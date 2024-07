Katharina Straßer steht seit kurzem für die neue Servus-TV-Reihe Die Liesl von der Post vor der Kamera. Gedreht werden zwei Teile der Krimikomödie nach Drehbüchern von Autor Uli Brée. Die Ausstrahlung der beiden Teile Jugendsünden und Klapperstorch sind für Ende des Jahres 2024 geplant. Straßer spielt Postbotin Liesl, die als Hobbykommissarin neuen Schwung in das Dorf Öd bringt.

Katharina Straßer (rechts) und Caroline Frank mit Regisseur Hans Hofer. Foto: Servus TV

Ihr zu Seite stehen Freundin Barbara (Caroline Frank) und der örtliche Polizist Magnus Tröger (Marcel Mohab). In weiteren Rollen sind unter anderem Kristina Sprenger, Simon Morzé, Christian Strasser, Doris Hindinger und Edi Jäger zu sehen. Regie führt bei beiden Teilen Hans Hofer. Gedreht wird in Kirchberg am Wagram, in weiteren Orten in Niederösterreich und in Wien. Produzenten sind Oliver Auspitz und Andreas Kamm sowie Catrin Strasser als ausführende Produzentin für die MR-Film.

In ihrem ersten Fall lässt Liesl ein ungewöhnlicher Todesfall nicht los, die Postlerin soll der Schambergerin ein Pakerl vorbeibringen und findet diese tot in ihrem Bett. Laut Liesls bester Freundin, der Dorfärztin Barbara, handle es sich hier um einen natürlichen Todesfall. Auch der neue Postenkommandant Magnus Tröger scheint mit dieser Erklärung zufrieden. Doch Liesl startet Privatermittlungen, und die haben es in sich. In Klapperstorch lässt ein weiterer Todesfall die Liesl von der Post hellhörig werden. Als der alte Möschl, ehemaliger Schlagerparadenmoderator und Frauenheld, in seinem Wohnwagen verbrannt aufgefunden wird, schaut alles nach einem Unfall aus. Oder war es doch Selbstmord? (red, 4.7.2024)