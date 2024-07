Politikwissenschafterin Barbara Prainsack warnt in ihrem Gastkommentar davor, die irreguläre Migration als Hauptfaktor für rechte Wahlerfolge auszumachen. Das lenke von einer anderen entscheidenden Debatte ab.

Weltweit gesehen sinkt der Anteil der Bevölkerung, die in Demokratien lebt, beständig. Zugleich nimmt auch die Qualität der Demokratie in vielen Ländern ab. Laut der V-Dem-Studie, die Demokratieentwicklung anhand von über 500 Indikatoren misst, sind Ungarn, die Türkei oder Indien etwa keine Demokratien mehr, sondern elektorale Autokratien – also Länder, die noch formal freie Wahlen abhalten, denen aber andere wichtige Kennzeichen liberaler Demokratien fehlen, etwa Wissenschafts- und Pressefreiheit oder eine unabhängige Justiz. Weltweit befinden sich 40 Länder gerade auf dem Weg von der Demokratie zur Autokratie – wie auch das Ergebnis der EU-Wahl illustriert.

Die Politik verspricht leistbares Wohnen. Aber hält sie dieses Versprechen auch? Foto: Heribert Corn

Landläufig wird für diese Entwicklung häufig Populismus verantwortlich gemacht. Im weitesten Sinne meint Populismus das Mobilisieren der Bevölkerung gegen "die Eliten". Während im Linkspopulismus beide Gruppen nach ökonomischen Kriterien definiert werden – zum Beispiel in der Mobilisierung der arbeitenden Menschen gegen die Reichen ­–, definieren Rechtspopulistinnen und Rechtspopulisten "das Volk" häufig so, dass bestimmte Teile der Bevölkerung ausgeschlossen sind: Einwandernde, "Sozialschmarotzer", LGBTQIA+-Personen oder Andersdenkende. Als "Elite" werden all jene verunglimpft, die einem autoritären Umbau des Staates entgegenstehen: die Wissenschaft, die Medien, missliebige Richterinnen und Richter und sogar gewählte Volksvertreterinnen und Volksvertreter.

"Der Staat ist kein Privathaushalt: Wenn der Staat Geld für Bildung, öffentlichen Verkehr oder soziale Sicherungssysteme ausgibt, ist dieses Geld nicht 'weg'."

Die Europäische Gruppe für Ethik (EGE), ein ständiges Beratungsgremium der EU-Kommission, warnte in einer Stellungnahme kürzlich davor, die Gefahr des rechten Populismus nur dort zu sehen, wo demokratische Institutionen offen angegriffen werden. Ebenso gefährlich, so die EGE, sei das Aushöhlen der Demokratie fernab der öffentlichen Bühnen – etwa indem die Wählerinnen und Wähler auf digitalen Plattformen manipuliert oder unabhängige Medien oder zivilgesellschaftliche Organisationen unter Druck gesetzt werden.

Wenig verwunderlich

Die häufige Diagnose, "der Hauptfaktor für rechte Wahlerfolge" sei die irreguläre Migration, verwechselt ein Symptom mit der Ursache. Zwar nennen viele Wählende rechter Parteien Migration als wichtigen Grund für ihre Wahlentscheidung. Dies ist jedoch wenig verwunderlich angesichts eines politischen Diskurses, der von Nullsummenlogik dominiert wird: Wenn ständig betont wird, dass nicht genug für alle da ist, dauert es nicht lange, bis sich der Ärger gegen jene richtet, die sich am wenigsten wehren können.

Die Diskussion über irreguläre Migration als Hauptursache des Rechtsrucks in Europa lenkt zudem von einer mindestens ebenso wichtigen Debatte ab: Immer mehr wissenschaftliche Studien zeigen eine Verbindung zwischen Austeritätsprogrammen – also staatlicher Sparpolitik – und der Popularität rechter und autoritärer politischer Parteien. Auch wenn wir noch nicht gut genug verstehen, wie dieser Zusammenhang wirkt, gibt es einige Mechanismen, die plausibel scheinen. Im Namen der Budgetkonsolidierung wurden in der gesamten westlichen Welt in den letzten Jahrzehnten Einsparungen bei öffentlichen Infrastrukturen und in der Daseinsvorsorge gemacht. Diese Budgetkürzungen wurden durch die Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen im Gesundheitswesen, im Wohnungssektor oder im Energiebereich kompensiert und damit den Unwägbarkeiten des Marktes ausgesetzt, was vielerorts zu sinkender Qualität und höheren Preisen geführt hat.

Sorgsamer Umgang

Dabei ging es bei den Sparprogrammen keineswegs um einen sorgsamen Umgang mit öffentlichen Geldern – ein solcher ist natürlich wichtig. Es ging um die Umsetzung der verfehlten Idee, der Staat würde Geld sparen, indem er dies bei den Menschen tut.

Was ist falsch an dieser Annahme? Der Staat ist kein Privathaushalt: Wenn der Staat Geld für Bildung, öffentlichen Verkehr, oder soziale Sicherungssysteme ausgibt, ist dieses Geld nicht "weg". Es ist bei den Menschen, die damit Güter und Dienstleistungen erwerben oder anderweitig wirtschaftlichen oder sozialen Wert schaffen. Investitionen in medizinische Versorgung, Betreuung oder Pflege verbessern die physische und psychische Gesundheit. Ein Staat, der bei der Befriedigung wichtiger Bedürfnisse seiner Bürgerinnen und Bürger spart, wird nicht reicher, sondern ärmer: Kürzungen bei Bildung, Kinderbetreuung oder Gesundheitsversorgung verursachen mittel- und langfristig höhere Kosten, etwa durch Krankheit, hohe Teilzeitquoten bei Eltern etc. Austeritätspolitik kommt der Gesellschaft daher sehr teuer – und untergräbt damit ihr eigenes Ziel des Sparens.

Gravierende Folgen

Zudem kann falsch verstandene staatliche Sparpolitik auch gravierende politische Folgen haben. Fehlendes Personal in den Schulen und in der Kinderbetreuung, mangelnde Arzttermine oder unerschwinglich werdende Wohnungen lassen viele Menschen Tag für Tag erleben, dass sie dem Staat nichts wert sind. Wenn diese persönliche Erfahrung dann auf Politikerinnen und Politiker stößt, die lauthals das Gegenteil bekunden, dann erscheint diese Dissonanz als Lüge.

Das Resultat ist, dass der Staat zum Schimpfwort wird. Er steht nicht mehr für den Dienst an der Bevölkerung, wie dies etwa in Wien in den 1920er-Jahren der Fall war, als Politik und Stadtverwaltung versuchten, eine Vision einer gerechten und lebenswerten Stadt umzusetzen. Immer mehr Menschen sehen Politik und Verwaltung heute als Interessenvertretung ökonomisch mächtiger Partikularinteressen. Der beste Schutz vor der Aushöhlung der Demokratie ist es, das zu ändern: durch eine Politik, die den Menschen nicht nur sagt, dass ihre Bedürfnisse ernst genommen werden, sondern sie es auch fühlen lässt. (Barbara Prainsack, 6.7.2024)