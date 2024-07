Noch lange vor dem Zeitalter der Dinosaurier lebte im heutigen Namibia ein bemerkenswerter Spitzenräuber – mit scharfen Zähnen und einem Kopf in Klodeckelform

Das Zeitalter der Dinosaurier war noch lange nicht angebrochen, da sorgte im heutigen Namibia ein ungewöhnliches Wesen für Angst und Schrecken: Gaiasia jennyae sah aus wie ein Salamander, war aber etwa so groß wie ein Mensch und dürfte vor rund 280 Millionen Jahren zu den gefürchtetsten Raubtieren seiner Zeit gehört haben. Das berichtet die Paläontologin Claudia Marsicano von der Universität Buenos Aires mit ihrem Team im Fachblatt Nature.

Die Paläontologin Claudia Marsicano mit einem Exemplar der Spezies Gaiasia jennyae in Namibia. via REUTERS/Roger M.H. Smith

Gaiasia jennyae ist nach dem Fundort der fossilen Überreste benannt, der Gai-As-Formation in Namibia, sowie nach der verstorbenen Paläontologin Jennifer Clack. Das Tier besaß einen rund 60 Zentimeter langen, flachen Schädel, dessen Form den Forschenden zufolge an die eines Toilettensitzes erinnert. "Es hatte riesige Reißzähne, die ganze Vorderseite des Mauls bestand daraus", sagte Jason Pardo vom Field Museum in Chicago, Mitautor der Studie. "Gaiasia jennyae war ein großes Raubtier, aber möglicherweise auch ein relativ langsames, das seine Beute aus dem Hinterhalt erlegte."

Einzigartiger Biss

Der Fund dieses großen frühen Landwirbeltiers war für Marsicano eine Überraschung."Schon beim ersten Anblick wusste ich, dass es sich hier um etwas völlig anderes handelt. Wir waren alle sehr aufgeregt", sagte die Paläontologin. "Nachdem ich den Schädel untersucht hatte, fiel mir die Struktur der Vorderseite des Schädels auf. Es war der einzige zu diesem Zeitpunkt deutlich sichtbare Teil, und er zeigte sehr ungewöhnlich ineinandergreifende große Zähne, die einen einzigartigen Biss für frühe Tetrapoden darstellen."

So in etwa könnte der letzte Ausblick eines Opfersvon Gaiasia jennyae ausgesehen haben. via REUTERS/Gabriel Lio

Das Team förderte Überreste von gleich mehreren Exemplaren zutage, darunter eines mit einem gut erhaltenen Schädel und Teilen einer Wirbelsäule. "Wir hatten wirklich fantastisches Material, einen kompletten Schädel, den wir mit anderen Funden aus dieser Zeit vergleichen konnten, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was dieses Tier einzigartig macht", sagt Pardo.

Erstaunlich war schon allein der Fundort – denn das heutige Namibia war vor 280 Millionen Jahren von Eis und Gletschern geprägt, zu dieser Zeit stand die Erde kurz vor dem Ende einer Eiszeit. Bisher war man davon ausgegangen, dass die meisten frühen Tetrapoden in warmen Sümpfen gelebt hatten. "Die Frühgeschichte der Tetrapoden ist viel komplexer als gedacht", sagte Marsicano. Dass große Tetrapoden schon früh auch in kälteren Klimazonen verbreitet gewesen seien, werfe Fragen darüber auf, wie und wann sie die Erde erobert haben könnten. (dare, 6.7.2024)