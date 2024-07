Narendra Modi wird am Dienstag und Mittwoch in Wien erwartet. REUTERS/Adnan Abidi

Wien – Der indische Ministerpräsident Narendra Modi besucht kommende Woche Österreich. Wie das Bundeskanzleramt am Donnerstag der APA mitteilte, wird Modi am Dienstag und Mittwoch in Wien erwartet. Er wird aus Moskau anreisen, wo er Gespräche mit Präsident Wladimir Putin plant. In Wien wird Modi Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) treffen. Ein gemeinsamer Medienauftritt ist für Mittwoch geplant. Es ist der erste bilaterale Besuch eines indischen Regierungschefs seit 41 Jahren. (APA, 4.7.2024)