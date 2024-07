Heinz Novak und Patrick riskieren in Thailand alles für die Liebe. Screenshot ATV/Joyn

Österreich ist ein Labyrinth, in dem sich jeder auskennt. Dem großen Helmut Qualtinger wird zugeschrieben, das einmal gesagt zu haben. Wenn man Österreich entschlüsseln will, davon bin ich überzeugt, muss man gelegentlich in den Wodka Saurer Apfel beißen und ATV schauen. Dort menschelt's noch. So echt sind die Menschen dort, dass es wehtut. 1986 starb Qualtinger. 24 Jahre später flimmerte Das Geschäft mit der Liebe erstmals über die heimischen Bildschirme.

Das mit der Liebe, grundsätzlich ein heikles Thema. Einsame österreichische Männer auf Fleischbeschau im Ausland haben es da besonders schwer. Seit längerem werden mir auf diversen sozialen Medien Clips von einem gewissen Daniel aus der letzten Staffel vorgeschlagen. Gegen Algorithmen ist man machtlos. "Mei Zül bei dera Dame, wos Ernstes eigentlich", sagt Daniel im Thailand-Urlaub. "Und nogln vor ollem, Probe fahren, bevor ich's zu uns nach Österreich hol." Keine Ahnung, warum das in Österreich nicht geklappt hat.

Fleischbeschau im Osten

Dagegen sind die alten Folgen, die gerade laufen, fast harmlos. "Komm her, Schatzi", sagt der Wodka-Gertschi zu einer Frau, die ihn nicht versteht. Da gibt's dann noch den 74-jährigen Heinz Novak, laut Eigenbeschreibung auf Instagram ein "geiler alter Sack, als DJ buchbar". Gemeinsam mit Kumpel Patrick verbringen sie einen liebeshungrigen Urlaub in Thailand. Trotz getrimmter Oberkörperbehaarung widerstehen die Frauen der Verlockung.

ATV gelingt ein seltsames Kunststück: Man zeigt all diese Abgründe, Klischees und Grauslichkeiten, ganz ohne aufzurütteln. Andere ATV-Sozialpornos sind wie ein faszinierender Unfall, bei dem man nicht wegschauen kann.

Hier will man wegschauen. (Jakob Thaller, 5.7.2024)