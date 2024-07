Erben ist in Österreich seit 2008 steuerfrei. Auf der Suche nach Einnahmequellen könnte die Republik die Steuer wiederaufleben lassen. Reuters, AFP, Istock, AdobeStock/ Collage: derStandard/Friesenbichler

Wien – Wer erbt, hat meist Grund zur Freude. Kommt er doch in Besitz von etwas, das er zuvor nicht besessen hat. Und das auch noch steuerfrei. Denn seit 2008 gibt es in Österreich keine Erbschafts- und Schenkungssteuer mehr. Dem Staat entgeht damit aber Geld, das die Republik immer dringender brauchen würde, denn das Loch im Budget ist groß geworden. Österreich muss von der EU vorgeschrieben in der Zeit von 2025 bis 2028 jährlich 2,6 Milliarden Euro einsparen. Der Betrag erhöht sich pro Jahr, Ende 2028 soll um 11,6 Milliarden Euro weniger ausgegeben worden sein.

Die nächste Regierung wird also nicht umhinkommen, bei den Ausgaben zu sparen. Sie kann aber auch neue Einnahmequellen finden und etwa eine Erbschaftssteuer wiederaufleben lassen. Eine Studie der Arbeiterkammer (AK) Wien und des Joint Research Centre (JRC) der EU-Kommission zeigt: Das jährliche Erbvolumen wird sich in den kommenden Jahren von 21,5 auf 40,8 Milliarden Euro fast verdoppeln, da die folgenden Jahrzehnte vom Ableben geburtenstarker Jahrgänge geprägt sein werden. 2025 beträgt das durchschnittliche Erbe rund 20.000 Euro, es steigt bis 2050 auf etwa 33.000 Euro. Beim reichsten Prozent dagegen beträgt das durchschnittlich vererbte Vermögen aktuell rund 3,4 Millionen Euro und klettert bis 2050 auf 4,2 Millionen Euro. Die Erbschaften mussten auf Basis aktueller Haushaltsbefragungen geschätzt werden, da nach Abschaffung der Erbschafts- und Schenkungssteuer 2008 die Datengrundlage fehlt.

Erbschaften bekommen große Bedeutung

Erbschaften spielen damit auch eine immer wichtigere Rolle bei der Vermögensbildung. Bereits jetzt wird der Anteil von Erbschaften am bestehenden Gesamtvermögen in Europa auf 50 bis 60 Prozent geschätzt, heißt es in dem Papier von AK Wien und JRC. Die reichsten fünf Prozent der Bevölkerung besitzen hierzulande rund 53 Prozent des Gesamtvermögens. Die so steigende Ungleichheit beeinflusst damit die Lebensbedingungen der Menschen – jetzt und auch jene der zukünftigen Generationen. Die Forderung, die sich daraus ableitet, ist eine faire Steuer auf große Erbschaften. Laut AK Wien ist das auch nötig, um den Sozialstaat nachhaltig abzusichern. Denn die zahlreichen Krisen der vergangenen Jahre haben gezeigt, wie wichtig der Sozialstaat ist, haben ihn aber auch vor finanzielle Herausforderungen gestellt.

Entwicklung des geschätzten Erbvolumens in Österreich. Awblog.at/DER STANDARD

Die AK Wien und JRC haben für das potenzielle Steueraufkommen durch eine Erbschafts- und Schenkungssteuer mehrere Modelle errechnet, die sich hinsichtlich der Freibeträge unterscheiden – also ab welcher Erbhöhe eine Steuer fällig werden soll. Unterschieden wird auch, ob ein proportionaler oder ein progressiver Steuersatz zur Anwendung kommt. Bis zu einer Erbhöhe von einer Million Euro würden demnach keine Steuern anfallen. Höhere Erbschaften sollen auch stärker besteuert werden. Vorstellbar sind auch die Steuerbefreiung von 85 Prozent des Betriebsvermögens und die Ausnahme des Hauptwohnsitzes, wie es auch in der derzeitigen Regelung in Deutschland der Fall ist. Erben müssen somit für die geerbte Immobilie, sofern sie diese selbst als Hauptwohnsitz nutzen, keine Erbschaftssteuer zahlen.

Da hohe Erbschaften am oberen Ende konzentriert sind, würde eine Erbschaftssteuer mit hohem Freibetrag auch nur einen kleinen Anteil der Erben betreffen. Bei einem Freibetrag von einer halben Million Euro beläuft sich der Anteil der betroffenen Erben auf unter 0,9 Prozent, bei einer Million Euro sind es sogar nur 0,2 Prozent. Selbst beim deutschen Modell sind lediglich 1,8 Prozent der Erben betroffen. In allen Modellen zahlen auch noch 2050 mindestens 98 Prozent der Erben keine Erbschaftssteuer.

Bis zu 3,9 Milliarden Euro generierbar

Trotzdem würde sich eine Steuer lohnen, sagen AK Wien und JRC. 2025 könnten – je nach Steuermodell – Einnahmen in Höhe von 1,2 bis 2,4 Milliarden Euro generiert werden. Bis 2050 wird ein deutlicher Anstieg des Steueraufkommens auf 2,3 bis 3,9 Milliarden Euro geschätzt. Eine Erbschaftssteuer könnte also die finanziellen Herausforderungen für den öffentlichen Haushalt mildern. Auch einzelne Bereiche, etwa die steigenden Pflegekosten, könnten so besser gestemmt werden. Das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) schätzt die Ausgaben für Pflegedienstleistungen 2025 auf 3,3 Milliarden Euro und im Jahr 2050 auf 10,7 Milliarden Euro. Durch Rückflüsse in Form von Steuern und Sozialversicherungsabgaben in Höhe von rund 70 Prozent der Ausgaben kann zwischen 2025 und 2050 grob ein Anstieg des Nettobetrags von einer auf drei Milliarden Euro erwartet werden. Diese Beträge entsprechen in etwa dem von der AK Wien und JRC geschätzten Aufkommen aus einer Steuer auf Erbschaften ab einer Million Euro, die weniger als ein Prozent der Erben betrifft. (Bettina Pfluger, 7.7.2024)