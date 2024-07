Pogacar fährt weiter in Gelb. Am Freitag folgt das erste von zwei Zeitfahren. Merckx gratuliert Cavendish

Dylan Groenewegen ist der Star des Tages. Pool via REUTERS/DANIEL COLE

Dijon - Dylan Groenewegen hat die 6. Etappe der Tour de France über 163,5 km von Mâcon nach Dijon gewonnen. Der niederländische Meister vom Team Jayco, der seinen sechsten Tagessieg in der Frankreich-Rundfahrt einfuhr, setzte sich im extrem engen Massensprint am Donnerstag vor Jasper Philipsen aus Belgien (Alpecin) und Biniam Girmay aus Eritrea (Intermarché) durch.

Tadej Pogacar (UAE) hatte keine Mühe, in der zweiten Flachetappe in Folge das Gelbe Trikot erfolgreich zu verteidigen. Vor dem Zeitfahren am Freitag über flache 25,3 km führt der Slowene im Gesamtklassement weiterhin mit 45 Sekunden Vorsprung vor dem belgischen Zeitfahr-Weltmeister Remco Evenepoel (Soudal). Es ist der erste von zwei Kämpfen gegen die Uhr bei der Frankreich-Rundfahrt. Die finale Etappe in Nizza endet mit einem Einzelzeitfahren.

Last Km - Stage 6 - Tour de France 2024

tior Tour de France™

Altstar Mark Cavendish spielte nach seinem Rekord-Sieg am Vortag keine Rolle. Der 39-jährige Ex-Weltmeister Cavendish hatte am Mittwoch seinen 35. Etappenerfolg gefeiert und damit den fünffachen Tour-Sieger Eddie Merckx übertrumpft. "Herzlichen Glückwunsch, Mark Cavendish, zu dieser historischen Leistung! So ein guter Kerl, der meinen Rekord geschlagen hat", gratulierte der 79-jährige Merckx via Instagram.

Der Osttiroler Felix Gall ist weiter Zwölfter der Zwischenwertung mit 3:21 Minuten Rückstand auf den Leader. Am Donnerstag radelte Gall als 84. über die Ziellinie. (APA, 4.7.2024)

Ergebnisse Tour de France vom Donnerstag:

6. Etappe, Macon - Dijon (163,5 km): 1. Dylan Groenewegen (NED) Jayco 3:31:55 Std. - 2. Jasper Philipsen (BEL) Alpecin - 3. Biniam Girmay (ERI) Intermarché. Weiter: 84. Felix Gall (AUT) Decathlon alle gl. Zeit - 149. Marco Haller (AUT) Red Bull +2:41 Min. - 153. Gregor Mühlberger (AUT) Movistar +2:53 Min.

Gesamtwertung: 1. Tadej Pogacar (SLO) UAE 26:47:19 Std. - 2. Remco Evenepoel (BEL) Soudal +45 Sek. - 3. Jonas Vingegaard (DEN) Visma +50. Weiter: 12. Gall +3:21 Min. - 82. Mühlberger +53:20 - 111. Haller +1:07:20 Std.