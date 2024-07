Wien – Deutschland gegen Spanien und England gegen Schweiz sind die beiden Viertelfinalbegegnungen der Euro 2024, die am Freitag, dem 5. Juli, und Samstag, dem 6. Juli, jeweils ab 16.45 Uhr live in ORF 1 und auf ORF On zu sehen sind. Der Anpfiff erfolgt um 18 Uhr.

Die Hoffnungen Deutschlands gegen Spanien ruhen auf Jamal Musiala – zu sehen ist das Viertelfinalspiel am Freitag in ORF 1. IMAGO/pepphoto / Horst Mauelshag

Die Abendpartien um 21 Uhr hat Servus TV im Programm. Frankreich gegen Portugal steigt am Freitag, Niederlande gegen die Türkei am Samstag. Nach dem Viertelfinale ist der ORF raus aus der Liveberichterstattung. Die beiden Halbfinalspiele sowie das Finale am 14. Juli gehen bei Servus TV über die Bühne. Der ORF bringt nach den Partien eine Zusammenfassung.

Polzer und König kommentieren

Das Spiel der Nagelsmann-Elf gegen Spaniens Selección (Anpfiff um 18.00 Uhr) kommentieren am Freitag in ORF 1 Oliver Polzer und Helge Payer, im Studio bei Rainer Pariasek analysieren Herbert Prohaska und Viktoria Schnaderbeck. Am Samstag beim Spiel England gegen die Schweizer übernehmen die Kommentatoren Thomas König und Roman Mählich. Herbert Prohaska, Viktoria Schnaderbeck und Helge Payer stehen im Studio bei Bernhard Stöhr zur Analyse bereit, informierte der ORF am Donnerstag in einer Aussendung.

Wer eine Alternative zu ORF oder Servus TV sucht, ist in Deutschland bei ARD, ZDF und RTL gut aufgehoben. Spanien – Deutschland ist in der ARD zu sehen, Portugal gegen Frankreich im ZDF. Am Samstag ist bei England gegen die Schweiz auch wieder das ZDF an der Reihe, Niederlande gegen die Türkei hat sich RTL gesichert. (red, 4.7.2024)