Die Brüder Heiko und Roman Lochmann im Sommer 2024 in Berlin. IMAGO/Eventpress Kochan

Wer Typen wie Heiko und Roman Lochmann, Elias Nerlich oder Twenty4Tim kennt, wird auch mit ihr schon Bekanntschaft gemacht haben: der Frisur, die kam, um zu bleiben. Lochmann und seine Influencer-Kollegen tragen ihr Haar nämlich hinten kurz, vorne lang. Das allein wäre noch keine Meldung wert, wenn das Deckhaar nicht wie eine fluffige Wolke vor der Stirn hergetragen würde. Ein Kollege zog gar einen Tiervergleich heran: Diese Frisur sehe aus wie ein totes Meerschweinchen auf dem Kopf. Und ja, wer das Bild einmal im Kopf hat, muss ihm irgendwie recht geben.

Jedenfalls ist diese Frisur, die nicht nur, aber natürlich auch auf Social Media ihre Kreise zieht, in etwa so populär wie vor gefühlt hundert Jahren "The Bieber". Wir erinnern uns: Justin Bieber wurde berühmt mit einem "Side Sweep", einer Frisur, die den Haarhelm des Legomännchens in die reale Welt überführte. Das war im Jahr 2009. Wenig später trugen alle unter zwanzig den Bieber auf dem Kopf. Bis der sich schließlich die Haare hochgelte und dem Spuk ein Ende bereitete.

So ähnlich verhält es sich jetzt mit jener Wolke vor der Stirn, bei der es sich um eine Art Freestyle-Tolle à la Elvis handelt: Wer sie trägt, demonstriert volles Haar und Jugendlichkeit. Kein Wunder, dass der Haarschopf weniger unter Boomern als unter Vertretern der Generation Z verbreitet ist. Der Influencer Tim Kampmann alias Twenty4Tim ist sogar so überzeugt von seiner Matte, dass er die Spitzen unter seiner Baseballmütze hervorzieht. Der Kölner, der seine Haare mit Haarspray bändigt, scheint ein Überzeugungstäter zu sein.

Tim Kampmann alias Twenty4Tim. IMAGO/Gartner

Doch die Generationengrenzen sind fließend. Influencer-Urgestein Sami Slimani, immerhin Jahrgang 1990 und ein Vertreter der Denkerstirn, hat sich unlängst auch die Haare in die Stirn gekämmt. Er steht nicht alleine da. Der deutsche Komiker und Podcaster Tommi Schmitt hat die Locken schon nach vorne geschoben.

Mittlerweile gibt es auch Varianten des lockeren Topfschnitts. Da wäre der "Edgar Cut", der in Kalifornien, New Mexico und Texas aufkam, in Europa von einem Schweizer Friseur bekannter gemacht wurde und seither die Tiktok-Timelines beherrscht. Dessen Markenzeichen ist der akkurat gerade geschnittene Pony.

Und wie es sich gehört für eine Gen-Z-Frisur, sind die jungen Fans begeistert, die Älteren rümpfen die Nase. So muss das wohl auch sein. (Anne Feldkamp, 8.7.2024)