Lovro Zvonarek zieht nach Graz. IMAGO/Sven Leifer

Linz/Graz - Sturm Graz hat sich mit einem Talent des deutschen Rekordmeisters Bayern München verstärkt. Der Fußballmeister gab am Donnerstag die Verpflichtung des kroatischen U21-Teamspielers Lovro Zvonarek leihweise für ein Jahr bekannt. Der 19-jährige Mittelfeldspieler hat in der vergangenen Saison fünf Bundesligaspiele absolviert und ein Tor erzielt. Zudem verkündete Sturm den bereits kolportierten Abgang von David Schnegg. Den Außenverteidiger zieht es in die USA zu D.C. United.

"Lovro Zvonarek ist ein hochveranlagter Spieler für das offensive Mittelfeld, der in seinem jungen Alter bereits erste Einsätze für den FC Bayern vorweisen kann, in seiner Entwicklung aber noch lange nicht am Ende steht. Er ist technisch sehr stark und fußballerisch hervorragend ausgebildet", erklärte Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker.

Der LASK sicherte sich die Dienste von Queyrell Tchicamboud. Das 18-jährige Offensivtalent war zuletzt im Nachwuchs des dänischen Vereins FC Kopenhagen tätig, nachdem es zuvor zwischen 2018 und 2023 für diverse Jugendteams von Frankreichs Topclub Paris St. Germain gespielt hatte. Der Linzer Bundesligist konnte den siebenfachen französischen Ex-U17-Teamspieler ablösefrei verpflichten. Dieser wird vorerst für die LASK Amateure in der Regionalliga Mitte zum Einsatz kommen.

Manuel Polster kehrt der Wiener Austria den Rücken und setzt seine Karriere beim FC Lausanne-Sport in der Schweiz fort. Der 21-jährige Flügelspieler unterzeichnete am Mittwoch beim Super-League-Verein einen bis Ende Juni 2027 gültigen Dreijahresvertrag. Der ÖFB-U21-Teamspieler bestritt nach seinem Wechsel von Stuttgart für die Favoritner in zwei Saisonen 57 Pflichtspiele, 2023/24 kam er in 29 Partien zum Zug. (APA; 4.7.2024)