"Nach Wien kam ich der Liebe wegen. Ich habe meine erste Frau auf der Insel Ischia kennengelernt, wo ich gearbeitet habe. Sie war dort auf Maturareise. Tja, und ich bin dann mit ihr nach Österreich mitgekommen. Das war 1981. Anfangs habe ich hier als Hilfskellner gearbeitet, mich aber rasch weiterentwickelt. Eine Station war das ehemalige de Pasquale in der Neustiftgasse.

Die Osteria del Collio hier in der Himmelpfortgasse, gleich beim Ronacher, führe ich jetzt seit 21 Jahren. Wir sind hier zu viert plus einer Küchenhilfe, außer mir allesamt Frauen. Das Lokal misst um die 70 Quadratmeter. Hinzu kommen während des Sommers 40 Quadratmeter Garten, in dem man Wellensittiche zwitschern hört.

Am Anfang war es mit der Osteria schwierig, da sich manche Stammgäste des Lokals, das zuvor hier untergebracht war, mit der Umstellung eher schwertaten. Das Lokal war damals eher eine Art Bar, jedenfalls definitiv nicht meine Linie.

Von der Gastronomie fühlte ich mich schon immer angezogen. Bereits als Jugendlicher dachte ich, wenn mir nichts einfällt, was sich sonst tun kann, gehe ich in die Gastro. Ich empfinde diese Branche als ungeheuer vielfältig. Da ist der Service, das Kochen, die Bar, die Verwaltung etc. Auch hier im Lokal mache ich vieles abwechselnd. Kochen ist wahrscheinlich das, was ich am liebsten tue. Was meine Lieblingsspeise ist? Alles, bei dem Trüffel dabei ist.

Dass ich ein Kommunikationstalent habe, hat man mir bereits gesagt, als ich noch ein Kind war. Ich versuche auch die Leute untereinander zusammenzubringen. 'Chi Chi Qua Qua' interessiert mich allerdings nicht. Ich rede gern über das Leben, über Probleme, Lernprozesse. Es geht um ein Reflektieren. Ich denke, das ist auch der Grund dafür, dass sehr viele Stammgäste zu uns kommen. Auch deshalb ist auf unserer Website von Wohnzimmeratmosphäre zu lesen.

Was mir weniger Spaß bereitet, ist die Verwaltung, all die Regeln, die man einhalten muss. Manchmal wird man behandelt, als wäre man ein kleines Kind, das nicht weiß, was es tut. Es ist schon okay, wenn es Regeln gibt, die auch überprüft werden, aber man verliert dadurch wertvolle Zeit.

Doping durch Service

Ich mag Gäste, die wissen, worauf es ankommt, die ihre Bedürfnisse kennen. Um die kümmere ich mich gerne. Sich für sie einzusetzen empfinde ich als eine Art Doping. Wenn Menschen nicht wissen, warum sie überhaupt ausgehen, die keine Ahnung haben, wonach ihnen ist, frage ich mich, warum sie überhaupt reinkommen. Man muss doch Lust auf etwas haben. Darum händigen wir eine Speisekarte auch nur auf ausdrücklichen Wunsch aus. Wir reden lieber über das, was wir kochen und ausschenken. Es ist eine Frage der Kultur, des Miteinanders.

Es kam schon vor, dass ich gesagt habe: 'Liebe Leute, ich möchte euch nicht den Abend verderben, aber ich möchte auch mir den Abend nicht verderben.' So etwas kann vorkommen, wenn die Leute immer mehr wollen als das, was wir anbieten, und sagen: 'Ich will aber dieses und jenes und das auch noch.' Wir überlegen uns doch sehr genau und sorgfältig, was wir im Programm haben.

Ich glaube nicht, dass früher alles besser war. Wenn man sich allein die Entwicklung ansieht, welche die EU ermöglichte, hat sich so viel verbessert. Heute kann ich so gut wie alles beziehen. In den 80er-Jahren gab es in Wien gerade einmal zwei Geschäfte für italienische Spezialitäten. Die Preise waren horrend, wenn man etwas Frisches, Gutes aus Italien kaufen wollte. Heutzutage kosten diese Dinge ein Drittel von damals. Auch kennen sich die Gäste heute viel besser aus in der Welt der Kulinarik. Dadurch ist das Niveau im ganzen Land gestiegen.

Was früher besser war? Es gab mehr Gemütlichkeit. Die Leute waren nicht so gestresst und unter Druck. Da hilft manchmal schon ein Lächeln oder ein Witz, wenn jemand ins Lokal kommt. Aber dennoch, früher hat man sich mehr Zeit genommen, um zu genießen.

Was die vielen Touristen gerade im ersten Bezirk betrifft, kann ich auch nicht sagen, welche Art von Politik ratsam wäre. Ich sage natürlich Ja zum Tourismus, aber ob der Massentourismus in Ordnung ist? Das wird die Zeit entscheiden. Stellen Sie sich vor, es drängeln sich 100 Gäste in mein Lokal, das für maximal 40 Platz hat. Klar ginge das irgendwie, aber ich könnte mich nicht einmal über das gute Geschäft freuen, weil ich am Ende des Abends kaputt wäre. Da geht's dann nur mehr ums Geschäft. Sonst bleibt nix." (Michael Hausenblas, 7.7. 2024)