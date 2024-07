Corinna Hörmann von der Johannes-Kepler-Universität Linz schreibt in ihrem Gastkommentar über die Bedeutung der vorwissenschaftlichen Arbeit.

In den letzten Wochen hat sich die Debatte um die Verpflichtung zur vorwissenschaftlichen Arbeit (VWA) in den AHS intensiviert. Insbesondere die wachsende Popularität von Generativer Künstlicher Intelligenz (GenAI) hat viele dazu veranlasst, die Notwendigkeit einer verpflichtenden VWA infrage zu stellen. Zu Beginn des Jahres forderten Vertreterinnen und Vertreter der AHS-Lehrkräfte die Abschaffung der verpflichtenden VWA. Bildungsminister Martin Polaschek hat kürzlich angekündigt, dass die bisher verpflichtende VWA durch eine "abschließende Arbeit" ersetzt wird – und das bereits ab dem kommenden Schuljahr. Diese abschließende Arbeit kann künftig etwa auch in Form eines Multimediaprodukts, einer Videoreportage oder eines Podcasts erfolgen. Bis zum Schuljahr 2028/29 haben Schülerinnen und Schüler zudem die Möglichkeit, statt der abschließenden Arbeit eine zusätzliche mündliche oder schriftliche Prüfung im Rahmen der Matura abzulegen.

Auf die verpflichtende VWA wird ab Herbst eine "abschließende Arbeit" folgen. Foto: Getty Images/skynesher

Die Entscheidung, die VWA durch eine abschließende Arbeit zu ersetzen, wirkt wie ein politischer Schnellschuss, der versucht, in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Interessen zu befriedigen, aber dabei die langfristigen pädagogischen Ziele aus den Augen verliert. Die Flexibilität der neuen Regelung – von Multimediaprojekten bis hin zu zusätzlichen Prüfungen – mag auf den ersten Blick attraktiv erscheinen, birgt jedoch erhebliche Risiken.

"Die Integration von KI-Tools kann unterstützend wirken, jedoch nicht den gesamten Prozess des wissenschaftlichen Arbeitens ersetzen."

Trotz technologischer Fortschritte bleibt der Prozess des (vor)wissenschaftlichen Schreibens unverzichtbar für die Vorbereitung auf ein Universitätsstudium. Die Fähigkeit zum wissenschaftlichen Arbeiten wird durch das Aufkommen von KI nicht obsolet. Vielmehr ist es wichtig, den Schülerinnen und Schülern, die später an die Universitäten gehen wollen, weiterhin die Möglichkeit zu geben, sich mit wissenschaftlichen Arbeitsweisen wie Quellenkritik, Zitierweise, oder statistischen Auswertungen vertraut zu machen. Die VWA lehrt sie, systematisch zu recherchieren, kritische Analysen zu einem selbstgewählten Thema auf circa 15 bis 20 Seiten durchzuführen und ihre Argumente klar und strukturiert zu präsentieren. Diese Fähigkeiten sind nicht nur für ein erfolgreiches Studium, sondern auch für viele Berufsfelder unerlässlich.

Die Integration von KI-Tools kann unterstützend wirken, jedoch nicht den gesamten Prozess des wissenschaftlichen Arbeitens ersetzen. Ein Pilotexperiment der Abteilung für Mint-Didaktik der Johannes-Kepler-Universität Linz zeigte, dass KI-Tools wie ChatGPT und Jenni AI zwar bei der Erstellung wissenschaftlicher Texte helfen können, aber die Qualität und Tiefe der Arbeit dennoch stark vom menschlichen Beitrag abhängen. KI-Tools können Gliederungen und erste Entwürfe generieren – für eine qualitativ hochwertige Arbeit sind aber kreative und kritische Denkprozesse notwendig. Kurz gesagt: Da braucht es den Menschen!

Umfassendes Projekt

Auch wenn die Angst besteht, dass Schülerinnen und Schüler zunehmend KI-Tools zur Erstellung ihrer Arbeiten nutzen, ändert dies nichts an den grundlegenden Vorteilen der abschließenden Arbeit. Diese bietet die Möglichkeit, ein selbstgewähltes Thema intensiv zu erforschen und die Kenntnisse und Fähigkeiten in einem umfassenden Projekt zu demonstrieren. Darüber hinaus kann eine gut durchgeführte abschließende Arbeit ein wertvolles Portfolio-Stück für zukünftige akademische und berufliche Bewerbungen sein, das die Bereitschaft und Fähigkeit der Schülerinnen und Schüler zur selbstständigen und vertieften Auseinandersetzung mit komplexen Fragestellungen belegt.

Letztlich sollten wir nicht die Technologie für die Herausforderungen im Bildungssystem verantwortlich machen. Die Förderung der Anwendung individueller Forschungsmethoden wie Interviews, eigene Experimente oder Umfragen könnte dazu beitragen, die Anfälligkeit für KI-generierte Inhalte zu verringern. Die Diskussion um die Freiwilligkeit einer abschließenden Arbeit sollte daher nicht von Trends bestimmt werden. Stattdessen sollten wir den langfristigen Nutzen und die Bedeutung des wissenschaftlichen Arbeitens für die Bildung unserer Schülerinnen und Schüler im Blick behalten. Es liegt an uns, sie bestmöglich auf ihre akademische und berufliche Zukunft vorzubereiten – und dazu gehört auch die Fähigkeit, fundierte und gut recherchierte Arbeiten zu verfassen. (Corinna Hörmann, 5.7.2024)