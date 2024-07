19.40 REPORTAGE

Re: Franzosen gegen Amazon – Streit um den Online-Handel Um jedes Produkt innerhalb kürzester Zeit liefern zu können, baut Amazon weltweit riesige Warenlager. In Frankreich regt sich nun Widerstand: Amazon vernichte Arbeitsplätze im Einzelhandel und bezahle kaum Steuern im Land. Bis 20.15, Arte

20.15 LITERATURVERFILMUNG

Der Name der Rose (Il nome della rosa, I/F/D 1986, Jean-Jacques Annaud) Regisseur Jean-Jacques Annaud und Produzent Bernd Eichinger legten die Verfilmung von Umberto Ecos postmodernem, im Mittelalter spielendem Erfolgsroman als europäische Großproduktion an – mit Sean Connery als Franziskanermönch William von Baskerville und Helmut Qualtinger in seiner letzten Rolle. Bis 22.55, ATV 2

21.20 DOKUMENTATION

Weltweit: Cash oder Karte? Steht das Bargeld vor dem Aus? 43 Prozent von Österreichs ­Bevölkerung finden die Möglichkeit, bar ­bezahlen zu können, sehr wichtig. Im rest­lichen Euroraum sind es nur 27 Prozent. Die Korrespondenten Patrick A. Hafner, Michael Mayrhofer und Josef Dollinger haben sich in Indien, Schweden und China umgeschaut. Bis 22.00, ORF 2

Lebt in einer Traumwelt: Elodie Bouchez in "Mit Pulver und Blei" – Arte, 22.25 Uhr. © UGC Fiction/ARTE France

22.25 DRAMA

Mit Pulver und Blei (Chevrotine, F 2020, ­Laetitia Masson) Der Fischer Pierre (Rafi Pitts), Witwer und zweifacher Vater, trifft in der Bretagne auf die alleinerziehende Mutter Laura (Elodie Bouchez), die mit ihrem Sohn zu ihm an die Küste zieht. Die anfängliche Liebesbeziehung ist bald Irritationen ausgesetzt. Laetitia Massons Film, eine Adaption von Eric Fottorinos Roman Chevrotine, ­erzählt von der Kollision zwischen ­Traumwelt und Realität. Bis 0.10, Arte

0.10 DOKUMENTARFILM

Happy Pills Arnaud Robert hat für seinen Film sechs Menschen begleitet, die auf "Glückspillen" setzen – oder diese ablehnen. Die Reise führt dabei nach Niger, Israel, Peru, in die Vereinigten Staaten und in die Schweiz, stellt unterschiedlichste Substanzen und den Umgang damit vor. Dabei rückt immer wieder die Frage nach der Selbst­bestimmung in den Fokus. Bis 1.45, Arte