.

Apropos Seiten füllen: Für alle, die zur Times New Roman greifen (müssen), ist die Hoffnung noch nicht verloren. Mit der Times Newer Roman existiert eine Times-Variante, wo jeder Buchstabe fünf bis zehn Prozent breiter ist als beim Original. Damit kann man die benötigte Seitenanzahl mit entsprechend weniger Wörtern erreichen. Ich empfehle allerdings, sich an die Vorgaben zu halten und die Times Newer Roman nur dann zu verwenden, wenn keine Schriftart vorgegeben ist.

Alternativen

Worauf sollen eifrige Times- und Arial-Nutzerinnen und -Nutzer wie Gerti ausweichen? Die Wahl der Schriftart ist noch immer Geschmackssache. Hier eine kleine Auswahl von Alternativen:

Von oben nach unten: Georgia Pro, Garamond, Source Sans Pro, Calibri. Generiert mit dem Blindtextgenerator Hacker Ipsum. Privat/Hacker Ipsum

Ob Gerti auch auf ihre Wilder-Westen-Gestaltung verzichten und künftig alles einheitlich und sauber verfassen wird, ist noch unbestätigt. Eines ist aber klar: Ihre Mails stechen aus allen anderen hervor. Zwar so ähnlich wie die Werbeanzeigen gewisser China-Onlineshops – aber man merkt, wie viel Zeit und Liebe in die Gestaltung geflossen sind. Danke für deine Mühe, Gerti. (Jakob Sapototzky, 6.7.2024)