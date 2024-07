Die Sensoren werden gedruckt und landen anschließend auf der Schuheinlage. Dafür gewannen die Forschenden des Forschungsinstituts Silicon Austria Labs den Innovationspreis des Landes Kärnten 2024. Johannes Puch

Wer von elektronischen Bauteilen hört, die im Drucker hergestellt werden, denkt als Erstes wohl an leitende Kunststoffe auf flexiblen Trägerfolien. Doch gedruckte Elektronik umfasst noch mehr. Heute lassen sich elektrische Komponenten nicht nur aus Polymeren, sondern auch aus Metallen per Druck erzeugen. "Wesentliches Merkmal der gedruckten Elektronik ist es, dass sie additiv vorgeht – die Materialien und die Komponenten werden selektiv dort aufgebracht, wo sie benötigt werden", erklärt Jürgen Kosel, Leiter der Forschungsabteilung Sensorsysteme am außeruniversitären Forschungsinstitut Silicon Austria Labs (SAL) in Graz.

Damit unterscheidet sich die Technologie von der klassischen Mikroelektronik, bei der umgekehrt nicht benötigte Stellen eines Substrats weggeätzt werden. Drucktechnisch kann man im Grunde jedes Verfahren nutzen, das aus dem grafischen Bereich bekannt ist – vom Siebdruck bis zum Offsetdruck. Mittlerweile steht eine Vielzahl an organischen und anorganischen leitenden Materialien zur Verfügung, typischerweise in Form von Tinten oder Pasten. "Aufgrund dieser Eigenschaften ist gedruckte Elektronik kostengünstiger, ressourcenschonender und normalerweise auch nachhaltiger als klassische Elektronik", so Kosel. Dennoch dürfe man sie nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung sehen. Denn die kleinsten druckbaren Strukturen sind etwa um den Faktor 1000 größer als die kleinsten mikroelektronisch herstellbaren Strukturen.

Das intelligente Pflaster

Am SAL, zu dessen Gesellschaftern unter anderem das Klimaschutzministerium, der Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie (FEEI) sowie die Länder Kärnten, Steiermark und Oberösterreich zählen, wird zwar auch Materialentwicklung betrieben. Im Normalfall konzentrieren sich die Forscher aber auf konkrete, meist industrielle Anwendungen und nutzen dafür am Markt erhältliches Druckmaterial, das sie gegebenenfalls modifizieren.

Für das von der Europäischen Union geförderte Projekt Kermit (Kidney Disease Sweat Sensor Patch for Early Diagnosis and Remote Monitoring) etwa arbeiten sie noch bis Mitte 2026 an der Entwicklung eines gedruckten Sensors, der als Pflaster auf die Haut geklebt wird. Über winzige Kanäle gelangt Körperschweiß an den Sensor, der Biomarker im Schweiß erkennt, die Indikatoren für Nierenerkrankungen sein können.

Im 3D-Drucker kann Sensorik für praktisch alles gedruckt werden. Johannes Puch

Die gemessenen Werte sollen drahtlos vom Smartphone ausgelesen und über eine App an den behandelnden Arzt gesendet werden. Diese Idee ist indes nicht auf Nierenkrankheiten beschränkt. "Unsere Vision sind extrem günstige und einfach anwendbare Pflaster, die unterschiedliche Krankheiten erfassen können", sagt Kosel. "Das würde ein völlig neues Niveau der medizinischen Früherkennung ermöglichen und das Gesundheitssystem entlasten." Da diese Pflaster Massenartikel wären, ist ein Schwerpunkt am SAL der Einsatz von möglichst biogenen und biologisch abbaubaren Druckmaterialien. Denn: "Wir wollen nicht noch mehr Müll erzeugen."

Schuheinlage mit Sensoren

Für ein ebenfalls im medizinischen Bereich angesiedeltes Projekt erhielt SAL kürzlich den diesjährigen Innovations- und Forschungspreis des Landes Kärnten verliehen. Das prämierte Projekt Soles (Soles Sensors) zielte auf die Entwicklung einer Schuheinlage, die mittels mehrerer darauf verteilter Kraftmesssensoren die Druckverteilung des Fußes beim Gehen oder Stehen misst. Eine potenzielle Anwendung dieser Technologie ist die Überwachung von Diabetespatienten, die aufgrund von Nervenschädigungen oft kein ausreichendes Gefühl in den Füßen mehr haben und Verletzungen nicht spüren können. In der Folge können sich unbemerkte Entzündungen ausbreiten.

Derartige gedruckte Sensorik soll nachhaltig und günstig sein. Johannes Puch

Ein Vorteil gedruckter Elektronik ist, dass sie auf eine Vielzahl unterschiedlicher Oberflächen applizierbar ist. Ob Kunststoffe, Textilien, Holz oder Glas – die richtige Kombination aus elektrischen Strukturen, Oberfläche und Druckmaterial ist wesentlich dafür, dass die Bauteile ihre Funktion korrekt erfüllen können. Verbindet sich beispielsweise eine leitende Tinte nicht oder nur ungenügend mit der Oberfläche, kann es zu Kontakt- oder Isolationsproblemen oder auch zum völligen Versagen des Bauteils kommen. Dass unterschiedliche Materialien unterschiedlich stark auf Temperaturschwankungen reagieren, muss ebenso berücksichtigt werden. Oft wird die zu bedruckende Oberfläche zuerst beschichtet. Damit verringert man einerseits die Oberflächenrauigkeit, was etwa bei Materialien wie Holz nötig ist. Andererseits schafft man damit eine Versteifung des Trägermaterials, was manchmal erforderlich sein kann.

Blumentopf als Energieerzeuger

Großes Potenzial sieht Jürgen Kosel im Bereich der Energieversorgung mittels Solarenergie. Photovoltaikzellen aus organischen Materialien lassen sich auf flexible, dünne Folien drucken und dann fast überall anbringen. Man kann sie zum Beispiel auf Fensterscheiben kleben, auf Möbel oder auf Blumentöpfe. "Fast jeder Gegenstand kann so zum Stromerzeuger werden", sagt Kosel.

Ähnliches gilt für gedruckte Sensorik. In Kleidung integrierte gedruckte Sensoren könnten praktisch unbemerkt Gesundheitsdaten des Trägers messen, ohne dessen Tagesablauf zu stören. Lichtschalter könnten auf Stühle oder Tische gedruckt und anschließend mittels eines transparenten Furniers vor Umwelteinflüssen geschützt werden. An einer ähnlichen Anwendung arbeiten die Wissenschafter gerade.

Der leitende Gedanke dabei ist stets etwas, das Kosel "Strukturelektronik" nennt. Damit ist eine Verschmelzung von Gegenstand und elektrischer Funktion gemeint, anders gesagt: Materialien übernehmen zusätzliche, elektrische Funktionen. Das Gehäuse eines Geräts etwa könnte zugleich als stromliefernde Batterie dienen. "Von den Vorteilen der niedrigen Kosten und der Nachhaltigkeit gedruckter Elektronik können sehr viele Bereiche profitieren", ist Kosel überzeugt. (Raimund Lang, 15.7.2024)