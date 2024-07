Rund 37 Milliarden Tonnen CO2 werden jährlich emittiert. Nur ein Bruchteil davon wird wieder aus der Luft gefiltert. Getty Images

Die Ziele sind ebenso klar wie ambitioniert: Bis 2050 will die EU klimaneutral sein, mit dem Etappenziel 2030 sollen 55 Prozent weniger Treibhausgase emittiert werden als 1990. Die Zeit drängt, erst im Jänner forderte die Europäische Umweltagentur nachdrücklich weitere Maßnahmen ein.

Im Fokus dabei sind zusehends nicht mehr nur Emissionssenkungen, sondern auch die natürliche und technische Speicherung von CO2. Selbst in den wegweisenden IPCC-Berichten des Weltklimarats ist davon die Rede. Aktuell werden rund zwei Milliarden Tonnen CO2 jährlich aus der Luft gefiltert. So groß die Zahl auch klingt, so klein ist sie angesichts der 37 Milliarden Tonnen, die die Menschheit jährlich ausstößt. Dabei besteht erhebliches Potenzial, auch aus wirtschaftlicher Sicht.

Wie jüngste Berechnungen der Boston Consulting Group (BCG) und des Deutschen Verbands für Negative Emissionen (DVNE) zeigen, könnte allein Europa bis zur Mitte des Jahrhunderts mit der Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre 110 bis 220 Milliarden Euro jährlich erwirtschaften und bis zu 670.000 Arbeitsplätze schaffen. Vorausgesetzt, die Innovationskraft der Unternehmen hält mit den ambitionierten Klimazielen Schritt.

Bäume sind die besten Speicher

Doch wie funktioniert die CO2-Entnahme aus der Luft überhaupt? Und wieso sollte ausgerechnet Europa so stark davon profitieren? Aktuell erfolgt die Filterung fast zur Gänze aus der gezielten Aufforstung und Wiederherstellung natürlicher Lebensräume, etwa von Wäldern und Mooren. Neue technische Verfahren machen hingegen nur ein Hundertstel der gefilterten Mengen aus. Darunter fällt beispielsweise die Verteilung von fein gemahlenem Silikatgestein auf Agrarflächen, um die CO2-Aufnahmefähigkeit zu erhöhen; aber auch die technologiebasierte CO2-Entnahme aus dem Ozean.

Günstigere und natürlichere CO2-Speicher als Wälder gibt es kaum. IMAGO/imagebroker

Abzugrenzen sind diese sogenannten CDR-Maßnahmen (Carbon Dioxide Removal) von anderen, teils verwandten Technologien, wie Carbon Capture and Storage (CCS). "CCS-Instrumente, die man an Industrieschornsteine anbringt und die das CO2 direkt abfangen, bevor es in die Atmosphäre gelangt, fallen noch in den Bereich der Emissionsreduktion", erklärt Studienleiterin Johanna Pütz.

Das gilt auch für Carbon Capture and Utilization (CCU). "Auch bei CCU wird in der Regel das CO2 dort abgefangen, wo es entsteht, und anschließend nützlich gemacht, etwa für synthetische Kraftstoffe", erklärt die Innovationsökonomin. CDR ist demnach die einzige Möglichkeit, bereits ausgestoßenes CO2 wieder aus der Atmosphäre zu entnehmen. Zur primär angestrebten Emissionsreduktion kann die CO2-Entnahme damit eine wertvolle Ergänzung sein.

Wachstum um Faktor sechshundert

Will man das Pariser 1,5-Grad-Ziel einhalten, müssen im Jahr 2050 in etwa neun Gigatonnen CO2 aus der Luft entnommen werden, zeigen die BCG-Berechnungen. Ein Vielfaches dessen, was mit Stand heute möglich ist. Denn berücksichtigt man lediglich jene Volumina, die jährlich neu hinzukommen, lag man zuletzt bei nur 0,015 Gigatonnen. Es geht also in etwa um den Faktor sechshundert.

Im weltweiten Vergleich bei den Maßnahmen haben aktuell China und die USA die Nase vorn. Erstere bei den konventionellen Aufforstungsmaßnahmen, Letztere bei neuartigen Filtermethoden, zeigt ein umfassender Bericht, an dem etwa die Universität Oxford und das Institut für Angewandte Systemanalysen (IIASA) beteiligt waren. Die EU liegt dazwischen, hat aber reichlich Potenzial, zeigt sich BCG-Studienautorin Pütz überzeugt.

Warum? Dafür hilft ein Blick auf jene Branchen, die am meisten profitieren könnten. Und das sind mitunter jene, die aktuell den Bärenanteil der Treibhausgasemissionen ausmachen: Energie, Industrie und Landwirtschaft. Hinzu kommt noch die Dienstleistungsbranche, die vor allem als Mittelsmann fungieren und wesentliche Prozesse begleiten könnte.

Filteranlagen aus Europa

Während Länder des Globalen Südens ob ihrer flächenmäßigen Überlegenheit für Aufforstungsmaßnahmen prädestiniert sind, könnte Europa in den wissensintensiveren Bereichen der Dienstleistungen – etwa im Monitoring und Reporting – und relevanten Industriezweigen profitieren.

"Diese Bereiche sind besonders interessant auch für Deutschland und Österreich, die nicht unbedingt mit Fläche oder Küstenlinie auftrumpfen können, sondern eher mit dem technischen Know-how und der starken industriellen Basis", sagt Robin Bierganz, der die BCG-Studie operativ betreut hat.

Es geht dabei etwa um die Herstellung von Abscheideanlagen, industriellen Wärmepumpen oder Pyrolyseanlagen für Biokohle. "Bei all diesen Technologien und Schlüsselkomponenten hat man in Europa mitunter Weltmarktführer", streicht Pütz hervor.

Noch unausgereift und teuer

Doch die aufkommende Branche ist mit Unsicherheiten behaftet. Einerseits fehlt es am einheitlichen politischen Rahmen, andererseits sind viele Technologien noch nicht ausgereift und entsprechend teuer. Die Autoren rechnen damit, dass es zur Risikostreuung ein ausgewogenes Maßnahmenportfolio braucht. Die Wiederaufforstung soll demnach im Jahr 2050 statt den heutigen 92 Prozent nur noch die Hälfte des Gesamtvolumens ausmachen, der Rest auf neuere Technologien entfallen.

So oder so, das benötigte Branchenwachstum ist enorm. Um den 1,5-Grad-Celsius-kompatiblen Entnahmepfad zu gehen, müsste der CDR-Markt über die kommenden Jahrzehnte jährlich um 27 Prozent wachsen. Unmöglich ist das nicht, wenn man auf die Entwicklungen der Solar- und Windenergie blickt. Herausfordernd aber allemal. (Nicolas Dworak, 5.7.2024)