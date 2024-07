Teile der Belegschaft wollen auf Flughäfen in Großbritannien, Italien und in der Türkei streiken. Entwarnung gibt es derweil auf Mallorca.

In mehreren europäischen Ländern sind für die kommenden Tage und Wochen Streiks angekündigt worden oder schon in Gange, die sich auch negativ auf den Reiseverkehr der Urlauber auswirken könnten. Vor allem der Juli ist stark betroffen, wie unter anderem eine Übersicht des Branchenportal für Geschäftsreisende Business Traveller zeigt. Aufpassen heißt es insbesondere für Reisende in Frankreich, Großbritannien und Italien am 5. Juli.

Am 5. Juli wollen Mitarbeitende auf mehreren italienischen Flughäfen streiken. IMAGO/Ardan FUESSMANN

Frankreich

Das Flughafenpersonal von Paris-Orly und Paris-Charles de Gaulle droht mit Streiks während der Olympischen Spiele in Paris. Aéroports de Paris hat bis zum 5. Juli Zeit, auf die Forderungen der Gewerkschaften zu reagieren.

Großbritannien

In Liverpool wollen rund 500 Busfahrer der Gesellschaft Stagecoach die Arbeit niederlegen. Streiktage sind 5. bis 8. und 12. bis 15. Juli. Die Lokführer der Londoner Straßenbahnen streiken noch bis zum 5. Juli sowie vom 12. bis zum 14. Juli. Am Flughafen London-Gatwick wollen die Gepäcksicherheitskontrolleure sowie 200 Beschäftigte von Wilson James, die spezielle Hilfsdienste leisten, vom 12. bis 14. Juli und vom 19. bis 21. Juli die Arbeit niederlegen.

Irland

Beriets am 26. Juni sind Piloten der irischen Fluggesellschaft Aer Lingus in einen unbefristeten Streik getreten, indem sie nicht außerhalb ihrer festgelegten Arbeitszeiten arbeiten. Die Fluggesellschaft hat auf ihrer Webseite eine Liste der Flüge veröffentlicht, die bis zum 10. Juli gestrichen werden.

Italien

An verschiedenen Flughäfen im ganzen Land wollen die gewerkschaftlich organisierten Mitarbeiter am 5. Juli streiken. Betroffen sind die Airports Bologna, Crotone, Lamezia Terme, Mailand, Reggio Calabria, Rom und Venedig.

Überdies ist in Südtirol ein Streik bei Buslinien und Seilbahnen für den 7. Juli angekündigt worden. Betroffen sind SASA-Linien in Bozen und Umgebung, Sarntal, Meran und Umgebung, Passeiertal und Unterland, Simobil-Linien in Schlern-Gröden, Unterland, Vinschgau sowie STA-Seilbahnen (Mendel-Standseilbahn, Seilbahn Ritten) und die Rittner Schmalspurbahn.

Niederlande

Für den 12. September wurde in den größten Städten der Niederlande ein Streik im öffentlichen Nahverkehr angekündigt.

Spanien

Der für den 1., 5., 7., 10., 12. und 13. Juli geplante Streik der Mitarbeiter der Abfertigungsgesellschaft Wings Handling Palma auf Mallorca wurde abgesagt.

Türkei

Bis zum 14. Juli wird es am Flughafen Antalya voraussichtlich zu Verspätungen kommen, weil die Fluglotsen einen unbefristeten Streik durchführen. (red, 4.7.2024)