Ab Herbst 2025 wird die 12er in Wien ausfahren (Symbolbild).

Wien – Wien bekommt eine neue Straßenbahnlinie, für die am Donnerstag der Spatenstich erfolgt ist: Der 12er soll ab Herbst 2025 von der U6 Josefstädter Straße über die U4 Friedensbrücke und die S-Bahn-Station Traisengasse bis zur Hillerstraße in der Leopoldstadt fahren. "Ein dichtes öffentliches Verkehrsnetz mit kurzen Wegen steht für die hohe Lebensqualität in unserer Klimamusterstadt Wien" meinte Öffi-Stadtrat Peter Hanke (SPÖ).

Der Bau der Linie soll auch mehr Begrünung im gesamten Grätzl bringen: Über 100 neue Bäume im zweiten Bezirk werden für Kühlung und Schatten an heißen Sommertagen sorgen. Im Streckenabschnitt Haussteinstraße bis Walcherstraße wird der 12er auf rund 230 Metern über ein Grüngleis fahren. (APA, 4.7.2024)