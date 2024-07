Touristinnen und Touristen auf dem Weg ins Kolosseum. IMAGO/Andrea Ronchini

Rom – Die italienischen Museen feiern ein Rekordergebnis. 57,73 Millionen Besucher haben Italiens Museen, Denkmäler und archäologischen Stätten 2023 besucht. Dies ist ein Rekord, mit einem Anstieg von 10,7 Millionen Besuchern im Vergleich zum Vorjahr und 2,4 Millionen im Vergleich zum letzten Rekord von 2018, als 55,3 Millionen Eintrittskarten im ganzen Land gekauft wurden, teilte das Kulturministerium in Rom mit.

An der Spitze der Liste der meistbesuchten kostenpflichtigen Monumente steht das Kolosseum, das von 12,3 Millionen Touristinnen und Touristen besucht wurde. Sie bescherten den Staatskassen Einnahmen in Höhe von 79 Millionen Euro. An zweiter Stelle steht das Pantheon in Rom mit neun Millionen Besuchern. Auf Platz drei landeten die Uffizien in Florenz mit 2,7 Millionen Besuchern.

Rückinvestitionen

"Die Besucherzahlen und die Einnahmen durch den Verkauf der Eintrittskarten sind gestiegen. Je mehr Mittel wir haben, desto mehr können wir sie für die Erweiterung und Aufwertung des Angebots unserer Museen einsetzen", kommentierte Kulturminister Gennaro Sangiuliano. In Italien sind am ersten Sonntag des Monats Museumsbesuche kostenlos. Die freien Sonntage wurden 2014 vom damaligen Kulturminister Dario Franceschini eingeführt. (APA, 4.7.2024)