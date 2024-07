Wer nachts lange vorm Handy hängt und durch Social Media scrollt, schläft schlechter ein und durch. Besser: Wieder mal in einem guten Buch versinken! Getty Images/fcafotodigital

Eltern kennen den täglichen Kampf: Teenager morgens aus dem Bett und pünktlich in die Schule zu bekommen ist jeden Tag aufs Neue eine Herausforderung. Kein Wunder also, dass für viele Jugendliche zu Ferienbeginn eine Sache erst mal höchste Priorität hat: endlich ausschlafen!

Mit dem Ferienstart ändert sich das Schlafverhalten bei den allermeisten Jugendlichen nämlich drastisch. Vom frühen Wecker unter dem Schuljahr hin zu Um-15-Uhr-mit-verquollenen-Augen-zum-Frühstück-Trotten. Das liegt wohl daran, dass ein erheblicher Anteil der Jugendlichen Nachteulen sind. Sie bleiben länger wach und kommen dementsprechend erst später gut aus dem Bett. Das hat aber nichts mit individueller Vorliebe zu tun, sondern hängt mit ihrem zirkadianen Rhythmus, also ihrer inneren Uhr, zusammen.

"In den Jugendjahren findet eine hormonelle Umstellung statt, bei der das Gehirn quasi noch einmal neu verkabelt wird", erklärt die Schlafcoachin Melanie Pesendorfer. Das führt dazu, dass Teenager eher spät ins Bett gehen, weil sich der zirkadiane Rhythmus verschiebt und die Melatoninproduktion, die fürs Einschlafen essenziell ist, später einsetzt. Diese hormonellen und neurologischen Prozesse können bis zum 25. Lebensjahr andauern. Bis in dieses Alter startet der natürliche Schlafrhythmus bei den meisten um Mitternacht herum, bei manchen sogar noch später, um zwei oder drei Uhr in der Nacht.

Dementsprechend spät kommen sie dann auch aus den Federn. Das ist nicht weiter schlimm, man sollte die Jugendlichen ruhig ausschlafen lassen, findet Pesendorfer. "Erwachsene vergessen oft, dass diese hormonelle Umstellung und die Wachstumsprozesse den Teenagern irrsinnig viel Energie kosten", sagt Pesendorfer. Die American Academy of Sleep Medicine empfiehlt für Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren deshalb zwischen acht und zehn Stunden Schlaf pro Nacht. Die Jugendlichen bräuchten unbedingt ausreichend Ruhephasen, zumal die meisten Umstellungsprozesse wie die Zellerneuerung im Schlaf passieren. Dazu kommt die emotionale Verarbeitung, etwa von den zuletzt stressigen Schulwochen.

Leben nach dem Chronotyp

Die Sommerferien sind also für Jugendliche die ideale Gelegenheit, ihren natürlichen Schlafzyklus auszuleben – lange wach bleiben und dann bis um die Mittagszeit hin ausschlafen. "Allerdings sollten die verlängerten Wachzeiten abends nicht zum Computerspielen verwendet werden", betont Pesendorfer. Viele Jugendliche würden sich nachts die Zeit mit dem Handy vertreiben, auf dem Computer zocken oder eine Serie streamen.

Der hohe Blaulichtanteil und die ständige Anspannung dabei führen allerdings zu einem hohen Stresslevel, der Cortisolspiegel steigt an – und das wiederum führt zu Einschlafschwierigkeiten und einer deutlich verminderten Schlafqualität.

"Der Körper braucht eine gewisse Ruhe und dieses Runterfahren, um gut einschlafen zu können", sagt Pesendorfer. Gibt man ihm das nicht, baut sich ein konstant hoher Cortisolspiegel auf. "Die Jugendlichen schlafen dadurch nicht direkt um zwei oder drei Uhr nachts ein, wenn sie sich hinlegen, sondern liegen dann noch länger wach, oft bis in die frühen Morgenstunden."

Und immer häufiger gelinge das Einschlafen ohne Impulse von außen gar nicht mehr. Fachleute in Schlaflaboren haben in den vergangenen Jahren vor allem bei jungen Menschen einen Trend beobachtet: Achtsamkeit und Entspannung fällt ihnen schwer, immer mehr von ihnen brauchen dafür Ablenkung. Zum Einschlafen läuft bei vielen daher nebenbei ein Podcast oder die Lieblingsserie, die man ohnehin schon auswendig kennt, als Hintergrundbeschallung.

Das ist eine besorgniserregende Entwicklung, findet Pesendorfer. Sie rät dazu, die Zeit auf Instagram, Tiktok und Co zu drosseln. Man könnte sich etwa auf dem Smartphone einen Reminder stellen, damit man nach einer halben Stunde erinnert wird, die entsprechende App zu schließen.

Handy raus aus dem Schlafzimmer

Wer ständig am Smartphone hängt und in Computerspielen in andere Welten versinkt, verlernt Achtsamkeit und das Im-Moment-Leben. Dabei hat genau das enormen Einfluss auf die Schlafqualität, sagt Pesendorfer. "Wir brauchen Achtsamkeit für guten Schlaf und wenn man das in Jugendjahren durch übermäßigen Social-Media-Konsum verlernt, sind Schlafprobleme im späteren Leben vorprogrammiert", warnt sie.

Umso wichtiger sei es, sich in den zwei, drei Stunden vorm tatsächlichen Einschlafen analog zu beschäftigen, etwa ein Buch lesen, Dankbarkeitsrituale oder Entspannungsübungen, Musik hören, Sterne schauen, gemeinsame Brettspiele spielen, basteln, puzzeln oder zeichnen. "Kinder und Jugendliche sollten das wieder lernen. Die Handys müssen raus aus dem Schlafzimmer", appelliert Pesendorfer.

Sie rät Eltern dazu, die Abendroutine und Schlafhygiene ihrer Kids im Auge zu haben und abseits von Bildschirmen ihre Kreativität zu fördern. "Es geht für die Teenager um die Frage: Was mache ich, wenn ich kein Handy habe? Es ist wichtig, dass das Gehirn in dieser prägenden Phase einen Umgang damit lernt, damit die neurologischen Strukturen aufgebaut werden können", sagt Pesendorfer. Die wichtigsten Interventionen für einen gesunden Schlaf würden in der Kindheit und Jugend gelegt.

Beachtet man diese handyfreie Zeit, ist es grundsätzlich eine gute Idee, die Jugendlichen in den Ferien nach ihrem natürlichen Rhythmus leben zu lassen und sie nicht zwingend fürs gemeinsame Frühstück oder Mittagessen aufzuwecken. Aber nicht völlig unbegrenzt, schränkt Pesendorfer ein: "Man kann sie etwa vier, fünf Mal pro Woche ausschlafen lassen und an zwei Tagen morgens gemeinsam aufstehen. Regelmäßigkeit ist für guten Schlaf zwar wichtig, aber sie sollten auch nicht komplett in das Langschlafen reinkippen." Das mache eine Umstellung zu Schulbeginn im Herbst dann umso schwieriger – aber das ist freilich noch Zukunftsmusik. Jetzt erst mal: Entspannte Ferien allerseits! (poem, 7.7.2024)