Im Gastblog bespricht Thomas Hofmann, Bibliothekar und Autor, "Die Hitze in diesen Tagen wird nachgerade unerträglich – Das Wetter in den Sammlungen der Wienbibliothek", ein Buch über Wiener Wetter und Klima sowie "Wasser Stadt Wien – Eine Umweltgeschichte", ein Buch mit Schwerpunkt Donau und Wien.

Der Buchtitel, "Die Hitze in diesen Tagen …" stammt von Hugo Wolf (1860 bis 1903). Mit diesen Worten begann der Komponist am 16. Juli 1894 einen Brief an die Mezzosopranistin Frieda Zerny (1864 bis 1917), mit der er eine On-off-Beziehung führte. Wolf beklagte sich wiederholte Male über Wetterextreme. Er dürfte, wie so viele andere auch, unter der Hitze gelitten haben. Der Brief ist – Pars pro Toto – einer von vielen individuellen Zugängen zum Wiener Wetter, dem eine Ausstellung gewidmet ist. Bernhard Hachleitner und Christian Mertens haben als Begleitband zur gleichnamigen Schau der Wienbibliothek im Rathaus eine großformatige und großartige Publikation herausgegeben, die viele Facetten des Wiener Wetters über mehrere Jahrhunderte vereint.

Zahlreiche Wetterdetails

Schon der Umschlag, die Wetterkarte und der telegrafische Wetterbericht vom 15. Juli 1894, erweist sich als wahre Fundgrube. Wir finden Details zu Urlaubsdestinationen, die heute noch Sehnsüchte wecken: Um sieben Uhr morgens hatte es in Bregenz kühle 10,1 Grad, in Budapest 22,1 Grad, im italienischen Lesina (Apulien) stolze 28,3 Grad. Am Sonnblick (Salzburg) in 3000 Meter Höhe gerade 0,8 Grad, während in Wien 16,4 Grad gemessen wurden. Das thematisch breit gestreute Panoptikum der Beiträge beginnt mit einem mehrseitigen Interview mit der ORF-Wetterlady Christa Kummer-Hofbauer ("Für mich ist das Wetter noch nie eine Show gewesen"), die damit Teil eins, Beobachtung und Vorhersage, einleitet. Auf die Frage, wie sie es mit Wetterheiligen hält, antwortet sie: "Für mich ist das Wetter keine Glaubenssache, sondern Physik der Atmosphäre."

Von der Schneeräumung zu Mayröckers Wetter-Zettelchen

Teil zwei, Wetter, Klima und Wien, vereint Themen, die vom Klimawandel über Schneeräumung im Nachkriegswinter bis hin zu einer Spurensuche zu Blitzableiter, Windrad und Wetterhäuschen im Zeichen der Stadtentwicklung und im Stadtbild führen. Peter Payer blickt zurück auf zwei Extremwetterereignisse in den späten 1920er-Jahren, als es auf der Donau noch Eisstöße gab. Teil drei, Kulturhistorische Spuren des Wetters, vereint neben Textbeiträgen auch Plakate, wie jenes zum Film Hundstage (Ulrich Seidl, 2001). Die Wetter-Zettelchen von Friederike Mayröcker sind hier ebenso zu finden wie Passagen von Felix Salten und Ferdinand von Saar.

Die fachlich fundierten Beiträge zeichnen sich vor allem durch ein reiches historisches Bildmaterial, sämtlich aus den Sammlungen der Wienbibliothek, aus, die zeitlich mehrere Jahrhunderte abdecken.

Trotz extremer Temperaturen im Winter 1929 nahmen einige bei der Reichsbrücke ein kaltes Bad. Sammlung Hofmann

Fast 500 Seiten zur Wiener Gewässerlandschaft

Das gemeinsam von mehreren Instituten der Universität für Bodenkultur und der TU Wien herausgegebenen Buch überzeugt durch Interdisziplinarität. Naturgemäß steht bei "Wasser Stadt Wien" die Donau im Mittelpunkt, aber auch deren zahlreichen Zubringer, das Hochquellenwasser der Stadt, sowie die Entwicklung Wiens im Laufe der Jahrhunderte bilden zusammen den roten Faden. "Zur Suche nach solchen Spuren lädt dieses Buch ein", so Verena Winiwarter in ihrer Einleitung "Wasserstadt Wien? Eine Umweltgeschichte".

Faszinierend ist der historische Ansatz, der die Veränderung der Gewässerlandschaft im Laufe der Jahrhunderte zeigt. Vor allem die einst zahlreich verzweigte Donauarme und auch die Mühlbäche der Wien sind heute kaum mehr bekannt, wiewohl sie in Straßennamen (Bärenmühldurchgang, Mühlgasse …) usw. heute noch präsent sind. So befanden sich um 1825 mehr als 110 mit Wasserkraft getriebene Mühlen an den Wiener Gewässern.

Wasser als Treiber des Wandels und als Ressource

Ob Hochwasser, Niedrigwasser, verschmutztes Wasser oder Wasser im militärischen Kontext, die hier genannten Ausnahmesituationen bewirkten stets Veränderungen in Wien. Sei es der Hochwasserschutz, die Regulierung der Donau oder die Herleitung von frischem Hochquellenwasser, allesamt Antworten aus vorigen Jahrhunderten, die Wien nachhaltig zum Vorteil der Stadt und zum Wohl der Bevölkerung prägen sollten.

Die Bandbreite der Wiener Wasserthemen ist denkbar breit. Nicht nur die durch die Kräfte der Natur verursachten Auswirkungen im Wiener Stadtbild (Flussterrassen oder Altarme) werden hier behandelt, auch das Thema Erholung und Freizeit, hier seien nur die heute verschwundenen Flussbäder in der Donau und der Wien erwähnt, findet sich hier. Vor allem zahlreiche Kompilationen und Zeichnungen basierend auf historischen Daten heute längst nicht mehr existierender Wasserläufe werfen ein neues Licht auf Wien.

Der Plan von 1876 zeigt neben der regulierten Donau auch die einst zahlreichen Altarme. GeoSphere Austria

Von realen Projekten zur "ungebauten Wasserstadt"

Die 17 Autoren und Autorinnen beschreiben in der Wiener Umweltgeschichte nicht nur die umgesetzten Projekte der Vergangenheit, sondern auch nie realisierte Visionen. Zu diesen gehören neben verschiedenen Entwürfen der Donauregulierung auch Ideen, den Wienfluss in ein neues Bett zu verlagern. Während der NS-Zeit gab es unter dem Motto "Hamburg des Ostens" mehrere Varianten der Einmündung des Donau-Oder-Kanals im Wiener Raum. Manche Vision, wie jene Zeichnung von Leopold Bauer aus dem Jahr 1917, die bei der Reichsbrücke im 22. Bezirk eine Skyline mit monumentalen Gebäuden zeigt, wurde nach und nach Realität. Die 1990 gemachten Pläne für die Expo 1995, die von der Wiener Bevölkerung abgelehnt wurde, sahen unter anderem eine Monorail-Verbindung vom Mexikoplatz zum Donaupark vor. Sie gehören zu den letzten größeren städtebaulichen Visionen im Kontext der Donau.

Fazit: Beide Publikationen behandeln mit dem Wetter und der Donau Themen, die jeden Wiener und jede Wienerin emotional berühren. In den zahlreichen Text- und Bildbeiträgen überzeugen und glänzen sie jeweils mit thematischer Vielfalt, Interdisziplinarität und inhaltlicher Dichte. (Thomas Hofmann, 15.7.2024)